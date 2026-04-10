「Zoff」と人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボレーションアイウェア「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」販売店舗決定

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/news/20260408-7457/

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」とコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」を、2026年4月17日（金）に全国のZoff一部店舗とZoff公式オンラインストアほかで発売します。

「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」コレクションは、緑谷出久、爆豪勝己、飯田天哉、轟焦凍、相澤消太の5人をモチーフにデザイン。ヒーローたちのコスチュームや“個性”をアイウェアに再現しました。緑谷出久モデルでは、“個性”ワン・フォー・オール発動時の緑の閃光をテンプルに再現。爆豪勝己モデルは、コスチュームの籠手や首元のパーツをメタルで表現するなど、ヒーローたちの“個性”とモチーフを細部にまで取り入れたフレームデザインです。

｜商品概要

- 商品名｜「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」- 発売日｜2026年4月17日（金）- 種類、価格｜メガネ 各キャラクター1種 全５種 \13,300（セットレンズ代込）※すべてのメガネにオリジナルケースとメガネ拭き付きトレーディングメガネ拭きZoffオリジナルデザイン 全12種コンプリートセット（WEB限定） \6,000、描き下ろし2連アクリルキーホルダーコンプリートセット（WEB限定） \4,400- WEB購入特典｜オリジナルステッカー ※本コラボレーションメガネを1点ご購入につき1枚付属いたします。（数量限定）- 取扱店舗｜Zoff一部店舗・Zoff公式オンラインストアほか- 特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/heroaca.aspx※取扱店舗と商品の詳細は特設ページをご覧ください

■商品詳細

緑谷出久モデル ZY262001_14F1 \13,300（セットレンズ代込）

フロントのヨロイ部分に、デクのそばかすを模したワンポイントをあしらいました。“個性”ワン・フォー・オール発動時の緑の閃光をテンプルに再現。バチ先は黒と赤のカラーリングでデクの靴をイメージ。

爆豪勝己モデル ZA261001_44A1 \13,300（セットレンズ代込）

コスチュームの籠手と首元のパーツをテンプルにメタルで表現。黒とオレンジのコスチュームデザインをモダンにプリントしました。フレームは爆豪の髪色にも合わせやすい暗めのブラウンカラーです。

飯田天哉モデル ZN201G04_14E1 \13,300（セットレンズ代込）

”個性”エンジンとコスチュームのイメージをテンプルとモダンにあしらったデザイン。バチ先のインレットにはモチーフを表現しました。飯田のメガネを元に、かけやすくリデザインした玉型です。

轟焦凍モデル ZY262002_56E1 \13,300（セットレンズ代込）

ブリッジ、ヨロイ、テンプルに、コスチュームのディティールを落とし込みました。左右のモダンは轟の髪をイメージしたカラーと“個性”半冷半燃を表すモチーフをあしらったデザインです。

相澤消太モデル ZA262001_14F1 \13,300（セットレンズ代込）

首元の捕縛布がフロントにまでかかるようなイメージをメタルパーツで表現しました。フレームは相澤のコスチュームカラーの黒を採用。左のテンプルエンドのみに赤のワンポイントをあしらい、”個性”発動時に目が赤くなる要素をモチーフに。

｜付属品（オリジナルケース・メガネ拭き）

全てのメガネに、オリジナルのメガネケースと描き下ろしビジュアルを使用したメガネ拭きがセット。

｜WEB購入特典ステッカー

描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルステッカーをWEBでご購入いただいた方限定でプレゼント。

※上限に達し次第、終了します。※本コラボレーションメガネを1点ご購入につき1枚付属いたします。※画像はイメージです

｜トレーディングメガネ拭き Zoffオリジナルデザイン 全12種

各キャラクターの場面写が印刷された、Zoffオリジナルのメガネ拭き。

WEB限定 トレーディングメガネ拭き 全12種コンプリートセット \6,000 ※画像はイメージです

｜描き下ろし2連アクリルキーホルダー 全5種（数量限定）

WEB限定 描き下ろし2連アクリルキーホルダー 全5種コンプリートセット \4,400 ※画像はイメージです

｜アニメ「僕のヒーローアカデミア」とは

コミックスシリーズの世界累計発行部数 1 億部を突破！10 年に渡り「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約 8 割が何らかの超常能力“個性” を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！

アニメ「僕のヒーローアカデミア」公式サイト：https://heroaca.com/

アニメ「僕のヒーローアカデミア」公式X：https://x.com/heroaca_anime

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

｜お問い合わせ先

- 一般のお客様｜ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）- オンラインストアについてのお問い合わせ｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）