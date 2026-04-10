リニューアルして美味しくなりました！「黒酢しょうゆ冷し麺」4月17日(金)より販売開始！

株式会社ハイデイ日高

株式会社ハイデイ日高（本社：埼玉県さいたま市大宮区／代表取締役社長：青野敬成）は、「熱烈中華食堂日高屋(以下、日高屋)」にて、リニューアルした「黒酢しょうゆ冷し麺」を、2026年4月17日(金)より期間限定で販売開始いたします。

●夏季定番「黒酢しょうゆ冷し麺」が販売開始以来初のリニューアル！

今回、毎年夏季限定で発売している「黒酢しょうゆ冷し麺」を販売開始以来初めてリニューアルいたします！

これまでスープに使用していた、黒酢、リンゴ酢、レモン汁に加え、新たに華やかな香りの赤酢を配合し、本醸造しょうゆを合わせて仕上げました。しっかりとしたコクがありながらもキレがよく、暑さの厳しい中でもより食べやすく進化しました。

また、麺は昨年４月にリニューアルした口当たりがよく、スープと絡まりやすいストレート状の細麺を使用。具材には、きゅうり、わかめ、ハム、錦糸玉子を使用し、バランスよくお召し上がりいただけます。この機会にぜひお召し上がりください。

●「黒酢しょうゆ冷し麺」税込：670円

●餃子セット 税込：960円

●半チャーハンセット 税込：970円

※食材がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。

●リニューアル餃子・新メニュー好評発売中！

3月27日(金)より約2年ぶりにリニューアルした餃子と4種の新メニューが好評発売中です！ちょい飲みにピッタリなおつまみをご用意しておりますので、みなさんで「日高屋飲み」をお楽しみください！

併せて「陸ハイボール」「ドラゴンハイボール(R)」を低価格でお楽しみいただける「Wハイボール祭」も開催中です。ぜひお楽しみ下さい。

●新メニュー概要

●「餃子」税込：300円

軽く歯切れの良い皮を使用。冷めても硬くなりにくいのが特徴で、フライドガーリックを使用することにより、生にんにくの使用を抑え、匂い残りを軽減。しっかりとした旨味がありながら食べやすさも両立し、より気軽に楽しんでいただけるよう進化しました。

●「サク旨！ごぼう揚げ」税込：200円

サクッとした衣に、シャキっとしたごぼうの食感がクセになります。スティック状でつまみやすく、シンプルにごぼうの旨味を味わうことができるおつまみです。

●「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」税込：240円

老舗肉屋のメンチカツをイメージした食べやすい一口サイズのボール型にしました。噛んだ瞬間に広がる旨味と、サクサク衣の軽い食感が相性抜群です。

●「レモンタルタルチキン」税込：370円

ジューシーな若鶏の唐揚げに、シャキシャキの玉ねぎと爽やかなレモン風味の具沢山タルタルをトッピング。相乗効果で濃厚な旨味と爽やかさが両立、満足感がありながらさっぱりと食べることができます。

●「ニラキムチ冷奴」税込270円

なめらかな冷奴に、香り高いニラと旨辛キムチをたっぷりトッピング。シャキッとした食感とピリッとした辛味が、あとを引く一皿。お酒のお供にも、さっぱりとした箸休めにもおすすめです。

●ハイデイ日高について

1973年、小さなラーメン店からスタートした日高屋は、ラーメンだけでなく、おつまみや炒め物も気軽に楽しめる中華食堂として駅前一等地への出店を軸に、首都圏で店舗を拡大してきました。

2026年現在、関東1都6県において、東京都209店舗、埼玉県108店舗、千葉県59店舗、神奈川県73店舗、栃木県7店舗、茨城県10店舗、群馬県6店舗を展開し、グループ全体で472店舗を運営しています。

今後も地域に根ざした存在として、「食のインフラ」を目指し、さらなる挑戦を続けてまいります。

【企業情報】

会社名：株式会社ハイデイ日高

所在地：埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地 大宮門街

SQUARE 10階

店舗数：472店舗(2026年4月10日現在、FC店舗を除く)

事業内容：中華料理を中心とした飲食チェーンの展開と経営

日高屋に関する情報は、

X(旧 twitter)(＠hidakaya_tweet) 、Instagram (hidakayagroup_official) で随時配信しています。