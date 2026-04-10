IFSとNEC、ホシザキに次世代基幹システムIFS Cloudを導入

IFSジャパン株式会社

2026年4月10日、東京 - 産業用AIソフトウェアのリーディングプロバイダーであるIFS AB（本社：スウェーデン・リンショーピング、CEO：マーク・モファット、以下 IFS）と日本電気株式会社（本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田隆之、以下 NEC）は、本日、世界有数の総合フードサービス機器メーカーであるホシザキ株式会社が、レガシーERPシステム刷新に向けて、次世代基幹システム「IFS Cloud」を導入することを発表します。今後、2つの主要生産拠点において700名以上のユーザーを支援するとともに、AIを活用した製造最適化に向けた基盤を構築します。

競争環境の激化や製品の多様化、さらにレガシーシステムのサポート終了を目前に控える中、ホシザキはこのタイミングを事業変革の好機と捉えました。従来のERP環境は、過度なカスタマイズや分断された周辺システムによって構成されており、業務の俊敏性やデータ活用の高度化を妨げる要因となっています。

IFS Cloudは標準機能で主要業務をカバーできるうえ、個別受注生産にも柔軟に対応可能です。これにより、カスタマイズを抑えながら投資コストを最適化し、将来的な拡張にも耐えうるERP基盤を実現します。

今回の変革の中核にあるのは、単に高品質な製品を製造するだけではなく、IFSを可能な限り標準形で活用することでタイムリーな最新バージョンへの追随が可能となり、AI活用等を通じた将来的な製造効率の向上と意思決定の高度化を実現するというホシザキの考えです。受注管理、生産計画、製造実行、在庫管理を単一のプラットフォームに統合することで、IFS CloudはAIによる高度な分析や最適化に不可欠な、標準化されたデータ基盤とリアルタイムの可視性を提供します。これにより、今後進化していくIFSエコシステムにおける産業用AI機能を最大限に活用できる体制が整います。

IFS アジア太平洋・日本・中東・アフリカ（APJMEA）地域 担当プレジデントのハンネス・リーベは次のように述べています。

「ホシザキ様は、製造業を取り巻く環境変化を見据え、将来を見通したIT基盤の刷新に取り組まれます。標準化されたERP基盤の確立により、今後の製造高度化を支える産業用AIの活用が現実的な選択肢となり、持続的な競争力強化が期待されます。」

NECの製造ソリューション事業部門長 河合哲也は次のようにコメントしています。

「NECはこれまでホシザキ様の基幹業務を支えるIFSのソリューションの導入を通じ、事業運営を継続的に支援してまいりました。このたび、事業変革を目指すホシザキ様のIFS Cloudへのアップグレードを引き続きご支援できることを嬉しく思います。当社が大規模製造業のITトランスフォーメーションで培ってきた知見を活かし、安定性と拡張性を備えたERP基盤の構築に貢献してまいります。本プラットフォームにより、ホシザキ様は業務効率を進めるとともに、産業用AIの活用を通じて新たな価値を創出できると確信しています。」

IFSについて

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業用AIの変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、「サービスの瞬間 (Moment of Service(TM)) 」を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/jaをご覧ください。

NECについて

NECは、125年の歴史を持つ、ITサービス事業・社会インフラ事業をグローバルに展開する企業です。AI・生体認証・セキュリティ・ネットワークなどの技術を強みとし、革新的なソリューションの提供や新事業開発への積極的な取り組みを行っています。業種横断の先進的な知見と最先端技術を結集し体系化した価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」(注1)を中核に、社会や企業のDXを推進。誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指しています。

(注1)「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。

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