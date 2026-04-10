サンスタートニック×遊☆戯☆王デュエルモンスターズ『頭皮にアルティメットクールバーストキャンペーン』開始

サンスター株式会社

サンスターグループ（以下、サンスター）の圧倒的な爽快感と高い洗浄力が特長の男性向けシャンプー「サンスタートニック」は、人気アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とコラボした『頭皮にアルティメットクールバーストキャンペーン』を2026年4月10日（金）から開始します。

サンスタートニックは、抜群の爽快感と高い洗浄力で、日々戦い続ける人々を応援するブランドです。特に仕事や趣味に情熱を燃やし、日々頑張っている20～40代男性に”圧倒的な爽快刺激”を体験していただきたいという思いから、昨年好評を得た「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とのコラボを今年も実施します。

今回のキャンペーンでは、期間中にサンスタートニック製品をご購入いただくと、声優・津田健次郎氏のサイン入り色紙や青眼の白龍フード付きタオルなどのオリジナルグッズ、QUOカードPayが抽選で当たります。公式Xではフォロー＆リポストキャンペーンを4月、6月、7月の全三回開催。各回で異なるオリジナルグッズが当たります。キャンペーンサイトでは、海馬瀬人（CV：津田健次郎）が登場する新規スペシャルムービーの第一弾を4月10日（金）、第二弾を7月1日（水）から公開いたします。動画では、圧倒的な爽快刺激を表現する”COOL BURST”と、海馬瀬人の究極のモンスターである青眼の究極竜（ブルーアイズ・アルティメットドラゴン）の攻撃”アルティメット・バースト”を掛け合わせたオリジナルの技”アルティメット・クールバースト”が炸裂します。

キャンペーンサイトURL：https://sunstar-tonic-campaign.com/

また、サンスタートニックシャンプーのボトルやスマホにも貼れる限定デザインステッカー1枚（全8種）を同梱した「サンスタートニックシャンプーCOOL BURST 遊☆戯☆王DM限定ステッカー同梱品」を2026年4月中旬より一部の販売店にて数量限定発売します。是非この機会に「サンスタートニックシャンプーCOOL BURST」による”圧倒的な爽快刺激”をご体験ください。

【キャンペーン概要】

１. 頭皮にアルティメットクールバーストキャンペーン （マストバイキャンペーン）

サンスタートニックご購入で限定オリジナルグッズが抽選で当たる！

■実施期間：2026年4月10日（金）～ 2026年8月31日（月）

■応募方法：対象期間中にサンスタートニック（企画品含む）1個以上をお買い上げいただき、以下いずれかの方法で応募

【ハガキ応募】

専用応募ハガキに必要事項を記載のうえ、レシートを貼り付けて送付

【Web応募】

キャンペーンサイトの応募フォームより、希望コースを選択、レシート画像をアップして送信

キャンペーンサイトURL：https://sunstar-tonic-campaign.com/

■賞品

■対象製品：

サンスタートニックシャンプー 全品（数量限定企画品含む）

・サンスタートニックシャンプー COOL BURST 各サイズ

・サンスタートニックシャンプー COOL BURST リンスイン

各サイズ

※本体ボトル、本体＋詰替セット購入で当選確率が2倍になります。

■キャンペーンに関するお問い合わせ先

サンスター「頭皮にアルティメットクールバーストキャンペーン」事務局

TEL：06-6205-8181（平日10：00～17:00）

受付期間：2026年4月10日（金）～2026年9月11日（金）※土・日・祝・8/12～8/14を除く

２. Xフォロー＆リポストキャンペーン（オープンキャンペーン）

期間中にサンスタートニックX公式アカウントをフォロー＆リポストで限定オリジナルグッズが抽選で当たる！

■応募方法

1．Xでサンスタートニック公式アカウント「@s_tonic1968」をフォロー

2．対象の投稿をリポストして応募

■実施期間

第一弾：2026年4月10日（金）10:00～4月24日（金）23:59

第二弾：2026年6月1日（月）10:00～6月15日（月）23:59

第三弾：2026年7月1日（水）10:00～7月15日（水）23:59

応募方法や限定オリジナルグッズの詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

【サンスタートニックシャンプーCOOL BURST 遊☆戯☆王DM限定ステッカー同梱品】

サンスタートニックシャンプーCOOL BURST 本体ボトル・詰替え用セット品

サンスタートニックシャンプーCOOL BURST リンスイン 本体ボトル・詰替え用セット品

発売日：2026年4月中旬

※数量限定発売。販売店によっては対象製品の取扱いがない場合があります。あらかじめご了承ください。

容量：460mL（本体）＋ 340mL（詰替え用）

※1セットにつきステッカーは1枚ランダム封入です（デザインは全部で8種類）

＜サンスタートニックとは＞

サンスタートニックは、日本ではじめての男性用シャンプーブランドとして誕生。1968年の発売から55年以上に渡るロングセラーブランドとして、高い洗浄力と圧倒的な爽快感を独自に追求してきました。これからも更なる研究を積み重ね、男性の多様なニーズにお応えできる製品をご提供してまいります。

サンスタートニックブランドサイト：https://www.tonicworld.com/

【サンスターグループについて】

サンスターグループは、持株会社サンスターSA（スイス・エトワ)を中心に、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスSA（スイス）と、自動車や建築向けの接着剤・シーリング材、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・シンガポールPte.Ltd.（シンガポール）を中核会社とする企業グループです。

100年mouth 100年health

人生100年時代、サンスターが目指すのは、お口の健康を起点とした、全身の健康と豊かな人生。毎日習慣として行う歯みがきなどのオーラルケアは、お口の健康を守り、そして全身の健康を守ることにもつながっています。100年食べ、100年しゃべり、笑う。一人ひとり、自分らしく輝いた人生、豊かな人生を送るためにも、お口のケアを大切にしていただきたいと考えています。今後もお口の健康を起点としながら全身の健康に寄与する情報・サービス・製品をお届けすることで、人々の健康寿命の延伸に寄与することを目指していきます。

＜お客様からの商品のお問い合わせ先＞

サンスターお客様相談室 TEL：0120-008241（平日9:30～17:00 土日祝除く）