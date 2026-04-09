CBRE、オフィス環境（ハード）× 組織・人材（ソフト）を統合した「人的資本経営コンサルティング」のサービスを開始

シービーアールイー株式会社

シービーアールイー株式会社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下CBRE）は4月9日、企業の人的資本経営を総合的に支援する新サービス「人的資本経営コンサルティング」を開始したことを発表しました。本サービスは、オフィス環境などの物理的な“ハード”と、組織開発・人材マネジメントといった“ソフト”を一体的に設計し、企業が持続的に成長するための変革を多面的に支援するものです。また、サービス開始に合わせ、組織の現状を短時間で可視化できる無料診断サービス「組織診断パルスサーベイ」の提供も開始します。

CBREの「人的資本経営コンサルティング」は、組織・人材課題とワークプレイス環境を一体で捉え、改善へと導く統合型サービスです。丁寧なヒアリングを通じて、経営方針や社員の声を反映したワークプレイスコンセプトを策定し、ハードとソフトの両面から企業課題にアプローチします。リーダーシップ360°サーベイ、MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）策定支援、エンゲージメント向上施策、研修プログラムなど、幅広い人的資本経営施策を一貫して提供します。

さらに本サービスは、スペース活用に基づく経営戦略のアドバイスに加え、人的資本を含む企業の保有資産の再編成においても、人事戦略の観点から支援を行うことを視野に入れ、企業の総合的なサポートを展開していきます。

◆「人的資本経営コンサルティング」の主な特徴

１.ハード（オフィスなど）×ソフト（組織・人材）の統合支援

・組織・人材課題の丁寧なヒアリング

・経営方針や社員の声を反映した ワークプレイスコンセプトの策定

・ハードとソフトの両方から企業課題を分析し、実効性の高い改善策を提示

２.組織開発・人材施策の幅広いソリューション

・リーダーシップ 360°サーベイ

・MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）の策定支援と浸透プログラム

・エンゲージメント向上・心理的安全性醸成施策

・ロジカルシンキング、チームビルディング等の研修プログラム

・新卒採用アドバイザリー、オンボーディング研修

・マネジメント研修、面接官研修、面接プロセス構築

・タウンホール企画支援、価値創造を促す組織活性施策 など

今回新たに提供する「組織診断パルスサーベイ」は、持続成長を遂げる上場企業50社の共通点を基盤として設計された16の成功要因（効率性、ビジョン浸透、組織の盤石性、企業ブランディングなど）に基づき、「オフィス環境」「組織・マネジメント」「社員エンゲージメント」といった企業成長に直結する主要領域を短時間で可視化するサービスです。従来の満足度調査とは異なり、現場の実態を捉える構造的な設問体系によって課題の所在を明確化できる点が特徴です。

▼「組織診断パルスサーベイ」レポートサンプル

◆ 組織診断パルスサーベイの特徴

・組織・働く環境の「いま」を迅速に把握

‐ 約15分の回答で、組織の強み・課題を定量的に可視化

・社内比較・他社比較による客観的評価

‐ 一般企業・同業他社との比較、8つの属性分析（勤務地、組織規模、年齢、階層など）による多角的診断

・課題抽出から改善まで一貫支援

‐ 働き方戦略、オフィス改善、組織開発、人材マネジメント施策までCBREが総合的に伴走

■実施プロセス - パルスサーベイ申し込みリンク：

CBRE 人的資本経営コンサルティングサービスに関する お問い合わせフォーム - Fill out form(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0OlZAaAJ306WuqPe6jY8KIifUlW10v1Aoz41oxCZ0JdUMk0yQ0VRRjdVVlk4VjhTSUhUNlUzUzJHMS4u)

本プロジェクトに関するお問い合わせ

シービーアールイー株式会社（CBRE）

バリュエーション・アドバイザリー＆コンサルティング・サービス本部 人的資本経営コンサルティング

シニアディレクター 齊藤 敦子 atsuko.saito@cbre.com

シービーアールイー株式会社について

シービーアールイー株式会社は、米CBREグループの日本法人で、不動産賃貸・売買仲介サービスにとどまらず、各種アドバイザリー機能やプロパティマネジメント、不動産鑑定評価などの20以上の幅広いサービスラインを全国規模で展開する法人向け不動産のトータル・ソリューション・プロバイダーです。CBREの前身となった生駒商事が1970年に設立されて以来、半世紀以上にわたり、日本における不動産の専門家として、全国8拠点で地域に根ざしたサービスを展開してきました。企業にとって必要不可欠な「ビジネスインフラ」として認められる不動産アドバイザリー&サービス企業を目指して、国内約1,700名*のプロフェッショナル（*子会社を含む）が、最適かつ的確な不動産ソリューションを中立的な立場で提供いたします。詳細につきましては日本国内ホームページ www.cbre.co.jp をご覧ください。公式SNSアカウント LinkedIn | X | Facebook

CBREグループについて

CBREグループは、米国・ダラスに本社を構える世界最大の事業用不動産サービスおよび投資顧問会社であり、「フォーチュン500」や「S&P 500」にも選出される、重要インフラサービス事業の主要企業です。全世界で155,000人以上の従業員を擁し、100カ国以上で、アドバイザリー（リーシング、不動産売買、不動産デットオリジネーション、事業用不動産ローン、不動産鑑定評価）、ビルディングオペレーション＆エクスペリエンス（ファシリティマネジメント、プロパティマネジメント、フレキシブルオフィス、重要インフラサービス）、プロジェクトマネジメント（プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、コストコンサルティング）、リアルエステート・インベストメント（不動産投資マネジメント、不動産投資開発）の4つの事業セグメントを通じて、クライアントにサービスを提供しています。