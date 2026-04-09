坂本工業株式会社による「ＳＢＴ認定取得」のお知らせ

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、２０２２年８月１８日より、お客さまの脱炭素化に向けたお取組みをご支援するサービス「ちゅうぎん脱炭素コンサルティング（※１）」を開始しております。

この度、本サービスを通じて坂本工業株式会社（以下「同社」という）がＧＨＧプロトコル（※２）にもとづき自社の温室効果ガス排出量となるＳｃｏｐｅ１、Ｓｃｏｐｅ２（※３）を算定し、掲げた削減目標がＳＢＴ（※４）認定（中小企業向け）を取得しましたのでお知らせします。

当行では、引続き同社が掲げた削減目標の達成に向け、各種ソリューションメニューのご提供などを通じ、伴走支援してまいります。

（※１）サービス開始時のリリースはこちらをご覧ください。(https://www.chugin.co.jp/assets/media/2022/08/220818_.pdf?9790e7d0589399092cfb0b2c3dc7e52d)

（※２）温室効果ガスの排出量を算定・報告する際の国際的な基準

（※３）Ｓｃｏｐｅ１：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼など）

Ｓｃｏｐｅ２：他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出

（※４）Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｂａｓｅｄ Ｔａｒｇｅｔｓの略で、パリ協定と科学的に整合した、企業の温室効果ガスの削減目標

１．ＳＢＴ認定取得企業の概要

２．ＳＢＴ認定承諾書

- 会 社 名 ：坂本工業株式会社- 所 在 地 ：岡山県津山市草加部松尾峪１１７０番地の６- 代 表 者 ：坂本 幸一- 業 種 ：建築鉄骨製造- コメント ：弊社は「鉄骨が創造する未来社会と夢の実現」をキャッチフレーズに国土交通大臣認定Ｈグレードの工場として、津山から全国各地の建設現場に高品質な鉄骨をお届けしています。この度、自社の温室効果ガス削減目標を策定し、ＳＢＴ認定を取得いたしました。今後も持続可能な社会の実現と岡山県北地域の発展に貢献してまいります。

３．ＳＢＴ目標

株式会社 中国銀行

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広報センター 岡嶋（内線２２５５）