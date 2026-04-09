海事デジタル化市場は2030年までに3,482億9,490万ドルに達する見込み、世界の海運におけるデジタルトランスフォーメーションの加速が背景

海事デジタル化市場は2030年までに3,482億9,490万ドルに達する見込み、世界の海運におけるデジタルトランスフォーメーションの加速が背景