スマート農業市場は、食料需要の増加、気候圧力、精密農業の普及によって牽引されている
投入コストの上昇、環境課題、政府支援が、技術主導型農業への移行を加速させている
世界的な食料システムへの圧力が農業のあり方を変えている
農業は、食料需要の増加、農地の制約、運営コストの上昇に対応する中で構造的な変化を迎えている。スマート農業市場は重要な解決策として台頭しており、水不足や労働力不足といった制約を管理しながら生産性向上を可能にしている。技術はもはや選択肢ではなく、資源制約のある環境で農業生産を維持するための不可欠な要素となっている。
精密農業の普及が市場拡大を後押し
市場規模は2025年に18,681.5百万ドルに達し、デジタル農業ツールの普及とともに着実に拡大している。今後は2030年までに32,097.1百万ドル、さらに2035年には51,891.1百万ドルに達する見込みであり、自動化、分析技術、接続型農業システムへの依存度の高まりが成長を支えている。
資源制約と食料需要が初期導入を加速
スマート農業市場の成長は、農業分野における構造的課題によって形成されてきた。世界的な食料需要の増加、農地の減少、労働コストの上昇、水不足といった要因が、農家に効率的で技術主導型の手法への移行を促した。
一方で、地方における通信インフラの未整備やデータ所有権に関する懸念は、一部地域での導入を遅らせ、デジタルアクセスとデータ信頼性の重要性を浮き彫りにした。
気候変動と投入コストの上昇が今後の導入を後押し
今後のスマート農業ソリューションの需要は、環境的および経済的圧力と密接に関連している。干ばつや異常気象の頻発により、予測型および適応型技術の導入が求められている。さらに、肥料や種子などの投入資材コストの上昇は、資源利用の最適化を促している。
政府による補助金や支援策も導入を加速させる重要な要因となっているが、高額な初期投資や小規模農家における資金調達の難しさは、市場拡大の制約となる可能性がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346293/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346293/images/bodyimage2】
技術革新が現代農業を再定義
スマート農業市場の進化は、農業運営を変革するデジタル技術の進展と密接に結びついている。
・土壌や作物をリアルタイムで監視するセンサー技術
・予測分析や自動化を可能にする人工知能
・農場管理を一元化するクラウド基盤
・意思決定精度を高めるデータ分析技術
・資源利用を最適化する持続可能性重視のソリューション
これらの技術は、従来型農業からデータ主導型で効率的な農業への移行を促進している。
セグメント別に見る需要の集中領域
市場の各セグメントは異なる速度で進化している。
提供形態別
ハードウェアは2025年に55.4％、10,351.5百万ドルで最大シェアを占め、センサーや機器など物理的インフラへの需要を反映している。一方、ソフトウェアは分析やデジタル基盤の需要増加により、より高い成長が見込まれている。
農場規模別
・中規模農場が38.0％、7,094.5百万ドルで最大
・このセグメントは拡張性と技術導入の進展により最も高い成長が見込まれる
用途別
精密農業は44.6％、8,323.3百万ドルで最大セグメントとなり、効率向上と資源削減への貢献が評価されている。
地域別動向が新たな成長機会を示す
2025年には北米が35.1％、6,553.3百万ドルで最大市場となり、先進的なインフラと早期導入が背景にある。
今後は以下の地域で成長が加速する見込みである：
世界的な食料システムへの圧力が農業のあり方を変えている
農業は、食料需要の増加、農地の制約、運営コストの上昇に対応する中で構造的な変化を迎えている。スマート農業市場は重要な解決策として台頭しており、水不足や労働力不足といった制約を管理しながら生産性向上を可能にしている。技術はもはや選択肢ではなく、資源制約のある環境で農業生産を維持するための不可欠な要素となっている。
精密農業の普及が市場拡大を後押し
市場規模は2025年に18,681.5百万ドルに達し、デジタル農業ツールの普及とともに着実に拡大している。今後は2030年までに32,097.1百万ドル、さらに2035年には51,891.1百万ドルに達する見込みであり、自動化、分析技術、接続型農業システムへの依存度の高まりが成長を支えている。
資源制約と食料需要が初期導入を加速
スマート農業市場の成長は、農業分野における構造的課題によって形成されてきた。世界的な食料需要の増加、農地の減少、労働コストの上昇、水不足といった要因が、農家に効率的で技術主導型の手法への移行を促した。
一方で、地方における通信インフラの未整備やデータ所有権に関する懸念は、一部地域での導入を遅らせ、デジタルアクセスとデータ信頼性の重要性を浮き彫りにした。
気候変動と投入コストの上昇が今後の導入を後押し
今後のスマート農業ソリューションの需要は、環境的および経済的圧力と密接に関連している。干ばつや異常気象の頻発により、予測型および適応型技術の導入が求められている。さらに、肥料や種子などの投入資材コストの上昇は、資源利用の最適化を促している。
政府による補助金や支援策も導入を加速させる重要な要因となっているが、高額な初期投資や小規模農家における資金調達の難しさは、市場拡大の制約となる可能性がある。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346293/images/bodyimage2】
技術革新が現代農業を再定義
スマート農業市場の進化は、農業運営を変革するデジタル技術の進展と密接に結びついている。
・土壌や作物をリアルタイムで監視するセンサー技術
・予測分析や自動化を可能にする人工知能
・農場管理を一元化するクラウド基盤
・意思決定精度を高めるデータ分析技術
・資源利用を最適化する持続可能性重視のソリューション
これらの技術は、従来型農業からデータ主導型で効率的な農業への移行を促進している。
セグメント別に見る需要の集中領域
市場の各セグメントは異なる速度で進化している。
提供形態別
ハードウェアは2025年に55.4％、10,351.5百万ドルで最大シェアを占め、センサーや機器など物理的インフラへの需要を反映している。一方、ソフトウェアは分析やデジタル基盤の需要増加により、より高い成長が見込まれている。
農場規模別
・中規模農場が38.0％、7,094.5百万ドルで最大
・このセグメントは拡張性と技術導入の進展により最も高い成長が見込まれる
用途別
精密農業は44.6％、8,323.3百万ドルで最大セグメントとなり、効率向上と資源削減への貢献が評価されている。
地域別動向が新たな成長機会を示す
2025年には北米が35.1％、6,553.3百万ドルで最大市場となり、先進的なインフラと早期導入が背景にある。
今後は以下の地域で成長が加速する見込みである：