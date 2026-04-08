H.I.G. Capital、Brian Schwartzを最高経営責任者（CEO）に任命





マイアミ, 2026年4月7日 /PRNewswire/ -- 運用資産740億ドルを誇る世界有数のオルタナティブ投資会社であるH.I.G. Capital（「H.I.G.」）は、H.I.G.のリーダーシップ・チームの長年のメンバーであり、同社の共同社長であるBrian Schwartzが最高経営責任者（CEO）に就任したことを発表しました。 Schwartzは共同創業者のSami Mnaymnehの後を継ぎ、同じく共同創業者のTony Tamerとともに取締役会長に就任します。取締役会長であるMnaymneh氏は、今後も積極的に当社に関与し、引き続き当社の投資委員会の委員を務め、当社の戦略的方向性をサポートします。

さらに、米国プライベート・エクイティ部門の責任者であるDoug Bermanが共同社長に昇格し、現共同社長のRick Rosenとともに職務にあたります。今回の昇進は、H.I.G.のグローバルなオルタナティブ資産プラットフォームとしての継続的な進化を反映したもので、次の成長段階への布石となるものです。

1993年にH.I.G.を設立して以来、Mnaymneh氏とTamer氏は、プライベート・エクイティ、クレジット、不動産やインフラストラクチャなどの実物資産にまたがるグローバル・プラットフォームへの拡大を指導してきました。彼らのリーダーシップの下、H.I.G.は9カ国にまたがる18の中核オフィスに1,000人を超えるチームメンバーを擁するまでに成長し、3,500件以上の取引を実行してきました。

「30年以上にわたり、H.I.G.はミドルマーケットで主導的な地位を築き、グローバルな事業展開と価値創造への業務アプローチを組み合わせることで、投資家に卓越した結果をもたらしてきました」と、Mnaymneh氏は述べています。「当社は、この移行が自然な流れであると同時に戦略的にも重要な段階に達しており、経営陣の規模と深みのあるリーダーシップも十分に整っています。Brianは私たちの成功に貢献し、会社の成長と進化の重要な原動力となっています。彼のリーダーシップの下で、H.I.G.はミドルマーケットにおけるリーダーとしての地位をさらに築くことができると確信しています。この強固な基盤のもと、彼と一緒に仕事ができることを楽しみにしています。」

Schwartz氏は1994年にH.I.G.に加入し、さまざまな上級管理職を歴任してきました。彼は同社の発展における中心的な立役者であり、H.I.G.をグローバルなマルチ戦略プラットフォームへと成長させることに貢献してきました。過去6年以上にわたり共同社長として日常業務を監督するとともに、H.I.G.の全ファンドの投資委員会の委員を務め、共同創業者やRosen氏と緊密に協力して会社全体の成長と戦略的イニシアチブを推進してきました。

「H.I.G.が進化を遂げるこの重要な時期に、CEOとしてH.I.G.を率いることを光栄に思います」と、Schwartz氏は述べています。「SamiとTonyには、規律ある投資、業務への集中、強固な企業文化によって会社を築き上げてくれたことに深く感謝しています。当社の差別化されたプラットフォームと経験豊富なチームにより、当社は機会を活用し、投資家の皆様に強力な成果を提供し続けることができる体制を整えています。」

共同社長に昇格する Berman,氏は1996年にH.I.G.に加入しました。現在、H.I.G.の執行委員会のメンバーであり、米国プライベート・エクイティ事業を大きく成長させ、同社のミドルマーケット・プライベート・エクイティ・プラットフォームと投資対象を拡大しています。共同社長として、彼はRosen氏とともに全社的な投資戦略と業務執行を推進していきます。

「米国プライベート・エクイティ事業を率いて以来、私は投資、事業構築、経営陣との緊密な連携に時間を費やしてきました」と、Berman氏は述べています。「この役割において私が最優先に考えているのは、投資方法において規律を守り、投資先企業に密着し、会社全体で高いレベルでの業務遂行を続けることです。BrianやRickと協力し、私たちのマーケットにあるビジネスチャンスに挑戦し続けることを楽しみにしています。」

H.I.G. Capitalについて

*H.I.G.は米国マイアミに本拠を構え、アトランタ、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、スタンフォードにオフィスを有するほか、ハンブルク、ロンドン、ルクセンブルク、マドリード、ミラノ、パリ、ボゴタ、リオデジャネイロ、サンパウロ、ドバイ、香港にも海外拠点を展開しています。同社はミドルマーケット企業に対し、柔軟性があり、オペレーション重視かつ付加価値の高いアプローチを通じて、デットおよびエクイティの両面から資本を提供することを専門としています。

・H.I.G.のエクイティファンドは、収益性の高い製造業およびサービス業だけでなく、業績不振の企業も対象に、マネジメント・バイアウト、リキャピタリゼーション、企業分割などへの投資を行っています。

・H.I.G.のデットファンドは、企業の規模を問わず、シニアローン、ユニトランシェローン、ジュニアデットによる資金調達に投資しており、プライマリー（直接組成）およびセカンダリーマーケットの両方を通じて展開しています。H.I.G.は、上場しているBDCであるWhiteHorse Financeの運営も行っています。

・H.I.G.の不動産ファンドは、資産運用の改善により付加価値の向上が見込まれる物件への投資を行っています。

・H.I.G.Infrastructureは、インフラ分野におけるバリューアッドおよびコアプラス投資に注力しています。

1993年の設立以来、H.I.G.は世界中で400社以上の企業に投資し、運営してきました。同社の現在のポートフォリオには、売上総額が530億ドルを超える100社以上の企業が含まれています。詳細情報については、H.I.G.のウェブサイトhig.com をご覧ください。

*H.I.G.Capitalおよびその関連会社によって調達された総資本額に基づく。

お問い合わせ先：

メディア・リレーションズ

media@hig.com

H.I.G. Capital

1450 Brickell Ave

31st Floor

Miami, FL 33131

P：305.379.2322

hig.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2513303/HIG_Capital_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com