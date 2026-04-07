まるで歯ブラシ！？ 毛穴の黒ずみ・角栓をかき出す新感覚の毛穴磨きブラシを今年も発売！
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、スキンケアシリーズ「ツルリ」より小鼻用洗顔ブラシを2026年4月7日に数量限定で発売します。
ツルリ 毛穴磨きブラシ ＜小鼻用洗顔ブラシ＞ \990（税込）
極細密集ブラシが小鼻にフィット！なでるだけで毛穴汚れをかき出して肌ツルン！
肌あたりのやさしい約1万本の極細毛を採用。
毎日の洗顔だけでは落とせない毛穴汚れをかき出して、透明感のあるツルツル・クリア肌に洗いあげます。
小回り抜群で使いやすい「歯ブラシ」型
持ちやすく、細かい部分もピンポイントで磨きやすいオリジナルブラシです。
あごや眉間など、毛穴汚れが気になる部分への使用も。
普段の洗顔にプラスするだけ！
毎日の洗顔に週1～2回プラスしてザラつきのないクリア肌に。
ツルン！と毛穴の目立たないたまご肌に
毛穴に特化したブラシでツルンと磨きあげ、メイクのりもアップ。
【使用方法】
・泡立てた洗顔料と一緒にお使いください。
・ブラシを濡らし、たっぷりの泡をブラシになじませ、黒ずみや角栓をかき出すように
やさしく細かくブラッシングしてください。
・水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
【ツルリ公式サイトはこちら】
https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c15/
BCLカンパニーとは
「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。
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