まるで歯ブラシ！？ 毛穴の黒ずみ・角栓をかき出す新感覚の毛穴磨きブラシを今年も発売！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、スキンケアシリーズ「ツルリ」より小鼻用洗顔ブラシを2026年4月7日に数量限定で発売します。

ツルリ 毛穴磨きブラシ ＜小鼻用洗顔ブラシ＞ \990（税込）

極細密集ブラシが小鼻にフィット！なでるだけで毛穴汚れをかき出して肌ツルン！

肌あたりのやさしい約1万本の極細毛を採用。

毎日の洗顔だけでは落とせない毛穴汚れをかき出して、透明感のあるツルツル・クリア肌に洗いあげます。

小回り抜群で使いやすい「歯ブラシ」型

持ちやすく、細かい部分もピンポイントで磨きやすいオリジナルブラシです。

あごや眉間など、毛穴汚れが気になる部分への使用も。

普段の洗顔にプラスするだけ！

毎日の洗顔に週1～2回プラスしてザラつきのないクリア肌に。

ツルン！と毛穴の目立たないたまご肌に

毛穴に特化したブラシでツルンと磨きあげ、メイクのりもアップ。

【使用方法】

・泡立てた洗顔料と一緒にお使いください。

・ブラシを濡らし、たっぷりの泡をブラシになじませ、黒ずみや角栓をかき出すように

やさしく細かくブラッシングしてください。

・水かぬるま湯で十分に洗い流してください。

【ツルリ公式サイトはこちら】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c15/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

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