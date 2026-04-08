レポートオーシャン株式会社プレスリリース :日本スマートパーキングシステム市場2035年までに19億2,547万米ドル到達都市インフラ最適化を加速するデジタル駐車ソリューションCAGR18.97%成長
日本スマートパーキングシステム市場は、2025年から2035年にかけて、約3億3,892万米ドルから19億2,547万米ドルに成長すると予測されています。特に、2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）は18.97％を記録する見込みです。この急成長の背景には、技術革新による駐車管理の効率化や都市化の進展が挙げられます。スマートパーキングシステムは、駐車場内の車両を効率的に管理するための自動化技術を駆使し、駐車の利便性を大幅に向上させています。
市場を牽引する要因
都市部での自動車台数の増加に伴い、駐車場の不足と交通渋滞が深刻化しています。これにより、スマートパーキングシステム（SPS）の需要が急速に高まっています。特に、日本の大都市では、駐車スペースの供給が需要に追いついていないため、駐車場の効率的な利用が必要不可欠です。さらに、交通渋滞の改善を図るためにも、システムによる自動化と駐車場の利用率向上が重要な役割を果たします。これにより、エネルギー効率の向上、空気汚染の軽減、運転者のストレス軽減が実現し、スマートパーキング市場の成長を促進しています。
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市場の制約と課題
スマートパーキングシステムの導入において最大の課題は、システムの相互運用性と統合に関する問題です。現在、複数のソフトウェアやハードウェアプラットフォームが使用されており、それらの間での互換性が欠如しているため、スムーズな統合が難しい状況です。このため、複雑なシステムが導入されることになり、運用コストが増加し、最終的に市場の成長を抑制する要因となっています。これを解決するためには、標準化されたインターフェースや統合プラットフォームの開発が必要とされています。
市場機会と技術革新
一方で、ワイヤレス技術や自動化技術の進展は、スマートパーキングシステム市場の成長を後押ししています。特に、モバイルアプリケーションや先進的なセンサー技術の導入により、駐車場の利用状況をリアルタイムで管理できるようになりました。これにより、運転者は空いている駐車スペースを素早く見つけることができ、駐車時間の短縮と効率化が実現しています。さらに、データ分析やモバイル決済技術の進化は、スマートパーキングシステムの利便性を高め、全体的な市場の成長を加速させるでしょう。
主要企業のリスト：
● Aisin Seiki
● Altiux Innovations
● Amano Corporation
● Amano McGann Inc.
● BMW Group
● Continental AG
● Daimler AG
● Eito & Global Inc.
● Giken Limited
● IHI Parking System
● Nissei Build Kogyo
● Siemens AG
● Valeo S.A
● Volkswagen AG.
セグメント別市場動向
タイプ別: オフストリート駐車場が最も高い成長を示しています。都市開発やスマートシティの進展により、センサーを活用した駐車管理の需要が増加しています。
技術別: 超音波センサーが主流で、低コストで高精度な駐車支援が可能となり、これが市場拡大の主要因です。
用途別: ナンバープレート認識（LPR）システムの需要が高まっており、車両の監視と駐車場の管理が効率化されています。
ハードウェア別: スマートメーターが市場の主流となり、都市部での路上駐車の管理が進んでいます。
市場を牽引する要因
都市部での自動車台数の増加に伴い、駐車場の不足と交通渋滞が深刻化しています。これにより、スマートパーキングシステム（SPS）の需要が急速に高まっています。特に、日本の大都市では、駐車スペースの供給が需要に追いついていないため、駐車場の効率的な利用が必要不可欠です。さらに、交通渋滞の改善を図るためにも、システムによる自動化と駐車場の利用率向上が重要な役割を果たします。これにより、エネルギー効率の向上、空気汚染の軽減、運転者のストレス軽減が実現し、スマートパーキング市場の成長を促進しています。
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市場の制約と課題
スマートパーキングシステムの導入において最大の課題は、システムの相互運用性と統合に関する問題です。現在、複数のソフトウェアやハードウェアプラットフォームが使用されており、それらの間での互換性が欠如しているため、スムーズな統合が難しい状況です。このため、複雑なシステムが導入されることになり、運用コストが増加し、最終的に市場の成長を抑制する要因となっています。これを解決するためには、標準化されたインターフェースや統合プラットフォームの開発が必要とされています。
市場機会と技術革新
一方で、ワイヤレス技術や自動化技術の進展は、スマートパーキングシステム市場の成長を後押ししています。特に、モバイルアプリケーションや先進的なセンサー技術の導入により、駐車場の利用状況をリアルタイムで管理できるようになりました。これにより、運転者は空いている駐車スペースを素早く見つけることができ、駐車時間の短縮と効率化が実現しています。さらに、データ分析やモバイル決済技術の進化は、スマートパーキングシステムの利便性を高め、全体的な市場の成長を加速させるでしょう。
主要企業のリスト：
● Aisin Seiki
● Altiux Innovations
● Amano Corporation
● Amano McGann Inc.
● BMW Group
● Continental AG
● Daimler AG
● Eito & Global Inc.
● Giken Limited
● IHI Parking System
● Nissei Build Kogyo
● Siemens AG
● Valeo S.A
● Volkswagen AG.
セグメント別市場動向
タイプ別: オフストリート駐車場が最も高い成長を示しています。都市開発やスマートシティの進展により、センサーを活用した駐車管理の需要が増加しています。
技術別: 超音波センサーが主流で、低コストで高精度な駐車支援が可能となり、これが市場拡大の主要因です。
用途別: ナンバープレート認識（LPR）システムの需要が高まっており、車両の監視と駐車場の管理が効率化されています。
ハードウェア別: スマートメーターが市場の主流となり、都市部での路上駐車の管理が進んでいます。