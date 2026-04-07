ボイット株式会社

ボイット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：永冨 泰高、以下 ボイット）は、静岡県浜松市が推進するスタートアップ支援策「令和7年度第2期 浜松市ファンドサポート事業」の交付対象事業者として採択されたことをお知らせいたします。また、本採択に伴い新たに「浜松支店」を開設いたしました。今後は‟ものづくりのまち”である浜松市を重要な拠点と位置づけ、当社のAI搭載インカム「VOYT CONNECT」（以下「ボイットコネクト」）を通じて、地域における製造業のDXを強力に推進してまいります。

「浜松市ファンドサポート事業」採択の背景

浜松市ファンドサポート事業は、新たなスタートアップが次々と生まれる好循環のまちを目指し、ベンチャーキャピタルや金融機関等と協調してスタートアップの事業化・成長を支援する制度です。当社が提供する製造業向けAI搭載インカム「ボイットコネクト」ソリューションの独自性や、ものづくり産業が集積する浜松市における事業成長・地域貢献のポテンシャルが高く評価され、このたび「令和7年度第2期」の事業者として採択されました。本事業の支援を受け、プロダクト開発および事業拡大をさらに加速させます。

浜松支店の開設について

浜松市および周辺地域の製造業の皆様に対し、より現場に密着した迅速なサポートを提供するため、新たに「浜松支店」を開設いたしました。 世界的な企業を多数輩出してきた「やらまいか精神」が息づく浜松の地で、現地の企業様との連携を深めるとともに、拠点における人材採用も進め、地域の雇用創出や経済発展にも貢献してまいります。

【浜松支店 住所】静岡県浜松市中央区鍛冶町100番地の1 ザザシティ浜松中央館B1F

「ボイットコネクト」による製造DXの推進

当社の提供するAI搭載インカム「ボイットコネクト」は、製造現場の業務効率化やコミュニケーション活性化を実現する、スマートフォンをインカム・トランシーバーのように活用できるアプリケーションです。高度な技術力を持つ製造業が数多く存在する浜松市において、当社は「ボイットコネクト」の導入支援を通じて、以下のような課題解決に取り組みます。

- アナログな現場業務のデジタル化とペーパーレス推進- 音声入力とAIによる要約で点検業務軽減、生産性の向上- 外部システム連携による業務効率化

浜松発の最先端な製造DXモデルを地域企業とともに構築し、次世代のものづくりを力強く支援してまいります。

今後の展望

浜松市の力強いご支援のもと、浜松支店を中核として「ボイットコネクト」の機能拡充と提供エリアの拡大を進めます。日本の基幹産業である製造業全体のアップデートを目指し、邁進してまいります。

◆会社概要

会社名：ボイット株式会社（Voyt Inc.）

代表者：代表取締役社長CEO 永冨 泰高

所在地：

[本社所在地] 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

[浜松支店] 静岡県浜松市中央区鍛冶町100番地の1 ザザシティ浜松中央館B1F

設立：2023年8月

事業内容：音声ソフトウェアおよびコンピュータシステムの企画、開発ならびにその運営

URL：https://voyt.com

◆「ボイットコネクト」について

「VOYT CONNECT(ボイットコネクト)」は、スマートフォンをインカム・トランシーバーのように活用できるアプリケーションです。インターネット環境があれば場所に捉われず、どこでもつながることができます。従来のインカムとは異なり、AI を活用して会話の自動テキスト化、多言語翻訳、発話内容の自動整理・要約などを実現。現場スタッフはボタン操作一つで簡単に情報共有ができ、業務効率化とチームワーク連携強化により、製造現場DXを加速できます。

https://voyt.com

◆「浜松市ファンドサポート事業」について

ものづくりのまち浜松市は、「やらまいか精神」というチャレンジスピリットのもと、“民間力”により発展してきたスタートアップのまちです。この果敢に挑戦する風土を背景に、新しいスタートアップが次々と生まれる好循環のまち「浜松」を目指し、様々なスタートアップ支援策に取り組んでいます。スタートアップの挑戦をさらに応援するために「ファンドサポート事業」を実施しています。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamact/support/fund-support.html

VOYTおよびVOYTのロゴは、ボイット株式会社の登録商標です。