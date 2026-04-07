店頭回収ペットボトルキャップの売却代金152万円を「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」へ寄付

サミット株式会社

サミットは、2010年よりサミットストア店頭にてペットボトルキャップを回収し、資源として売却した代金を全額、認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）に、毎年寄付しています。この度、4月6日に、2025年3月から2026年2月の1年間に回収したキャップの売却代金1,523,106円を寄付いたしました。多くのお客様にご協力いただいたことにより、寄付は今回で15回目となり、累計約900万円の寄付金が開発途上国でのワクチン接種に役立てられています。

■寄付内容

・寄付日

2026年４月６日

・寄付先

認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会

https://www.jcv-jp.org/

・金額

1,523,106円（ポリオワクチン1人分20円換算で、約76,000人分）

■ワクチン寄付の流れ

JCVはUNICEFと連携してワクチンを発注し、ミャンマーやラオスなどの支援国に送ります。寄付金は、ワクチンや、ワクチンを冷蔵・冷凍状態で保管・輸送するための機材等を購入するために使われます。

■サミットストアで楽しく参加

サミットストアでは、通年、ペットボトルキャップの店頭回収を行っていますが、2025年6月と11月には、お客様により楽しんでご参加いただこうと、「ペットボトルキャップdeスマイル大作戦」を行いました。各店で思い思いの工夫を凝らし、お客様にご協力を呼びかけた結果、実施月の回収量は前年の約1.5倍になりました。

※ 一部店舗では、資源の店頭回収を実施していません。

「GO GREEN」チャレンジ宣言について

「GO GREEN」チャレンジ宣言は、SDGsを踏まえてサミットとして取り組むべき社会課題の重点テーマをまとめたものです。

事業ビジョン「サミットが日本のスーパーマーケットを楽しくする」の実現にむけて、お客様、地域・社会、お取引先様と連携して取り組んでおり、本取り組みもその一環です。

https://www.summitstore.co.jp/csr/