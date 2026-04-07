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ニコン・セル・イノベーションがブリストル・マイヤーズ スクイブのCAR-T製品を全工程製造へ
ブリストル・マイヤーズ スクイブが製造販売承認事項の一部変更承認申請を実施
株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコン・セル・イノベーション（NCLi）は、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社（以下「BMS社」）と2019年より協業し、日本市場向けCAR-T製品について、一部工程の製造を受託しています。このたび、BMS社はCAR-T細胞療法「ブレヤンジ®静注」※1に関して、NCLiにて、製品製造の全工程を国内で完結するための製造販売承認事項一部変更承認申請を行ったことを発表しました※2。
ニコンおよびニコン・セル・イノベーションは、日本における再生医療実用化の早期実現とともに、人々のQOL（Quality of Life）の向上に貢献していきます。
※1：再生医療等製品である、キメラ抗原受容体遺伝子改変自家T細胞療法の一つ。また、「ブレヤンジ®静注」は、BMS社の登録商標です。
※2：BMS社の2026年4月7日発表資料をご覧ください
https://www.bms.com/jp/media/press-release-listing/press-release-listing-2026/20260407.html
関連リンク
ニコン・セル・イノベーションホームページ
https://www.ave.nikon.co.jp/ncli/
株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコン・セル・イノベーション（NCLi）は、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社（以下「BMS社」）と2019年より協業し、日本市場向けCAR-T製品について、一部工程の製造を受託しています。このたび、BMS社はCAR-T細胞療法「ブレヤンジ®静注」※1に関して、NCLiにて、製品製造の全工程を国内で完結するための製造販売承認事項一部変更承認申請を行ったことを発表しました※2。
※1：再生医療等製品である、キメラ抗原受容体遺伝子改変自家T細胞療法の一つ。また、「ブレヤンジ®静注」は、BMS社の登録商標です。
※2：BMS社の2026年4月7日発表資料をご覧ください
https://www.bms.com/jp/media/press-release-listing/press-release-listing-2026/20260407.html
関連リンク
ニコン・セル・イノベーションホームページ
https://www.ave.nikon.co.jp/ncli/