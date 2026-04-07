アンダーアーマー　プロ野球　松山 晋也選手（中日ドラゴンズ）とのパートナーシップ契約を締結

株式会社ドーム

アンダーアーマーの日本総代理店である株式会社ドームは、プロ野球 中日ドラゴンズの投手、松山晋也（マツヤマシンヤ）選手とのパートナーシップ契約を締結したことをお知らせします。

「UNDER ARMOUR MAKES YOU BETTER -進化をもたらす-」をミッションに掲げるアンダーアーマーは、育成ドラフトからプロの舞台へと駆け上がり、チームの勝利を守る守護神へと成長、さらに育成ドラフト出身選手として史上初となる最多セーブ投手を受賞するなど、常に自らの限界に挑み続ける松山晋也選手の姿勢に共感し、共に夢を実現するべく契約に至りました。

今後は、ギアの提供にとどまらず様々な面で松山選手をサポートするとともに、子どもたちの夢を叶える機会を提供するなど、スポーツを通じた社会貢献活動にも共に取り組んでいきます。

【松山晋也（マツヤマシンヤ）】

松山 晋也 2000年生まれ、25歳、188cm、92kg。

中日ドラゴンズの投手。右投右打。背番号「90」。

小学2年生の時に野球を始め、中学では地元の天間舘中学軟式野球部に所属。野辺地西高校ではエースとして甲子園を目指したが全国出場は果たせなかった。しかし八戸学院大学の4年秋リーグ戦で頭角を表し、2022年育成ドラフト1位指名を受け、中日ドラゴンズに入団。入団1年目の6月に支配下登録され、プロ1年目から36試合に登板した。2024年には最優秀中継ぎ投手、2025年には最多セーブ投手のタイトルを獲得。昨年に続きチームの守護神として、さらなる飛躍が期待されている。

【松山晋也選手のコメント】

チームアンダーアーマーの一員になれたことを光栄に思います。

パフォーマンスを上げるためには、日々のトレーニングとギアの質が大事だと感じています。

アンダーアーマーのプロダクトは自分の出力を最大限引き出してくれるので、これから自分の挑戦とともにその魅力を伝えていきたいです。

全力に悔いなし！チェスト！

UAコラム：https://underarmourjp.link/TeamUA_matsuyam

【アンダーアーマー】

アスリートが持つパフォーマンスを最大限に発揮できるウェアを作りたいという創業者の思いから、UNDER ARMOURは誕生。「進化をもたらす」をミッションに掲げる“パフォーマンスアスレチックブランド”。1996年に圧縮性のあるコンプレッションウェアでスポーツ界の常識を覆して以来、常にアスリート目線で商品開発を行い、ニーズに応えた様々なウェア・シューズを展開。機能的で、身体を常に快適に保つテクノロジー商品はプロスポーツ選手のみならず、多くのアスリートのパフォーマンスを支えている。

公式サイト：https://bit.ly/3SgraUR