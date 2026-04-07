建設テック合同キャリアイベント「レガシー産業の逆襲-AIで消えない市場がある。-」を開催

DataLabs株式会社

DataLabs株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：田尻 大介、以下「DataLabs」）は、建設テック領域で事業を展開するスタートアップ4社による合同キャリアイベント「レガシー産業の逆襲 ～AIで消えない市場がある。～」を、2026年4月23日（木）に開催いたします。

■ イベント開催の背景

建設業界は、国内でも極めて大きな市場規模を持ち、インフラ維持や都市開発など社会基盤を支える不可欠な産業です。

一方で、深刻な労働力不足やアナログな業務慣習といった課題を抱えており、テクノロジーによる変革への期待が急速に高まっています。

こうした中でAIやデジタル技術の活用が進む一方、簡単には代替しきれない領域を含む産業として、今後も持続的な成長が期待される市場です。

本イベントでは、建設テック領域で事業に取り組むスタートアップ4社に加え、有識者や大手ゼネコンの登壇者が、こうした変化の中での市場の可能性や、この領域に取り組む意義について、それぞれの事業・現場の視点から議論を展開します。





■ 開催概要

イベント名：レガシー産業の逆襲 ～AIで消えない市場がある。～

開催日時：2026年4月23日（木）18:30～20:30

開催形式：オフライン＋オンライン配信（ハイブリッド）

会場：戸田建設本社（東京都中央区京橋1-7-1）

対象：中途・ビジネス職、転職検討層・潜在層





イベント詳細・お申し込みはこちら :https://gyakusyu.peatix.com

■ 登壇者（五十音順）

岩本 卓也（株式会社Polyuse 代表取締役）

斎藤 寛彰（戸田建設株式会社 ビジネスイノベーション部 課長）

田尻 大介（DataLabs株式会社 代表取締役）

博多 一晃（SORABITO株式会社 代表取締役社長）

韓 英志（クラフトバンク株式会社 代表取締役）

平川 凌（株式会社ユーザベース / Speeda スタートアップアナリスト）

■ 本イベントでお伝えしたいこと

本イベントでは、建設テック領域を牽引する各社の視点から、以下の論点を中心にディスカッションを行います。

- なぜ今、この市場にいるのか- AIで消えない市場は本当に存在するのか- レガシー産業の変革に、なぜ賭けたのか- この市場は5年後どうなるのか

また、オフライン会場ではセッション終了後に懇親会としてネットワーキングの時間を設けております。

ぜひお気軽にご参加ください。

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://gyakusyu.peatix.com

■DataLabsとは

DataLabs株式会社は、「3次元データで建設業を変革する」をミッションに掲げ、あらゆる建設業務を効率化するクラウドシステムの提供を行うスタートアップ企業です。3D配筋検査システム「Modely」や「3D InfraLoop」（3Dインフラ補修工検査システム「Hatsuly」、3Dインフラ点検システム「Markly」）を開発・提供。

■会社概要

社名：DataLabs株式会社

所在地：東京都中央区日本橋小舟町8-6

設立 ：2020年7月

代表：代表取締役 田尻 大介

URL：https://datalabs.jp/



■お問い合わせ先

DataLabs株式会社

広報担当 井関

rina.iseki@datalabs.jp