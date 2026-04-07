楽天モバイル、「Google Pixel 10a」を4月7日（火）より予約受付開始

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）は、「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」にて4月7日（火）午前9時より「Google Pixel 10a」の予約受付を開始しました。また、「楽天モバイル」公式サイト、「楽天モバイルショップ」および「楽天モバイル公式 楽天市場店」にて、4月14日（火）より89,760円（税込）から発売します（注1、2）。なお、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニーの株式会社ヘラルボニーとのコラボレーションで実現した日本限定モデルの「Isai Blue」は、5月下旬より、「楽天モバイル」公式サイトにて販売します（注2、3）。「Google Pixel 10a」は、高機能カメラと最新AI機能を搭載し、コストパフォーマンスに優れた長期間利用可能なスマートフォンです。

「Google Pixel 10a」

実施中のキャンペーンをご利用いただくと、他社から電話番号そのままのお乗り換えで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を初めてお申し込みいただいたお客様を対象に、10,000 ポイントの「楽天ポイント」を還元します（注4、5）。本キャンペーンと「買い替え超トクプログラム」を利用して、「Google Pixel 10a」を 購入し25カ月目にご返却いただく場合、製品価格が89,760円（税込）からのところ、月額990円（税込）から、実質合計13,760円（税込）から本製品をご利用いただけます（注6、7、8）。

「Google Pixel 10a」は、長期間利用可能な丈夫なつくりが特長です。IP68 準拠の防水（IPX8）・防塵（IP6X）性能に加え、耐久性の高い素材や高強度の 「Corning(R) Gorilla(R) Glass ディスプレイ」を採用したことで、本体を落としてしまっても傷つきにくく、水濡れにも強い設計になっています（注9）。5,100mAhのバッテリーは、フル充電で30時間以上持続し、「スーパー バッテリー セーバー」機能を使用すると、最長で120時間使用可能です（注10）。急速充電にも対応しています。さらに、7年間のソフトウェアアップデートが保証されているため、長く使っても常に最新のソフトウェアをご利用いただけます。

カメラは、暗い場所やアップでの撮影も、細部までくっきりと鮮やかに写し、美しい写真を手軽に撮影できます。また、編集機能を活用すれば、撮影者を含めた集合写真や、全員の最高の表情を捉えた写真も作成可能です（注11）。

GoogleのAIアシスタント「Gemini(TM)」が様々な便利な機能を提供します。マルチタスク処理、情報検索、アイデア出しを迅速にサポートすることで、ユーザーの生産性向上に貢献します。また、スケジュール管理機能や、画面上の気になる画像やテキストを、アプリを切り替えずにそのまま囲むだけで検索できる「かこって検索」機能を通じて、日々の生活をより便利かつ効率的にサポートします。さらに、「Gemini(TM)」の「Nano Banana」機能を使用して、写真の生成を簡単に行うことが可能です。加えて、通話スクリーニング機能を搭載しており、迷惑電話の検知およびブロックが可能です。不明な発信元からの着信時には、「Google アシスタント」に代わりに応対してもらうことができ、事前に相手と要件の確認が可能です。

そのほか、6.3インチのOLEDディスプレイ、指紋・顔による生体認証、おサイフケータイ(R)、ハイレゾオーディオ、nanoSIMとeSIMのデュアルSIMにも対応するなど、高機能で長く使えるコストパフォーマンスに優れた5G対応スマートフォンです（注12）。

■各チャネル予約受付開始日・発売日と製品価格

・予約受付開始日時

「楽天モバイル」公式サイト・「楽天モバイル公式 楽天市場店」： 2026年4月7日（火）午前9時

・発売日時

「楽天モバイル」公式サイト・「楽天モバイル公式 楽天市場店」： 2026年4月14日（火）午前9時

「楽天モバイルショップ」： 2026年4月14日（火）

※各店舗の開店時間より発売。

＜製品カラー「Isai Blue」＞

「楽天モバイル」公式サイト： 2026年5月下旬

・製品価格

128GB（ROM）： 89,760円（税込）

256GB（ROM）： 108,240円（税込）

■「Google Pixel 10a」製品ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/google-pixel-10a/

（注1）本製品の予約受付は「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」のみ、ご購入は「楽天モバイル」公式サイト、「楽天モバイルショップ」および「楽天モバイル公式 楽天市場店」で可能です。

（注2）発売の開始日時は、各店舗の営業時間に準じます。発売日は前後する可能性がございます。

（注3）製品カラー「Isai Blue」の予約受付はありません。ご購入は「楽天モバイル」公式サイトでのみ可能です。256GB（ROM）のみの取り扱いとなります。

（注4）本キャンペーンは「楽天モバイル」が提供しています。「Rakuten最強プラン（データタイプ）」から 「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へのプラン変更、および「Rakuten最強プラン」と「Rakuten最強U-NEXT」間のプラン変更は、本キャンペーンの対象外です。

（注5）還元するポイントは期間限定ポイントです。ポイント還元には条件があります。

（注6）ご利用の製品を当社が回収することで、全48回のうち最大24回分のお支払いが不要です。48回払いは楽天カードのみです。回収の際は、事務手数料3,300円（税込）がかかります。

（注7）当社が回収する製品が当社指定の状態を満たさない場合、故障費用22,000円（不課税）のお支払いが必要となる、または当社が回収できない場合があります。詳細はお手続き方法のページを必ずご確認ください。

https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/replacement-program/

（注8）「実質合計」とは、本キャンペーンの適用条件達成により後日還元されるポイントを加味した価格であり、実際のお支払い金額とは異なります。

（注9）IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃が入った装置に製品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

（注10）バッテリー駆動時間は、バッテリー駆動時間は様々な要因によって変動し、特定の機能を使用すると短くなります。実際のバッテリー駆動時間はこれより短くなる可能性があります。長期にわたって使用してもバッテリーの健全性が保たれるよう、バッテリーのパフォーマンスはGoogle Pixelのソフトウェアにより継続的に管理されます。詳しくは https://g.co/pixel/battery-tests および https://g.co/pixel/batteryhealth をご覧ください。

（注11）使用状況によって結果は変化する場合があります。

（注12）5GはSub6にのみ対応。5G通信は一部エリアのみ。

※Google、Google Pixel、Gemini、Nano Banana、Google Tensorは、Google LLCの商標または登録商標です。

※U-NEXTは、株式会社U-NEXTの商標または登録商標です。

※Corning、Gorilla、Corning Gorilla Glassは、Corning Incorporatedの商標または登録商標です。

※おサイフケータイ、おサイフケータイロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

※FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

※モバイル非接触IC通信マークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

※その他、本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースにおける各社の商標記載においては、(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。

※製品写真はイメージです。実物と若干異なる場合があります。

以上