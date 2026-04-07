Google「NotebookLM」に特化した企業研修を開始。社内資料をAIが即理解、ハルシネーションなしの安心運用を実現

株式会社UravationNotebookLM 企業研修（株式会社Uravation）

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、Googleが提供するAIリサーチツール「NotebookLM」に特化した企業向け研修サービスを2026年4月より開始いたします。

NotebookLMは、ユーザーがアップロードした資料の範囲内でのみ回答を生成するため、ChatGPTやClaude等の汎用AIと比較してハルシネーション（事実と異なる回答の生成）のリスクが大幅に低いことが特長です。本研修では、この特性を活かした社内ナレッジ活用・議事録要約・研修コンテンツ制作の実践手法を体系的に指導いたします。

研修概要

開発背景 ― なぜ今、NotebookLMなのか

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/24_1_2ce1e8532bc0809a155516a837279035.jpg?v=202604070551 ]

多くの企業が生成AIの導入を進める中、以下の課題が顕在化しています。

1. ハルシネーションへの不安

ChatGPTやClaude等の汎用AIは、学習データに基づいて回答を生成するため、事実と異なる内容を「もっともらしく」出力するリスクがあります。特に社内文書の要約や法務・コンプライアンス関連の業務では、この問題が導入の障壁となっています。

2. 社内ナレッジが活用されていない

マニュアル・議事録・規程・FAQ等の社内資料が部門ごとに散在し、必要な情報にたどり着くまでに時間がかかっています。新入社員のオンボーディングや部門横断のナレッジ共有が非効率な状態が続いています。

3. 汎用AI研修だけでは実務に直結しない

「ChatGPTの使い方」研修を実施しても、自社固有の業務データを扱う場面では活用が進まないケースが多く見られます。自社資料に特化したAI活用の研修が求められています。

NotebookLMは、これらの課題を解決するツールとして最適です。ユーザーがアップロードした資料のみを情報源とするため、ハルシネーションのリスクを最小化しつつ、社内ナレッジを即座にAIが理解・活用できる環境を構築できます。

研修プログラム

NotebookLM vs ChatGPT/Claude - ハルシネーションリスクの違い

モジュール1：NotebookLMの基礎と他ツールとの違い（60分）

・ NotebookLM vs ChatGPT vs Claude - 3つのAIの使い分け

・ 「ハルシネーションなし」の仕組みと信頼性

・ Google Workspace連携とセキュリティ

・ 料金体系（無料版 / Plus / Business）の選び方

モジュール2：社内ナレッジ活用ワークショップ（90分）

・ 社内マニュアル・規程をアップロードして即検索AI化

・ 議事録の要約・アクションアイテム自動抽出

・ Audio Overview - 社内資料を音声で聞けるポッドキャスト化

・ FAQ自動生成 - 社内問い合わせ対応の効率化

モジュール3：部門別ユースケース実践（90分）

・ 経営企画：中期計画・IR資料の横断分析

・ 営業：提案書・競合分析の自動生成

・ 人事：就業規則・評価制度のFAQ化、多言語オンボーディング

・ 法務：契約書レビュー支援、コンプライアンスチェック

・ 総務：社内規程の即時検索、問い合わせ対応自動化

本研修の3つの特長

研修プログラム 3モジュール構成NotebookLM 部門別活用例

1. 自社の実データで即実践

研修当日に受講者自身の業務資料をNotebookLMにアップロードし、その場で実務に使えるナレッジベースを構築します。研修終了時点で「明日から使える」状態になります。

2. セキュリティ面の安心設計

NotebookLMはGoogle Workspaceのセキュリティポリシーに準拠しており、アップロードした資料がAIの学習データに使われることはありません。情報セキュリティ部門も安心して導入を承認できる研修設計です。

3. 助成金で最大75%の費用削減

人材開発支援助成金の対象となる場合、研修費用の最大75%（中小企業の場合）が助成されます。申請手続きのサポートも提供いたします。

講師プロフィール

佐藤 傑（さとう すぐる） ― 株式会社Uravation 代表取締役

X（旧Twitter）フォロワー10万人超。著書『AIエージェント仕事術』（SBクリエイティブ）は1.4万部突破。日経ビジネススクール講師。大手企業から中小企業まで累計4,000名以上へのAI研修を実施しています。

無料相談・お問い合わせ(https://uravation.com/contact/)

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/24_2_1777774e59062d2a64d447265ce6bf8d.jpg?v=202604070551 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

E-mail: suguru.sato@uravation.com