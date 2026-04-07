佐々木希さんがBtoB産業用製品CMに出演。ファッションショーをモチーフにしたランウェイ姿が目を引く「メトリー」新CMが放映開始。

ZAZA株式会社

産業用製品検索サービス「Metoree（メトリー）」 （https://metoree.com/(https://metoree.com/)）を運営するZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、 所在地：愛知県名古屋市）は、佐々木希さんを起用した新CM 「産業用製品ほしいの見つかる！編」のテレビCMを、2026年4月10日（金）より放映開始します。

◼︎CMの見どころ

今回の新CMでは「産業用製品探すならメトリー」というメッセージを、佐々木希さんの華やかな存在感とテンポ感のある音楽で届けます。メトリーのブランドカラーであるブルーの衣装に身を包んだ佐々木希さんが、ランウェイを歩くように次々とポーズを決めながら「産業系！」とチャーミングにアピール。工作機械やセンサー等が並ぶ画面を背景に、佐々木希さんがスタイリッシュに歩くという、「BtoB×ファッションショー」の異色の組み合わせが最大の見どころです。

「産業系！」という掛け声とともに始まるオープニングシーン。鮮やかなブルーを背景に、佐々木希さんが爽やかな笑顔で登場します。

無数の産業用製品が並ぶ空間を、ファッションショーのランウェイに見立てて颯爽と歩くスタイリッシュなシーンです。

◼︎撮影現場の様子

ファッションショーのランウェイからモチーフを得たシーンでは、CMの撮影でありながら本物のショーを見ているかのような華やかさに、現場のスタッフからは思わず感嘆の声が上がっていました。キービジュアルの撮影でも、佐々木希さんのすべてのカットが美しく、動画・スチールともに予定スケジュールより大幅に早く終了。カメラの前に立つたびに空気が変わる、佐々木希さんのプロフェッショナルな姿が印象的な撮影現場でした。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AiHzlc6HIBo ]

◼︎佐々木希さんプロフィール

1988年2月8日生まれ、秋田県出身。2006年芸能界デビュー。

以降映画やドラマ、CM、雑誌など多岐に渡り活躍。

自身がプロデュースを行うワンマイルウェア「INTIMITE（アンティミテ）」も大好評。

2024年にYouTubeチャンネル「佐々木希(仮)」を開設。

今年デビュー20周年を迎える。

◼︎月田茂監督（ラウンデル）コメント

月田茂（つきた・しげる）

宮城県仙台生まれ。成蹊大学文学部卒。プランニング会社、広告代理店を経てCG会社ワウにてディレクターに。その後退社しフリー。2015ACCシルバーほか。

コメント

ずっとチャーミングな佐々木希さんの魅力を活かして、メトリーさんの企業認知を広めサービスを理屈じゃなく感覚で伝えることを目指しました。彼女らしいファンションショーというモチーフでグラフィカルに伝えるという狙いを達成出来たと思いますし、思い切った世界観にGOを出してくれたクリエイティブ・クライアント、そしてスタッフと一緒に作り上げれたと思います。

◼︎石松剛さん（TYO Third/Executive Producer）コメント

石松剛（いしまつ・ごう）

TYOにて新規事業開発を牽引。映像制作を基盤に、そのクオリティを活かし、プロモーション、デジタル、コンテンツ制作の領域を横断した企画開発と制作が強み。

コメント

本プロジェクトでは、クライアントの認知向上を目的に、企画からタレント選定、撮影、編集までをTYO Thirdチームで並走させて頂きました。ターゲットに対して、ビジュアルと音の両面から効果的にアプローチするため、クライアント、クリエイティブディレクター、監督と密にセッションを重ねながら制作しています。その中で生まれた「産業系、メトリー」という不思議な語感で、記憶に残るコミュニケーション設計を目指しました。

◼︎CM概要

【タイトル】「産業用製品ほしいの見つかる！編」

【出演】佐々木希

【尺】15秒

【動画】https://www.youtube.com/watch?v=AiHzlc6HIBo

【放映・掲載予定媒体】

・地上波テレビ

・TVer

・Netflix

・Amazon Prime Video

・YouTube

・KATCH

・JR東海 名古屋駅地下通路 駅構内サイネージ

・秋田駅 マルチサイネージ 横7連

・東京ヴェルディホームゲーム（味の素スタジアム）大型ビジョン

・JR東日本 中づり広告（山手線／京浜東北線・根岸線／武蔵野線／埼京線・りんかい線／中央線・総武線各駅停車／湘南新宿ライン・上野東京ライン／京葉線／青梅線・五日市線／中央線快速／横浜線／南武線）

昨今の多様化する視聴環境を踏まえ、従来のテレビCMだけでなく、TVer、Netflix、アマゾンプライム、YouTube等の、コネクテッドTV（CTV）での動画配信サービスでも放映・配信いたします。

会社ニュース：https://metoree.com/company/news/399209/

◼︎スタッフリスト

Production Staff

Producer：石松 剛（TYO）

Producer：阿部 康平（TYO）

Production Manager：梅木 康陽（TYO）

Production Manager：南風原 慧（TYO）

Creative Director：岡村 靖弘（KIDMAN TOKYO）

Planner：武田 匡彦（Freelance）

Casting Producer：木村 恒喜（ポケット）

Movie Staff

Director：月田 茂（ラウンデル）

Cinematographer：吉田 ケヴィン（THE ONE）

Lighting Director：島村 佳孝（ひかり art works）

Key Grip：結城 拓真（FineFilms）

Stylist：杉本 学子（WHITNEY）

Hair & Make-Up：宮本 由梨（Freelance）

Offline Editor：田上 彰浩（キャプラ）

Online Editor：坂本 匡章（McRAY）

Colorist：有賀 遼（ARTONE FILM）

Motion Graphic：岡本 良麻（Freelance）

CG Producer：佐々木 成（KERU）

Mixer：野田 拓朗（Freelance）

Music Producer：山本 "ぶち" 真勇 (オフィス樋口)

Sound Effects Designer：田中 宏峰（haon）

Graphic Staff

Art Director / Designer：尾坂 圭介（FIELD MANAGEMENT EXPAND）

Photographer：佐々木 慎一（SIGNO）

Retoucher：佐藤 加奈子（VITA）

◼︎メトリーについて

ZAZA株式会社は産業用製品の比較販売サービス「メトリー」を運営しております。エンジニアや研究者、購買担当者向けに計測器、加工・工作機器、電子部品、試験機、梱包材等の7,000以上のカテゴリで、メーカー・代理店など80,000社以上を掲載しています。日本語の他にも、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語にグローバル展開しております。

◼︎ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、業界の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津 豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://www.youtube.com/@metoree

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 メトリー事業部

Email: info@metoree.com

TEL: 050-1791-4317