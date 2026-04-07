不登校のこども達が増え続ける中、東京都足立区のフリースクール「あだちファミリースペースevery tree」は、これまでの活動に加え、「こどもコーチング」と「AI学習」を組み合わせた新しい体験のプログラムをスタートします。

現在、2026年度の生徒募集をしており、見学・体験の受付を開始しました。

https://www.instagram.com/every_tree22?igsh=MnVhNnNpOGRleXY1&utm_source=qr





フリースクール4月案内





every treeでは、こどもが安心して過ごせる居場所づくりとともに、自分の気持ちを言葉で表現し、人と繋がる楽しさを感じることと、自分のペースで学びを進められる環境を大切にしています。









【不登校過去最多の中、家族が感じる不安】

近年、日本では不登校の児童生徒数が増え続けています。





文部科学省の調査によると、不登校の児童生徒は全国で約35万人にのぼり、12年連続で増加し、過去最多を更新しています。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00006.htm?utm_source=chatgpt.com

(文部科学省 令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について)





学校に行きづらい子がいる家庭では

・学びが止まってしまう不安

・社会とのつながりがなくなる不安

などを日々抱えています。





一方で、こども達一人ひとりのペースを尊重し、自分らしく過ごせる体験や学びの場はまだ十分とは言えません。





遊びの中で聴こえる想い





【フリースクールevery treeの取り組み】

そこで足立区でフリースクールを運営するevery treeでは、「学校に行きづらい時間も、こども達にとって大切な成長の時間」という考えのもと、こども達一人ひとりのペースを大切にしながら、地域活動や、自分の好きを見つける活動など様々な環境づくりを続けてきました。





そして今回、これまでのフリースクール活動に加え、新しい体験として「こどもコーチング」と「AI学習」を取り入れたプログラムをスタートしました。





AI教材体験





【こども達の変化が教えてくれたこと】

every treeの活動の中で、こども達との出来事が「新しい体験」を広げる大きなきっかけになりました。

学校に行きづらいと感じるこども達は、みんな優しくて、周りのことをとてもよく見て、色々な場面で気を遣っています。

その分、自分の気持ちを表現することや、伝えることを遠慮する様子も多く見られました。





しかし、安心できる場所で時間を重ねる中で少しずつ変化が生まれました。

「悲しかった」

「困った」

「こうしたかった」

と、こども達が少しづつ気持ちを言葉で伝えてくれたのです。





嬉しいことや楽しいことだけでなく、困ったことや悲しいことも言葉で伝えてくれたその瞬間は、スタッフにとって忘れられない出来事となりました。





この経験から、こども達が安心して自分の気持ちを表現できる環境こそが、「その子らしい成長の土台」になると強く感じた瞬間でした。









【every treeの「新しい体験」】

every treeに通っているこども達の変化から、今、不登校で悩んでいるこども達が、自信を持って自由に気持ちを表現できるように「新しい体験」をさらに広げていきます。





◆こどもコーチング

仲間との対話を通じて

・自分の気持ちに気づく

・自分の気持ちを安心して表現する

・みんな違うから面白いと感じる

力を育て、自分の『好き』『嬉しい』をひろげていきます。









◆AI学習による個別学習

AI教材「すらら」を活用することで

・自分のペースで学習できる

・知る、わかるって楽しい

・失敗しても安心してチャレンジできる

体験を通じて自信をつけていきます。









【地域とつながる体験】

every treeでは学習だけでなく、

・地域イベント

・さまざまな施設との交流

・多世代交流

などを通して、こども達が多くの人と出会い、思いが伝わる嬉しさ、人とつながる楽しさを感じられる機会も大切にしています。









【every treeの想い】

木がそれぞれ違う形で育つように、こども達も一人ひとり違うペースで成長します。

学校に行きづらい時間も、こどもにとっては大切な成長の時間です。

every treeは、こども達が安心して過ごせる居場所でありながら、「新しい体験が広がる場所」として、これからも地域の中でこども達の成長を支えていきます。









【代表コメント】

「学校に行きづらい時間は、決して止まっている時間ではなく、こどもにとって大切な成長の時間だと考えています。

every treeでは、安心できる場所で体験を重ねながら、自分の気持ちを言葉にしたり、人とつながる喜びを感じたりすることを大切にしています。





今回の「新しい体験」を通して、こども達が『人に想いが伝わるって嬉しい』『好きなことにチャレンジしたい』と感じ、様々な人とのつながりを楽しみながら、自分のペースで育っていける環境をこれからもつくっていきたいと思っています。」









【見学・体験受付】

現在、新年度に向けた見学・体験・お問い合わせを受け付けております。

公式LINE： https://lin.ee/X3GwNvk





◆対象

小学生～中学生





◆内容

・スクール見学

・体験参加

・保護者相談









【施設概要】

名称 ： あだちファミリースペースevery tree

所在地： 東京都足立区梅田6丁目3-10 1-A

メール： info@every-tree.com





＜事業内容＞

フリースクール

学習支援

こどもコーチング

地域交流活動





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