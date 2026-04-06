バーチャルアーティスト「星宮とと」公式ファンクラブサイトを公開、u2techとkumo.productions(TM)が共同開発

株式会社ユーツーテック

株式会社ユーツーテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：皆川 大樹）は、バーチャルアーティスト「星宮とと」の公式ファンクラブ（ https://fc.hoshimiyatoto.com/ ）を合同会社クモ・プロダクションズ（本社：東京都新宿区、代表社員：江口 智哉）と共同開発したことをお知らせいたします。

本サイトは、合同会社クモ・プロダクションズとの共同開発により実現し、ファンとの継続的な接点を創出するプラットフォームとして設計されています。

■ ファンクラブサイトの特徴

本ファンクラブでは、以下の機能を提供します。

- ブログ機能：「星宮とと」の活動や日常を発信- ライブアーカイブ：過去ライブ映像の視聴- チケット販売：ライブ・イベントのチケット購入

「星宮とと」本来の才能を本ファンクラブによって最大限にエンパワーメントすることで、ファンエンゲージメントの最大化を図ります。

■ ライブ開催概要（チケット予約開始）

ファンクラブサイト公開と同時に、2026年6月7日に開催されるライブのチケット予約を開始しました。

- イベント名：MOONRAKER- 開催日：2026年6月7日- 会場：渋谷WOMB- 規模：約800名- チケット予約：https://fc.hoshimiyatoto.com/events/moonraker

■ 開発背景

近年、バーチャルアーティストやVTuber市場の拡大に伴い、ファンとの関係性構築において「継続的な接点」と「体験の一体化」が重要視されています。

ユーツーテックは、コミュニティ・コンテンツ・決済機能を統合したプラットフォーム開発を通じて、IPの価値最大化と持続的なファンコミュニティの構築を支援しています。

本プロジェクトでは、合同会社クモ・プロダクションズと連携し、「星宮とと」の世界観を体現しながら、ファン体験の向上を目指しました。

■ 今後の展開

今後は、限定コンテンツの拡充やコミュニティ機能の強化を通じて、より深いファン体験の提供を進めてまいります。

また、さまざまなアーティストとのコラボや、グッズ販売なども計画しておりますので、ぜひこの機会にファンクラブへ訪れてみてください。

■ 関係者コメント

バーチャルアーティスト 星宮とと

今日も今日とてひきこもり、星宮ととだよ。

みなさん、みましたか？！？！

なんと星宮ととのためだけに設計された、人生初の！？！？ファンクラブサイトができてしまった…。

しかもむっちゃかっこええんですよ…。チケット買えたり、アーカイブ見れたり、音声もビデオもアップできたり。

ぼくのことをもっと身近に感じてほしくて、ここにいろんなものを持ってくるつもりです。これからもっとたくさん更新していくので、ずっとそばにいてくれるとうれしい。

まず最初の約束として、6月7日、渋谷WOMBで会いましょう。

株式会社ユーツーテック 代表取締役 皆川大樹

「星宮とと」さん、新ファンクラブのローンチおめでとうございます！

世に存在するファンクラブの中でも、最高峰のクオリティに仕上がっていると思います。

ぜひこのファンクラブをバネに、もっと活躍していきましょう！

合同会社クモ・プロダクションズ 代表社員 江口智哉

この度、ユーツーテックさんとともに「星宮とと」さんの公式ファンクラブサイトの開発に携わりました。映像制作会社としての知見を活かし、ファンの皆さまにとってのより良い体験を設計開発させていただいてます。以前より個人的にも星宮ととさんのファンであり、本プロジェクトに携われたことを大変うれしく思っています。

■会社情報

社名：株式会社ユーツーテック

所在地：東京都新宿区西新宿8丁目15番3号705号室

設立：2023年01月11日

代表者：皆川大樹

事業内容：ソフトウェア開発、Webサイト制作

HP：https://u2tech.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ユーツーテック 担当者：皆川 大樹

メールアドレス：info@u2tech.com