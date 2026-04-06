Shokzブランドアンバサダー サカナクション 山口一郎さんが登壇！フォーカスモードを初搭載した次世代オープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro」発売を記念した新商品発表会を開催

Shokz Japan株式会社

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japan株式会社（ショックスジャパン）は、2026年4月6日（月）、LUMINE 0にて「Shokz 2026年春 新商品発表会」を開催し、次世代オープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro」を発表しました。

左：Shokz Japan株式会社 CMO 冨田健斗 右：サカナクション 山口一郎さん

本発表会では、同社CMOを務める冨田健斗が登壇し、ブランドの取り組みや新商品の特長について紹介したのち、Shokzブランドアンバサダーを務めるサカナクションの山口一郎さんをゲストに迎え、コラボWeb CM「音楽みたいに素敵な音」篇の上映、販売台数No.1（※1）達成を記念したセレモニー、トークセッションを実施しました。発表会終了後には、メディア向けに新商品の体験機会も設け、来場者には新商品の魅力を直接体感いただきました。

※2025年1月-12月 BCNランキングデータ「マイク付きヘッドホン（ヘッドセット）」より「骨伝導型」／「左右分離クリップ型」を抽出、自己集計。

Shokzは、耳をふさがないオープンイヤーデザインを通じて、音楽を楽しみながら周囲の音も自然に聞くことができる新しいリスニング体験を提案してきました。今回発表した「OpenFit Pro」は、 Shokz初となるフォーカスモードを搭載したオープンイヤー型イヤホンで、開放感と集中力の理想的なバランスを実現。さらに、Shokz SuperBoost(TM)による細部まで美しく表現する上質なサウンド、快適な装着感、日常のさまざまなシーンに寄り添う使いやすさを兼ね備えたモデルです。

「Shokz 2026年春 新商品発表会」｜当日の様子

・新商品「OpenFit Pro」の発表

イベント冒頭では、Shokz Japan株式会社 CMO 冨田健斗が登壇し、Shokzのこれまでのブランドの歩みや日本市場における取り組みについて紹介するとともに、新商品「OpenFit Pro」を発表しました。冨田は「Shokzはこれまで、“耳をふさがない”オープンイヤーという新しいリスニング体験を提案してきました。今回発表する『OpenFit Pro』は、その快適さをそのままに、音質や機能をさらに進化させた次世代のフラッグシップモデルです」と語りました。「OpenFit Pro」は、Shokz初のフォーカスモードを搭載したオープンイヤー型イヤホンです。独自のオープンイヤーデザインに先進的なノイズ低減技術を融合することで、周囲が騒がしい環境でも音楽をクリアに楽しみながら、周囲の気配も感じられる新しいリスニング体験を提供します。

また、最新のShokz SuperBoost(TM)を搭載し、11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーによって、滑らかな高音から深みのある低音まで、音の細部を正確に表現します。Dolby Atmosに最適化されたチューニングやヘッドトラッキング技術にも対応し、臨場感のある没入型のサウンド体験を実現します。

さらに、Shokz Ultra-Soft Silicone(TM) 2.0による極上の装着感と、超薄型のニッケルチタン合金製イヤーフックによる安定したフィット感を備え、長時間でも快適に使用可能です。日常使いはもちろん、通勤時やワークアウト時など、さまざまなシーンに寄り添う一台として紹介しました。

・Web CM「音楽みたいに素敵な音」篇を上映

続いて、2026年3月3日（火）より公開している新Web CM「音楽みたいに素敵な音」篇を上映しました。本CMには、Shokzブランドアンバサダーである山口一郎さんが出演。山口さんの日常を切り取るような自然なシーンを通じて、Shokzが提案する心地よいオーディオ体験を表現しています。

・山口一郎さんが登壇！販売台数No.1達成記念セレモニー

CM上映後には、Shokzブランドアンバサダーの山口一郎さんが登壇し、ブランドへの印象や製品との関わりについて語りました。以前からShokz製品を愛用しているという山口さんは、自身の耳のサイズが非常に大きく、耳鼻科医からNBA選手並みだと驚かれたエピソードを披露。一般的なイヤホンが耳に合わず苦労していたものの、耳の形状に左右されないオープンイヤー型イヤホンに助けられていると明かし、自身の体験を交えながらその魅力を伝えました。

また、会場ではShokzが2025年度の「BCNランキングデータ」において、日本イヤホン市場の「骨伝導」および「左右分離クリップ型」部門で販売台数No.1（※1）を達成したことを記念するセレモニーを実施しました。山口さんの掛け声とともにくす玉が開き、会場は大きな拍手に包まれました。

※2025年1月-12月 BCNランキングデータ「マイク付きヘッドホン（ヘッドセット）」より「骨伝導型」／「左右分離クリップ型」を抽出、自己集計。

・トークセッションで「OpenFit Pro」の魅力を紹介

その後のトークセッションでは、山口一郎さんと冨田健斗が登壇し、「OpenFit Pro」の魅力について語りました。トークでは、オープンイヤーならではの開放感に加え、Shokz初搭載のフォーカスモードによって実現された新たなリスニング体験や、細部まで美しく表現するサウンド、快適な装着感などが話題に上りました。音質、機能性、装着性を高いレベルで両立した「OpenFit Pro」は、ビジネスシーンから日常使い、移動中やワークアウトまで、幅広い場面で活躍するモデルとして紹介されました。 山口さんは、外部の音を聞きながら音楽を聴けるという利点に触れ、外部音と音楽の理想的なバランスを実現した同製品を「オープンイヤーの良さを生かしながら音楽を楽しめる画期的な商品」と評価しました。装着感についても「自然に着けられて一日中着けちゃう」と語り、「着けていることを忘れて、その上からヘッドホンをしてしまったくらい」という驚きのエピソードも披露しました。

さらに、趣味の釣りでも愛用していることに触れ、「密閉型だとせっかく自然を楽しんでいるのが薄れるけど、オープンイヤーだと自然も楽しめる。波の音、風の音が聞こえて、自然と乖離しない」と絶賛。普段は音楽を作る立場でありながらも、「インプットする時にオープンイヤー型イヤホンを使っている」と明かし、最後には「皆さんもぜひ、Shokzのオープンイヤー型イヤホンを一度体験していただければと思います」とアピールしました。

・タッチ＆トライで新しいオーディオ体験を提供

発表会終了後には、来場メディア向けにタッチ＆トライを実施しました。来場者は実際に「OpenFit Pro」を手に取り、装着感や音質、フォーカスモードによる聞こえ方などを体験。Shokzが提案する新しいオーディオ体験への理解を深める場となりました。

新フラッグシップモデル 「OpenFit Pro」｜製品概要

製品名： OpenFit Pro

販売価格： 39,880円（税込）

先行予約開始： 2026年4月7日（火）0:00

カラー展開： ホワイト・ブラック

発売日： 2026年4月22日（水）

販売チャンネル： Shokz公式オンラインストア

全国の主要家電量販店

詳細を見る :https://jp.shokz.com/pages/openfit-pro?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=nt&utm_term=406

＜主な製品特長＞

1. 「フォーカスモード」で騒音を抑え、自分だけの音楽時間に

3つのマイクと耳の形状に適応する独自アルゴリズムが、耳の内側のノイズレベルを精密に予測。逆位相の音波を生成してノイズを打ち消すことで、オープンイヤーでありながらクリアで没入感のある環境を作り出します。

2. 細部まで美しく表現する、上質なサウンド

最新の「Shokz SuperBoost(TM)」と11×20mmの超大型同期型デュアルダイアフラムドライバーを搭載。滑らかな高音から深みのある低音まで、音の細部を余すことなく正確に表現します。

3. Dolby Atmos対応とヘッドトラッキングによる臨場感

Dolby Atmosに最適化されたチューニングにより、驚くほどクリアな音質と豊かなディテールを再現。さらにヘッドトラッキング技術により、頭の動きに合わせて音が動き、まるでその場にいるような臨場感を演出します。

4. 軽やかで優しい、進化した装着感

マシュマロのように柔らかい「Shokz Ultra-Soft Silicone(TM) 2.0」を採用。超薄型のニッケルチタン合金製イヤーフックが耳の形にしなやかにフィットし、朝から夜まで長時間でも快適で安定した着け心地をキープします。

5. 日常のあらゆるシーンに寄り添う高い実用性

Shokz Japan株式会社について

- クリアな通話：AI音声認識を搭載したトリプルマイクアレイが環境ノイズを最大99.4％低減。- ロングバッテリー：充電ケース併用で最大50時間再生。10分の急速充電で最大4時間再生可能。- スマートな充電：Qiワイヤレス充電に対応（※限定ギフトボックス付属の充電器ですぐに利用できます）。- タフネス設計：IP55の防塵・防水性能を備え、汗や突然の雨にも対応。

耳を塞ぐことのないオープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。独自のオーディオ技術による高音質を実現し、手に取りやすい価格帯で展開。「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供し、耳を塞がない安全性と最高の音質を約束。イヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けています。

公式サイト :https://jp.shokz.com/?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=nt&utm_term=406会社概要

会社名： Shokz Japan株式会社

本社： 東京都台東区上野三丁目14-2-301室

代表者： 陳 遷