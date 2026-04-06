【愛知 知多半島】＼GW限定／6名以上で実質1名無料！日帰りBBQがお得になる特別キャンペーン開催
ウッドデザインパーク野間では、ゴールデンウィーク期間限定で、大人数でのご利用がお得になる「日帰りBBQキャンペーン」を開催いたします。
ご家族やご友人同士での集まりが増えるこの時期に合わせ、合計21,000円以上のご利用で3,500円OFF（約1名様分）となる特別クーポンをご用意しました。
6名様以上でのご利用なら、実質1名様分が無料となる、大変お得な内容です。
手ぶらで楽しめる気軽さと、開放的なロケーションで、GWならではの特別な時間をお過ごしいただけます。
■キャンペーン概要
対象期間
2026年4月29日（水）～5月6日（水）
内容
日帰りBBQ利用料金 合計21,000円以上で3,500円OFF（約1名様分）
■適用条件
・日帰りBBQプランのみ対象（宿泊は対象外）
・オプション料金は合計金額に含まれません
・トレーラーハウスは4名様以上で割引適用
・公式サイトからのWEB予約限定
■ご予約方法
ご予約時にクーポンコードの入力が必須となります。
クーポンコード：BBQPARTY
※入力がない場合や当日の口頭申告は対象外となります
さらに【～4/14予約限定】の３大特典
キャンセル無料（3日前まで）＋人数変更OK（前日まで）
さらに2,000円OFFクーポン付き（当日または次回6月30日まで利用可能）
※予約ごとに1枚プレゼント
早めに予約することで、予定変更にも柔軟に対応できるほか、さらにお得にご利用いただけます。
GWの予約は“早い者勝ち”
ゴールデンウィークは一年の中でも特に予約が集中する人気シーズンです。
特に本キャンペーンは大人数利用に適しているため、グループでの予約は早期に埋まることが予想されます。
■この機会をお見逃しなく
「せっかく集まるならお得に楽しめる場所で」
ぜひ1名分相当がお得になるこの機会をご活用ください。
ウッドデザインパーク野間で、思い出に残るゴールデンウィークをお過ごしください。