【愛知県岡崎市】GW宿泊、いまが最安。4/29～5/6の宿泊料金が10%OFFになる「タイムセール」は4/19 23:59終了。お得に押さえるなら今だけ。

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク岡崎（所在地：愛知県岡崎市）は、2026年ゴールデンウィーク期間（4/29～5/6）の宿泊を対象に、宿泊料金が10%OFFとなる「タイムセール」を実施します。

本タイムセールは4/19（日）23:59までの期間限定です。

GWの人気日は毎年早い段階で埋まりやすく、同じ日程なら“いま”の予約が最もお得で確実です。

■ 「GW、まだ先」が一番危ない。今が“選べる”タイミング

GWは日程が固定されているため予約が集中しやすく、直前になるほど「希望の部屋が空いていない」「日程をずらすしかない」といった妥協が起こりがちです。

今回のタイムセールは、そんな“後悔あるある”を減らし、希望日程をお得に確保していただくための期間限定企画です。

■ タイムセール概要

内容：GW対象期間の宿泊料金が10%OFF

対象宿泊期間：4/29～5/6

販売（実施）期間：～4/19 23:59まで

※対象プランや在庫状況により、早期に終了となる場合があります。

■ ご予約方法（クーポンコード入力で適用）

本タイムセールは公式サイトからのWEB予約が対象となり、予約時にクーポンコードの入力が必要です。

クーポンコードは、ウッドデザインパーク岡崎の公式LINE(https://lin.ee/uP38Brc)でご案内しています。

■ ご注意（必ずご確認ください）

新規予約のみ対象です。

一度キャンセルして再予約した場合、タイムセール対象外となる場合があります。

※詳細条件は予約時の案内をご確認ください。

■ GWのウッドデザインパーク岡崎で叶う、特別な休日

新緑が気持ちいいGWは、森の中で過ごすアウトドア滞在にぴったりの季節。

昼は自然の中で遊び、夕方はBBQ、夜はゆったりと語らう--「移動より、体験の濃さ」を大切にした休日が叶います。

ウッドデザインパーク岡崎

【所在地】

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

【電話番号】

080-5810-6322

【公式サイト】

https://wood-designpark.jp/okazaki/