【天丼・天ぷら本舗 さん天】4/9～「とろたまチャーシューフェア」を開催！

SRSホールディングス株式会社とろたまチャーシューフェア

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年4月9日（木）より「とろたまチャーシューフェア」を開催します。

ジューシーなチャーシュー・ベーコン・ソーセージの天ぷら3種に、濃厚なとろっとたまごがからみ合います。いつもの天丼たれとはひと味違ったおいしさが楽しめる「やみつきオニオンソース」をかけてお楽しみください。

とろたまチャーシューフェア開始に伴い、フェア商品3種のいずれかをご注文のお客様限定で、「殻まで食べられる有頭海老天」を特別価格50円（税込）で販売するキャンペーンを実施します。ぜひこの機会にあわせてお召し上がりください。

天丼・天ぷら本舗 さん天では、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得な天丼を、いつでも揚げたてでご提供できるよう取り組んでまいります。

■フェア商品のご紹介

とろたまチャーシュー天丼 990円（税込）とろたまチャーシュー天丼 990円（税込）

「とろっとたまご」と「やみつきオニオンソース」が、サクサク天ぷらとご飯にからみ合います。ボリューム満点の天丼をお楽しみください。

（チャーシュー天2枚、とろっとたまご、ベーコン天、ソーセージ天、かぼちゃ、オクラが入っています。）

※たまごは加工品を使用しています。

とろたまチャーシュー天ぷら定食 1290円（税込）とろたまチャーシュー天ぷら定食 1290円（税込）

いつもの天だしとはひと味違う「やみつきオニオンソース」でお楽しみください。

ご飯が進むラインナップでも安心！定食は何度でもご飯のおかわりが無料です。様々な組み合わせでお楽しみください。

（チャーシュー天2枚、とろっとたまご、ベーコン天、ソーセージ天、かぼちゃ、オクラが入っています。ご飯・貝汁・ほうれん草小鉢付き）

※たまごは加工品を使用しています。

■販売商品 とろたまチャーシュー天丼 990円（税込）

とろたまチャーシュー天ぷら定食 1290円（税込）

とろたまチャーシュー天ぷら盛合せ 890円（税込）

※お持ち帰りもご利用いただけます。

■販売期間 2026年4月9日（木）～2026年5月19日（水）

※場合により早期終了する場合がございます。

■対象店舗 天丼・天ぷら本舗 さん天全店

※長居駅前店では販売開始日・売価が異なります。

■同時キャンペーンも実施！

とろたまチャーシューフェア開始に伴い、キャンペーンを実施いたします。フェア商品3種のいずれかをご注文のお客様限定で、「殻まで食べられる有頭海老天」を特別価格50円（税込）で販売いたします。ぜひこの機会に、海老の旨味たっぷりの香ばしい天ぷらをお試しください。

※1商品につき1つの販売です。

※テイクアウト・宅配は対象外です。

※食材数に限りがあり、無くなり次第キャンペーンを終了となります。

テイクアウトは公式アプリのモバイルオーダーがお得！

とろたまチャーシューフェア 販売開始キャンペーン

天丼・天ぷら本舗 さん天の公式アプリならお持ち帰りをアプリから予約でき、事前会計も可能です。

事前会計を行えば、お店では並ばずに、商品の受け渡しのみを行います。

（予約のみで店頭での会計も可能です。）

さらに、今ならモバイルオーダー専用30円引きクーポンをプレゼントしております。

天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリで30円引きクーポンがもらえる！

※天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリのクーポンご利用には、お客様の会員登録が必要です。

※モバイルオーダーのみご利用の場合は、アプリのダウンロードや会員登録なしてもご利用いただけます。

天丼・天ぷら本舗 さん天について

アプリダウンロードはこちら :https://sato-res.com/santen/app/

天丼・天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼・天ぷら専門店です。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式ホームページ https://sato-res.com/santen/

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式X https://x.com/TendonTempuraST

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式Instagram https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/