TVアニメ『日本三國』オープニング・テーマ：キタニタツヤ「火種」ノンクレジット映像を公開！

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株式会社ツインエンジン

小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中。


累計発行部数100万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。


本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中。2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTでの地上波先行配信/24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送が開始！


■ノンクレジットオープニング映像が公開！
　オープニング・テーマ：キタニタツヤ「火種」

4月5日(日)より世界最速配信を開始し、いよいよ4月6日(月)今夜21:00より地上波先行配信、24:00より地上波放送がスタートするTVアニメ『日本三國』。


放送に先行して、ノンクレジットオープニング映像を公開いたしました！


和テイストの疾走感あふれる楽曲に乗せ、多彩なキャラクターたちが躍動！


いよいよ物語の幕開けを予感させる、華やかで熱い映像となっています。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nW2CpHcmlo4 ]

場面写真１.

場面写真２.


場面写真３.

場面写真４.


場面写真５.

場面写真６.


場面写真７.

場面写真８.

■リリース情報

キタニタツヤ「火種」



先行配信中


https://tatsuya-kitani.lnk.to/HIDANEAW





■原作コミックス情報

最新刊『日本三國』第7巻、4月10日発売


また、単行本第1巻～6巻も重版出来



『日本三國』原作：松木いっか(小学館「マンガワン」連載)
コミックアプリ「マンガワン」、WEBサイト「裏サンデー」にて連載中


コミックス：第1～6巻 ※以下、続刊


定価：770～792円(税込)


刊行：小学館


https://manga-one.com/manga/1924/chapter/174463





■全国の書店にて、TVアニメ放送記念キャンペーン実施中！



TVアニメ放送開始を記念して、


原作コミックスを１冊購入につき、


クリアしおり(全5種)が１枚もらえるキャンペーンを


全国の書店にて実施中です。

TVアニメのイラストと


各キャラクターの名言がデザインされたクリアしおりは、


今しか手に入らない限定アイテム。


立ち上げることでミニクリアスタンドとしてもお楽しみ頂けます。



▼キャンペーン実施書店
https://www.shogakukan.co.jp/pr/nipponsangoku_2026sp.pdf



※クリアしおりは、なくなり次第終了となります。


※配布方法は、書店によって異なります。あらかじめご了承ください。


■TVアニメ『日本三國』作品概要

■イントロダクション


核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、


文明が崩壊した近未来の日本。


国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。



しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、


豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。



後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！



■キャスト・スタッフ


<キャスト>


三角青輝：小野賢章


阿佐馬芳経：福山潤


東町小紀：瀬戸麻沙美


龍門光英：山路和弘


賀来泰明：中村悠一


平殿器：長嶝高士


藤3世：木村太飛


輪島桜虎：津田美波


閉伊弥々吉：堀内賢雄


長尾武兎惇：梅田修一朗


九羅亜輝威：咲野俊介


平殿継：村瀬歩


ナレーション：潘めぐみ



<原作>


原作：松木いっか「日本三國」(小学館「マンガワン」連載)



<スタッフ>


監督：寺澤和晃


シリーズ構成：内海照子


キャラクターデザイン / 総作画監督：阿比留隆彦


美術監督：田村せいき


色彩設計：小針裕子


撮影監督：木舩颯人


2D/特効:加藤楓菜


筆文字：桐山琴羽


編集：今井大介(JAY FILM)


3D監督：小川耕平


音響監督：はたしょう二


音響効果：出雲範子


音響制作：サウンドチーム・ドンファン


音楽：Kevin Penkin


制作：スタジオカフカ


製作：日本三國製作委員会 Co-produced with Amazon MGM Studios



■オープニング・テーマ


キタニタツヤ「火種」



■エンディング・テーマ


Leina「誓い」



■配信情報


2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中


2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始



■放送情報


2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始



TOKYO MX ：4月6日より毎週月曜24:00～


ＢＳ日テレ ：4月6日より毎週月曜24:00～


テレビ愛知 ：4月6日より毎週月曜25:30～


読売テレビ ：4月6日より毎週月曜26:29～


仙台放送 ：4月6日より毎週月曜25:20～


石川テレビ ：4月7日より毎週火曜25:15～


富山テレビ ：4月7日より毎週火曜25:20～


テレビ愛媛 ：4月7日より毎週火曜25:20～


秋田放送：4月7日より毎週火曜25:24～


新潟放送：4月7日より毎週火曜25:30～


テレビ山口：4月7日より毎週火曜26:00～


静岡放送：4月7日より毎週火曜26:00～


福井テレビ：4月8日より毎週水曜24:45～


テレビ熊本 ：4月8日より毎週水曜25:45～


テレビ大分：4月8日より毎週水曜25:54～


北海道放送：4月9日より毎週木曜24:56～（※初回放送のみ26:28～）


長野放送：4月9日より毎週木曜25:20～


RSK山陽放送：4月9日より毎週木曜26:55～（※初回放送のみ26:58～）


さくらんぼテレビ：4月13日より毎週月曜24:45～


福島放送：4月14日より毎週火曜25:20～（※初回放送のみ25:26～）


鹿児島テレビ：4月14日より 毎週火曜25:25～


岩手めんこいテレビ ：4月16日より毎週木曜25:15～


長崎文化放送：４月17日より毎週金曜25:45～


とちぎテレビ：4月17日より毎週金曜23:00～



AT-X：4月7日より毎週火曜20：30～


※リピート放送　毎週木曜8：30～ / 毎週月曜14：30～


アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00～


※リピート放送　毎週日曜9：00～



■公式アカウント情報


●公式サイト：https://www.nipponsangoku.com


●公式X：https://x.com/sangoku_PR


●公式TikTok： https://www.tiktok.com/@sangoku_pr(https://www.tiktok.com/@sangoku_pr)


●ハッシュタグ： #日本三國 #NipponSangoku



※本リリースのビジュアルを掲載される際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。


日本語表記：(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会


短縮版：(C)I.M/S/N



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