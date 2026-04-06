TVアニメ『日本三國』オープニング・テーマ：キタニタツヤ「火種」ノンクレジット映像を公開！
小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中。
累計発行部数100万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。
本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中。2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTでの地上波先行配信/24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送が開始！
■ノンクレジットオープニング映像が公開！
オープニング・テーマ：キタニタツヤ「火種」
4月5日(日)より世界最速配信を開始し、いよいよ4月6日(月)今夜21:00より地上波先行配信、24:00より地上波放送がスタートするTVアニメ『日本三國』。
放送に先行して、ノンクレジットオープニング映像を公開いたしました！
和テイストの疾走感あふれる楽曲に乗せ、多彩なキャラクターたちが躍動！
いよいよ物語の幕開けを予感させる、華やかで熱い映像となっています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nW2CpHcmlo4 ]
場面写真１.
場面写真２.
場面写真３.
場面写真４.
場面写真５.
場面写真６.
場面写真７.
場面写真８.
■リリース情報
キタニタツヤ「火種」
先行配信中
https://tatsuya-kitani.lnk.to/HIDANEAW
■原作コミックス情報
最新刊『日本三國』第7巻、4月10日発売
また、単行本第1巻～6巻も重版出来
『日本三國』原作：松木いっか(小学館「マンガワン」連載)
コミックアプリ「マンガワン」、WEBサイト「裏サンデー」にて連載中
コミックス：第1～6巻 ※以下、続刊
定価：770～792円(税込)
刊行：小学館
https://manga-one.com/manga/1924/chapter/174463
■全国の書店にて、TVアニメ放送記念キャンペーン実施中！
TVアニメ放送開始を記念して、
原作コミックスを１冊購入につき、
クリアしおり(全5種)が１枚もらえるキャンペーンを
全国の書店にて実施中です。
TVアニメのイラストと
各キャラクターの名言がデザインされたクリアしおりは、
今しか手に入らない限定アイテム。
立ち上げることでミニクリアスタンドとしてもお楽しみ頂けます。
▼キャンペーン実施書店
https://www.shogakukan.co.jp/pr/nipponsangoku_2026sp.pdf
※クリアしおりは、なくなり次第終了となります。
※配布方法は、書店によって異なります。あらかじめご了承ください。
■TVアニメ『日本三國』作品概要
■イントロダクション
核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、
文明が崩壊した近未来の日本。
国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。
しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、
豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。
後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！
■キャスト・スタッフ
<キャスト>
三角青輝：小野賢章
阿佐馬芳経：福山潤
東町小紀：瀬戸麻沙美
龍門光英：山路和弘
賀来泰明：中村悠一
平殿器：長嶝高士
藤3世：木村太飛
輪島桜虎：津田美波
閉伊弥々吉：堀内賢雄
長尾武兎惇：梅田修一朗
九羅亜輝威：咲野俊介
平殿継：村瀬歩
ナレーション：潘めぐみ
<原作>
原作：松木いっか「日本三國」(小学館「マンガワン」連載)
<スタッフ>
監督：寺澤和晃
シリーズ構成：内海照子
キャラクターデザイン / 総作画監督：阿比留隆彦
美術監督：田村せいき
色彩設計：小針裕子
撮影監督：木舩颯人
2D/特効:加藤楓菜
筆文字：桐山琴羽
編集：今井大介(JAY FILM)
3D監督：小川耕平
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
音楽：Kevin Penkin
制作：スタジオカフカ
製作：日本三國製作委員会 Co-produced with Amazon MGM Studios
■オープニング・テーマ
キタニタツヤ「火種」
■エンディング・テーマ
Leina「誓い」
■配信情報
2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中
2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始
■放送情報
2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始
TOKYO MX ：4月6日より毎週月曜24:00～
ＢＳ日テレ ：4月6日より毎週月曜24:00～
テレビ愛知 ：4月6日より毎週月曜25:30～
読売テレビ ：4月6日より毎週月曜26:29～
仙台放送 ：4月6日より毎週月曜25:20～
石川テレビ ：4月7日より毎週火曜25:15～
富山テレビ ：4月7日より毎週火曜25:20～
テレビ愛媛 ：4月7日より毎週火曜25:20～
秋田放送：4月7日より毎週火曜25:24～
新潟放送：4月7日より毎週火曜25:30～
テレビ山口：4月7日より毎週火曜26:00～
静岡放送：4月7日より毎週火曜26:00～
福井テレビ：4月8日より毎週水曜24:45～
テレビ熊本 ：4月8日より毎週水曜25:45～
テレビ大分：4月8日より毎週水曜25:54～
北海道放送：4月9日より毎週木曜24:56～（※初回放送のみ26:28～）
長野放送：4月9日より毎週木曜25:20～
RSK山陽放送：4月9日より毎週木曜26:55～（※初回放送のみ26:58～）
さくらんぼテレビ：4月13日より毎週月曜24:45～
福島放送：4月14日より毎週火曜25:20～（※初回放送のみ25:26～）
鹿児島テレビ：4月14日より 毎週火曜25:25～
岩手めんこいテレビ ：4月16日より毎週木曜25:15～
長崎文化放送：４月17日より毎週金曜25:45～
とちぎテレビ：4月17日より毎週金曜23:00～
AT-X：4月7日より毎週火曜20：30～
※リピート放送 毎週木曜8：30～ / 毎週月曜14：30～
アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00～
※リピート放送 毎週日曜9：00～
■公式アカウント情報
●公式サイト：https://www.nipponsangoku.com
●公式X：https://x.com/sangoku_PR
●公式TikTok： https://www.tiktok.com/@sangoku_pr(https://www.tiktok.com/@sangoku_pr)
●ハッシュタグ： #日本三國 #NipponSangoku
※本リリースのビジュアルを掲載される際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。
日本語表記：(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会
短縮版：(C)I.M/S/N
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