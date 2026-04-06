TVアニメ『日本三國』オープニング・テーマ：キタニタツヤ「火種」ノンクレジット映像を公開！

株式会社ツインエンジン

小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中。

累計発行部数100万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。

本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中。2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTでの地上波先行配信/24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送が開始！

■ノンクレジットオープニング映像が公開！

オープニング・テーマ：キタニタツヤ「火種」

4月5日(日)より世界最速配信を開始し、いよいよ4月6日(月)今夜21:00より地上波先行配信、24:00より地上波放送がスタートするTVアニメ『日本三國』。

放送に先行して、ノンクレジットオープニング映像を公開いたしました！

和テイストの疾走感あふれる楽曲に乗せ、多彩なキャラクターたちが躍動！

いよいよ物語の幕開けを予感させる、華やかで熱い映像となっています。

■リリース情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nW2CpHcmlo4 ]場面写真１.場面写真２.場面写真３.場面写真４.場面写真５.場面写真６.場面写真７.場面写真８.

キタニタツヤ「火種」

先行配信中

https://tatsuya-kitani.lnk.to/HIDANEAW

■原作コミックス情報

最新刊『日本三國』第7巻、4月10日発売

また、単行本第1巻～6巻も重版出来

『日本三國』原作：松木いっか(小学館「マンガワン」連載)

コミックアプリ「マンガワン」、WEBサイト「裏サンデー」にて連載中

コミックス：第1～6巻 ※以下、続刊

定価：770～792円(税込)

刊行：小学館

https://manga-one.com/manga/1924/chapter/174463

■全国の書店にて、TVアニメ放送記念キャンペーン実施中！

TVアニメ放送開始を記念して、

原作コミックスを１冊購入につき、

クリアしおり(全5種)が１枚もらえるキャンペーンを

全国の書店にて実施中です。



TVアニメのイラストと

各キャラクターの名言がデザインされたクリアしおりは、

今しか手に入らない限定アイテム。

立ち上げることでミニクリアスタンドとしてもお楽しみ頂けます。

▼キャンペーン実施書店

https://www.shogakukan.co.jp/pr/nipponsangoku_2026sp.pdf

※クリアしおりは、なくなり次第終了となります。

※配布方法は、書店によって異なります。あらかじめご了承ください。

■TVアニメ『日本三國』作品概要

■イントロダクション

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、

文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。

しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、

豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。

後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

■キャスト・スタッフ

<キャスト>

三角青輝：小野賢章

阿佐馬芳経：福山潤

東町小紀：瀬戸麻沙美

龍門光英：山路和弘

賀来泰明：中村悠一

平殿器：長嶝高士

藤3世：木村太飛

輪島桜虎：津田美波

閉伊弥々吉：堀内賢雄

長尾武兎惇：梅田修一朗

九羅亜輝威：咲野俊介

平殿継：村瀬歩

ナレーション：潘めぐみ

<原作>

原作：松木いっか「日本三國」(小学館「マンガワン」連載)

<スタッフ>

監督：寺澤和晃

シリーズ構成：内海照子

キャラクターデザイン / 総作画監督：阿比留隆彦

美術監督：田村せいき

色彩設計：小針裕子

撮影監督：木舩颯人

2D/特効:加藤楓菜

筆文字：桐山琴羽

編集：今井大介(JAY FILM)

3D監督：小川耕平

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：Kevin Penkin

制作：スタジオカフカ

製作：日本三國製作委員会 Co-produced with Amazon MGM Studios

■オープニング・テーマ

キタニタツヤ「火種」

■エンディング・テーマ

Leina「誓い」

■配信情報

2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中

2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始

■放送情報

2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始

TOKYO MX ：4月6日より毎週月曜24:00～

ＢＳ日テレ ：4月6日より毎週月曜24:00～

テレビ愛知 ：4月6日より毎週月曜25:30～

読売テレビ ：4月6日より毎週月曜26:29～

仙台放送 ：4月6日より毎週月曜25:20～

石川テレビ ：4月7日より毎週火曜25:15～

富山テレビ ：4月7日より毎週火曜25:20～

テレビ愛媛 ：4月7日より毎週火曜25:20～

秋田放送：4月7日より毎週火曜25:24～

新潟放送：4月7日より毎週火曜25:30～

テレビ山口：4月7日より毎週火曜26:00～

静岡放送：4月7日より毎週火曜26:00～

福井テレビ：4月8日より毎週水曜24:45～

テレビ熊本 ：4月8日より毎週水曜25:45～

テレビ大分：4月8日より毎週水曜25:54～

北海道放送：4月9日より毎週木曜24:56～（※初回放送のみ26:28～）

長野放送：4月9日より毎週木曜25:20～

RSK山陽放送：4月9日より毎週木曜26:55～（※初回放送のみ26:58～）

さくらんぼテレビ：4月13日より毎週月曜24:45～

福島放送：4月14日より毎週火曜25:20～（※初回放送のみ25:26～）

鹿児島テレビ：4月14日より 毎週火曜25:25～

岩手めんこいテレビ ：4月16日より毎週木曜25:15～

長崎文化放送：４月17日より毎週金曜25:45～

とちぎテレビ：4月17日より毎週金曜23:00～

AT-X：4月7日より毎週火曜20：30～

※リピート放送 毎週木曜8：30～ / 毎週月曜14：30～

アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00～

※リピート放送 毎週日曜9：00～

■公式アカウント情報

●公式サイト：https://www.nipponsangoku.com

●公式X：https://x.com/sangoku_PR

●公式TikTok： https://www.tiktok.com/@sangoku_pr(https://www.tiktok.com/@sangoku_pr)

●ハッシュタグ： #日本三國 #NipponSangoku

※本リリースのビジュアルを掲載される際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。

日本語表記：(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

短縮版：(C)I.M/S/N

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