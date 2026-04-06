【4/13までの期間限定】最大50万pt相当の「JTCC福袋」や「Nintendo Switch 2」が必ずもらえる！日本トレカセンターが「新生活応援！スマイルゲットゲージ」を開催
株式会社日本トレカセンターは、オンラインオリパサービス「日本トレカセンター」において、2026年4月6日（月）15:00より、期間限定イベント「Smile Get Gauge（スマイルゲットゲージ）」を開催いたします 。
本キャンペーンは、環境が変わったり新たなステージへ飛び込んだりする皆様が笑顔で新生活を送れるよう、オリパを通じて応援するイベントです。期間中のチャージ総額に応じて、豪華景品が必ず手に入るスペシャル企画となっております。
■ キャンペーンの目玉：チャージ総額に応じて豪華景品を必ずGET！
期間中のチャージ総額が以下の金額に達すると、それぞれの景品が付与されます 。
5万円達成：特別オリパ参加券
※特別オリパ参加券専用オリパは後日販売となります 。
15万円達成：なにかのPSA10
50万円達成：MEGAドリームex (1BOX)
150万円達成：(日本語・国内専用) Nintendo Switch 2
1000万円達成：JTCC福袋(500,000pt)
※条件を達成するごとに、それまでの下位ランクの景品もすべて重複して獲得可能です。（例：期間中に15万円分チャージした場合は、「特別オリパ参加券」と「なにかのPSA10」の両方をプレゼントいたします）
■ 同時開催！「ほう・れん・そうチャレンジ - バグをみつけて報告!?」
新環境でまず大切な「報告」「連絡」「相談」をしてくれたユーザー様へ、お詫びと感謝の気持ちを込めて、ご提供いただいた内容のランクに応じたcoinをお贈りするキャンペーンを同時開催いたします 。
重要度S（100,000coin）：コイン、決済、還元に影響する不具合や、不正利用につながる深刻なバグなど
重要度A（30,000coin）：ユーザーに不利益、誤認となる不具合や機能不具合など
重要度B（10,000coin）：回避可能だが支障をきたしている軽微な不具合など
重要度C（500coin）：誤字やUIなどに関する改善のご相談
■ キャンペーン概要
イベント名：Smile Get Gauge（スマイルゲットゲージ）
開催期間：2026年4月6日(月) 15:00～2026年4月13日(月)14:59
注意事項：
・ゲージイベントでは、「実際のチャージ総額」に応じてランクゲージが貯まります。クーポンで割引された分は反映されないため、ご注意ください。
・景品をcoinに還元することはできません。「発送」のみとなります。
・景品の色や種類を指定することはできません。
【詳細・ご参加はこちら】
日本トレカセンター公式サイト：https://japan-toreca.com/
■日本トレカセンターについて
「日本のトレカ文化を、世界へ。」
日本トレカセンターは、スマートフォンやパソコンから手軽に引けるオンラインオリパ（オリジナルパック）サービスです。トレーディングカードだけではなく、ゲーム機やホビー、日用品まで、多種多様なラインナップを展開。手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてご自宅で受け取ったり、サービス内でポイントに交換したりと、自由にお楽しみいただけます。
■会社概要
会社名 ：株式会社日本トレカセンター
代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩
設立 ：2023年4月
事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営