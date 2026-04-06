【4/13までの期間限定】最大50万pt相当の「JTCC福袋」や「Nintendo Switch 2」が必ずもらえる！日本トレカセンターが「新生活応援！スマイルゲットゲージ」を開催

株式会社日本トレカセンター

株式会社日本トレカセンターは、オンラインオリパサービス「日本トレカセンター」において、2026年4月6日（月）15:00より、期間限定イベント「Smile Get Gauge（スマイルゲットゲージ）」を開催いたします 。

本キャンペーンは、環境が変わったり新たなステージへ飛び込んだりする皆様が笑顔で新生活を送れるよう、オリパを通じて応援するイベントです。期間中のチャージ総額に応じて、豪華景品が必ず手に入るスペシャル企画となっております。

■ キャンペーンの目玉：チャージ総額に応じて豪華景品を必ずGET！

期間中のチャージ総額が以下の金額に達すると、それぞれの景品が付与されます 。

5万円達成：特別オリパ参加券

※特別オリパ参加券専用オリパは後日販売となります 。

15万円達成：なにかのPSA10

50万円達成：MEGAドリームex (1BOX)

150万円達成：(日本語・国内専用) Nintendo Switch 2

1000万円達成：JTCC福袋(500,000pt)

※条件を達成するごとに、それまでの下位ランクの景品もすべて重複して獲得可能です。（例：期間中に15万円分チャージした場合は、「特別オリパ参加券」と「なにかのPSA10」の両方をプレゼントいたします）

■ 同時開催！「ほう・れん・そうチャレンジ - バグをみつけて報告!?」

新環境でまず大切な「報告」「連絡」「相談」をしてくれたユーザー様へ、お詫びと感謝の気持ちを込めて、ご提供いただいた内容のランクに応じたcoinをお贈りするキャンペーンを同時開催いたします 。

重要度S（100,000coin）：コイン、決済、還元に影響する不具合や、不正利用につながる深刻なバグなど

重要度A（30,000coin）：ユーザーに不利益、誤認となる不具合や機能不具合など

重要度B（10,000coin）：回避可能だが支障をきたしている軽微な不具合など

重要度C（500coin）：誤字やUIなどに関する改善のご相談

■ キャンペーン概要

イベント名：Smile Get Gauge（スマイルゲットゲージ）

開催期間：2026年4月6日(月) 15:00～2026年4月13日(月)14:59

注意事項：

・ゲージイベントでは、「実際のチャージ総額」に応じてランクゲージが貯まります。クーポンで割引された分は反映されないため、ご注意ください。

・景品をcoinに還元することはできません。「発送」のみとなります。

・景品の色や種類を指定することはできません。

【詳細・ご参加はこちら】

日本トレカセンター公式サイト：https://japan-toreca.com/

■日本トレカセンターについて

「日本のトレカ文化を、世界へ。」

日本トレカセンターは、スマートフォンやパソコンから手軽に引けるオンラインオリパ（オリジナルパック）サービスです。トレーディングカードだけではなく、ゲーム機やホビー、日用品まで、多種多様なラインナップを展開。手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてご自宅で受け取ったり、サービス内でポイントに交換したりと、自由にお楽しみいただけます。

■会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営