Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２６」に6年連続で特別協賛

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、2026年8月27日（木）～30日（日）に福岡県糸島市・芥屋ゴルフ倶楽部で開催される「SansanＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２６」に、6年連続で特別協賛します。

Sansanは本大会を通じて、「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションのもと、ゴルフを通じた新たなビジネスの出会いやつながりの創出を後押ししてまいります。また、開催を記念し、ゴルフダイジェスト・オンラインとのコラボレーションによるクイズキャンペーンを、本日より毎月実施します。

■特別協賛の背景

「ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント」は、一般社団法人 日本ゴルフツアー機構（JGTO）が主管するツアートーナメントの一つで、福岡県糸島市の芥屋ゴルフ倶楽部を舞台に、国内外のトッププロが集結するビッグトーナメントで、今回で53回目の開催となります。

ゴルフは、年齢や性別を問わず楽しめるスポーツとして、多くの出会いを生み出し、ビジネスの信頼関係構築においても大きな役割を担ってきたスポーツです。国内男子ツアートップクラスのギャラリー数を誇る本大会は、多くの人が集い、交流が生まれる場でもあります。

Sansanは、「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションのもと、ビジネスにおける出会いやつながりの価値を追求してきました。こうした考えのもと、出会いが生まれる場としてのゴルフの価値に共感し、2021年より本大会への特別協賛を行っています。本年も国内外から144名（予定）のトッププロが参加し、熱戦を繰り広げるほか、音楽やグルメなど、観戦とともに楽しめる多彩なコンテンツを予定しています。

当社は今後も、ビジネスの出会いを生み出す様々な機会を後押しし、「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションの実現に取り組んでまいります。

■「Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２６」開催概要

大会名称：Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２６

期間：2026年8月27日（木）～30日（日）

会場：芥屋ゴルフ倶楽部（福岡県糸島市志摩芥屋1-1）

主催：九州朝日放送株式会社

主管：一般社団法人日本ゴルフツアー機構

特別協賛：Sansan株式会社

サイト：https://kbc.co.jp/augusta/

※大会の詳細やチケット情報は、上記サイトで随時公開します。

大会スケジュール：

8月27日（木） 1ラウンド（予選ラウンド） 7:20スタート予定

8月28日（金） 2ラウンド（予選ラウンド） 7:20スタート予定

8月29日（土） 3ラウンド（決勝ラウンド） 7:30スタート予定

8月30日（日） ファイナルラウンド（決勝ラウンド） 7:30スタート予定

■前回大会の模様

・国内外のトッププロが集結

「ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント」は、国内男子ツアートップクラスのギャラリー数を誇る大会です。昨年は約2万4000人が来場し、ゴルフ観戦や多彩なコンテンツを楽しみました。

・選手とのデジタル名刺交換

出場選手とつながることができるデジタル名刺交換の機会を提供しました。会場の展示パネル、またはテレビ放送やYouTubeのライブ配信映像に表示されるQRコードを読み取ることで、名刺アプリ「Eight」でのデジタル名刺交換が可能となるコンテンツです。

*YouTubeは、Google LLC の商標または登録商標です。

*QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■ピックルボール体験ブースの実施について

Sansanは、本大会にて、近年急速に競技人口が増加しているラケットスポーツ「ピックルボール」を知り、体験できるブースを展開予定です。昨年に続き2回目の取り組みとなり、前回も多くの方に体験いただき好評をいただきました。

Sansanは、ピックルボールが持つ、世代や価値観を越えた「出会いを生む力」に着目し、2024年2月より国内での普及活動を推進しており、2026年7月には都内最大級となるピックルボール専用施設「Sansanピックルボールコート池袋」のオープンを予定しています（※1）。年齢やスポーツ歴を問わず楽しめるピックルボールは、ゴルフと同様にコミュニケーションを促進できるスポーツと捉えており、本大会においても、ピックルボールの楽しさを知ってもらい、来場者同士の新たな出会いや交流を生むコンテンツとして展開予定です。

「ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２５」のピックルボールブースの様子

■GDOコラボキャンペーンについて

「Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２６」の開催を記念して、ゴルフダイジェスト・オンラインとコラボレーションし、様々なキャンペーンを実施します。中でもクイズキャンペーンは、2026 年 12 月まで毎月出題される異なるクイズとアンケートに回答いただいた方の中から抽選で、最新のドライバーをプレゼントします。

期間：2026年 4 月 6 日（月）～ 12 月 31 日（木）

GDOコラボキャンペーン特設サイト：https://www.golfdigest.co.jp/special/sansan/2026/index.html

キャンペーンお問合せ先：株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

■本トーナメントに関するお問い合わせ先

Sansan ＫＢＣオーガスタ大会事務局

Tel：092-752-5713／FAX：092-725-3009（受付時間：平日 10:00～17:00）



※1：Sansan株式会社「都内初の大型ピックルボール専用施設「Sansanピックルボールコート池袋」をオープン」（2026年1月 28日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0128.html

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/