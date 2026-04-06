バッグ・スマホケースブランド「ajew(エジュー)」から“選んで完成する”新作「bloom edition case」が登場。

株式会社 PARK CREATIONajew2026SS collection

バッグ・スマホケースブランド「ajew(エジュー)」は、2026年春夏コレクションよりケースとパーツを自由に組み合わせることで完成する新作「bloom edition case」を発売します。

本アイテムは、スマートフォンを“持つもの”から“身につけるアクセサリー”として楽しむ、新たなスタイルを提案するプロダクトです。

“選ぶことで完成する、ときめき”

ケース(white・silver)に、好きなフラワーパーツを組み合わせることで、その日の気分やスタイリングに寄り添う自分だけのデザインが完成します。

さらに、初夏に映えるピンクやブルーのフラワーパーツは、思わず写真を撮りたくなるようなキャッチーなデザイン。組み合わせによって“可愛い”にも“モード”にも変化しスタイリングの一部として楽しめるのも特徴です。

手にするたびに気分が上がる、毎日の小さな高揚感を。

“選ぶ楽しさ”と“見せたくなる可愛さ”を詰め込んだ今季注目のアイテムです。

bloom edition case\12,650(taxin)～

本コレクションの発売を記念し、スペシャルイベントを東西2都市にて期間限定で開催いたします。

東京では「ajew bloom market」をALL GOOD FLOWERS代官山にて開催。

“花を選ぶようにパーツを選ぶ”体験をテーマに、生花に囲まれたフラワーマーケットのような空間を展開。商品を実際に手に取りながら、自分だけの組み合わせを見つける時間そのものもお楽しみいただけます。

また、ワンちゃんと一緒にご来場もいただけるリラックスした空間となっておりますので、代官山をお散歩するような感覚でお気軽にお立ち寄りいただけます。

bloom ケースや春夏の人気アイテムのpatentシリーズ等も販売予定。

\11,000(税込)購入の方、先着でオリジナルブーケやカフェチケットをプレゼント。

併設のカフェスペースでリラックスした時間をお楽しみください。

flower parts：charlotteisabellasofia

大阪・ルクア大阪店ではajewルクア大阪店オープン1周年も記念しオリジナルブーケ、ブランドオリジナルグッズが当たるくじ引きを実施予定。

いずれも数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

今シーズン、ひとつは手に入れたいマストアイテムを、是非お早めにチェックしてみては。

●取り扱い店舗・イベント詳細

【ajew bloom market イベント会場】

場所：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20-12 フォレストゲート代官山 TENOHA棟

ALL GOOD FLOWERS

日時：4月17日(金)、18日(土)11:30～18:00

カフェ：11:30～17:00(カフェチケットご利用は17:00迄)

※オリジナルブーケ・カフェチケットは無くなり次第終了

【ajew ONLINE STORE】

場所：https://ajew.jp/

販売日時：4月16日(木)18:00～

【ルクア大阪・ルクア1F】

場所：〒530-8217大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクア1F ajew / A SCENE ルクア大阪店

販売日時：4月24日(金)10:30～

※オリジナルブーケの配布は24日(金)・25日(土)・26日(日)の3日間。

※オリジナルブーケ・くじ引きは無くなり次第終了。