「イオン八王子滝山」 ６月２６日（金） ＡＭ１０：００ グランドオープン！
～豊かな時間を体現し、共感した人が集い賑わう場～ 「イオン八王子滝山」 ６月２６日（金） ＡＭ１０：００ グランドオープン！
イオンモール（以下、当社）は、２０２６年６月２６日（金）、東京都八王子市にこれまでにない新しい体験価値を提供できる複合商業施設「イオン八王子滝山（以下、当施設 ）」を、グランドオープンします。
当施設は、「豊かな時間を体現し、共感した人が集い賑わう場」をコンセプトに、イオンネクスト株式会社（以下、イオンネクスト）の最先端物流拠点である顧客フルフィルメントセンター（以下、ＣＦＣ）とシネマを含む２ １の専門店で構成します。
「North」（Ａ街区） は、最新ＡＩ×ロボティクスで進化するイオンネクストのＣＦＣ、「South」（Ｂ街区）は、ＩＭＡＸ®レーザーシアターを含む９スクリーンの 映画館に加え、お菓子作りを体験できる工房や大規模ドッグランの併設店舗など、地域に根差した賑わいの場を創出することをめざしてまいります。
■正式名称：『イオン八王子滝山』 (はちおうじ たきやま)
■ＴＯＰＩＣＳ
【イオン八王子滝山 コンセプト】
【Northイメージ】
【Southイメージ】
※画像は全てイメージです。
【施設内マップ】
【イオン八王子滝山 概要】
・施設名称 : イオン八王子滝山
【North】（北側/道の駅側）
・所 在 地 : 〒１９２－００１１ 東京都八王子市滝山町一丁目８８５－１外
・敷 地 面 積 : 約 ６５,０００㎡
・延 床 面 積 : 約 ４０,０００㎡（ＣＦＣ棟）
約 １６,０００㎡（商業棟）
・総賃貸面積 : 約 ５,０００㎡（商業棟）
・建 物 構 造 : 鉄骨造 地上６階建(商業棟)
・駐 車 台 数 : 約 ７０台
・設計・施工 : 大成建設株式会社
【South】（南側/ひよどり山トンネル側）
・所 在 地 : 〒１９２－００１１ 東京都八王子市滝山町一丁目８８４
・敷 地 面 積 : 約 ２９,０００㎡
・延 床 面 積 : 約 １８,０００㎡
・総賃貸面積 : 約 １２,０００㎡
・建 物 構 造 : 鉄骨造 地上３階建
・駐 車 台 数 : 約 ３２０台
・設計・施工 : 株式会社大本組
・責 任 者 : イオン八王子滝山 ゼネラルマネージャー 西屋敷 隆彦
・ＨＰアドレス : https://hachiojitakiyama.aeonmall.jp/lp/newopen/
・出店店舗数 : 専門店 ２ １店舖
・開 店 日 : 商業棟 ２０２６年６月２６日（金）グランドオープン
ＣＦＣ棟 ２０２６年秋 稼働開始予定
・営 業 時 間 : 専 門 店 １０：００～１９：００
レストラン １１：００～２０：００
シ ネ マ ９：００～２４：００
※一部営業時間が異なる店舗がございます。
・休 業 日 : 年中無休
・従 業 員 数 : 施設全体 約３００名