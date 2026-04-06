レポートオーシャン株式会社プレスリリース : データセンターネットワーキング市場2035年に2205億米ドル到達見込み CAGR17.2％で加速するクラウド時代の超高速ネットワーク需要
データセンターネットワーキング市場は、2025年に451億1000万米ドル規模に達し、2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）17.2％で成長すると予測されています。特にクラウドサービスや人工知能（AI）、機械学習（ML）およびエッジコンピューティングの普及が、この市場の成長を加速させる要因となっています。
市場の成長を支えるクラウドサービスとデジタル経済
クラウドベースのサービスの普及は、データセンターネットワーキング市場の成長に大きく寄与しています。特に、データやワークロード、アプリケーションをクラウドに移行する企業が増加する中、強力で拡張性の高いデータセンターが求められています。企業がクラウドプラットフォームを利用することで、物理的なインフラの必要性が減少し、運用コストが削減されます。これにより、企業は予算の制約なく事業運営を行うことができ、新たなテクノロジーの導入が促進されるとともに、データセンターネットワーキング市場への投資が活発化しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/industry-reports/data-center-networking-market
高速インターネットの需要増加と市場機会
特に発展途上国において、都市部の成長に伴い、高速インターネットの需要が急速に高まっています。企業の多くがインターネット接続の品質向上に投資しており、これがデータセンターネットワーキング市場における新たな機会を創出しています。特に、エッジコンピューティングを支えるためのブロードバンドおよび無線LANネットワークへの需要が増加しており、今後の市場成長の鍵を握る要素となるでしょう。
ハードウェアセグメントの市場支配
データセンターネットワーキング市場において、ハードウェアセグメントは2025年において収益面で市場を独占しており、特に自動運転車、拡張現実、産業用IoTなどの遅延に敏感な用途が急増しています。これに伴い、エッジデータセンターへの投資が増加しており、リアルタイムでデータを処理するための分散型インフラへの需要が高まっています。マイクロスイッチや光トランシーバー、小型フォームファクタプラグイン（SFP）モジュールといったコンパクトで堅牢なネットワークハードウェアへの依存が増しており、このセグメントの成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● ALE International
● Arista Networks, Inc.
● Broadcom
● Cisco Systems, Inc.
● Dell Inc.
● Equinix, Inc.
● Extreme Networks, Inc.
● Fortinet, Inc.
● Fujitsu
● Hewlett-Packard Enterprise Development LP
● Hitachi Vantara LLC
● Intel Corporation
● Juniper Networks, Inc.
● NVIDIA Corporation
● Super Micro Computer, Inc.
● その他の主要なプレイヤー
日本市場のデジタルガバメントとクラウド採用
データセンターネットワーキング市場は、デジタル政府変革と公共セクターにおけるクラウドサービスの採用により急成長が見込まれています。特に日本政府のデジタル庁が推進するクラウドベースの電子ガバナンスシステムは、国家および地方自治体のデータセンターにおけるネットワーキング需要を加速させる重要な要素です。これにより、今後数年間で日本市場におけるデータセンターネットワーキングの急速な拡大が期待されます。
市場の成長を支えるクラウドサービスとデジタル経済
クラウドベースのサービスの普及は、データセンターネットワーキング市場の成長に大きく寄与しています。特に、データやワークロード、アプリケーションをクラウドに移行する企業が増加する中、強力で拡張性の高いデータセンターが求められています。企業がクラウドプラットフォームを利用することで、物理的なインフラの必要性が減少し、運用コストが削減されます。これにより、企業は予算の制約なく事業運営を行うことができ、新たなテクノロジーの導入が促進されるとともに、データセンターネットワーキング市場への投資が活発化しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/industry-reports/data-center-networking-market
高速インターネットの需要増加と市場機会
特に発展途上国において、都市部の成長に伴い、高速インターネットの需要が急速に高まっています。企業の多くがインターネット接続の品質向上に投資しており、これがデータセンターネットワーキング市場における新たな機会を創出しています。特に、エッジコンピューティングを支えるためのブロードバンドおよび無線LANネットワークへの需要が増加しており、今後の市場成長の鍵を握る要素となるでしょう。
ハードウェアセグメントの市場支配
データセンターネットワーキング市場において、ハードウェアセグメントは2025年において収益面で市場を独占しており、特に自動運転車、拡張現実、産業用IoTなどの遅延に敏感な用途が急増しています。これに伴い、エッジデータセンターへの投資が増加しており、リアルタイムでデータを処理するための分散型インフラへの需要が高まっています。マイクロスイッチや光トランシーバー、小型フォームファクタプラグイン（SFP）モジュールといったコンパクトで堅牢なネットワークハードウェアへの依存が増しており、このセグメントの成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● ALE International
● Arista Networks, Inc.
● Broadcom
● Cisco Systems, Inc.
● Dell Inc.
● Equinix, Inc.
● Extreme Networks, Inc.
● Fortinet, Inc.
● Fujitsu
● Hewlett-Packard Enterprise Development LP
● Hitachi Vantara LLC
● Intel Corporation
● Juniper Networks, Inc.
● NVIDIA Corporation
● Super Micro Computer, Inc.
● その他の主要なプレイヤー
日本市場のデジタルガバメントとクラウド採用
データセンターネットワーキング市場は、デジタル政府変革と公共セクターにおけるクラウドサービスの採用により急成長が見込まれています。特に日本政府のデジタル庁が推進するクラウドベースの電子ガバナンスシステムは、国家および地方自治体のデータセンターにおけるネットワーキング需要を加速させる重要な要素です。これにより、今後数年間で日本市場におけるデータセンターネットワーキングの急速な拡大が期待されます。