人材派遣事業・職業紹介事業を展開する株式会社ジンキャスト(所在地：愛知県名古屋市熱田区新尾頭3丁目2番1号 KVK金山ビル3階、代表取締役：蟹江 誠一)は、設立15周年を機に、派遣スタッフを対象としたAI教育プログラムを2026年5月より開始します。





株式会社ジンキャスト： https://jincast.co.jp





ジンキャストエントランス





本取り組みでは、生成AI「ChatGPT」を活用し、事務職を中心とした派遣スタッフの業務効率化やスキル向上を支援します。まずは約400名の派遣スタッフを対象に展開し、AI時代に求められる新しい事務スキルの習得をサポートします。





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■背景

近年、生成AIの普及により企業の業務環境は大きく変化しています。事務職においても、文章作成や情報整理、資料作成などの業務にAIを活用する企業が増えています。

一方で、AIツールを実務でどのように活用すればよいのか分からないという声も多く、スキル習得の機会が十分ではないという課題があります。

こうした中、株式会社ジンキャストの営業担当者から、派遣スタッフがChatGPTを活用することでビジネスメールやExcel業務を改善し、派遣先企業での評価向上や給与アップにつながった事例が共有されました。

この事例をきっかけに、AI活用スキルを体系的に学べる環境を整える必要性を感じ、今回のAI教育プログラムの導入を決定しました。

また、株式会社ジンキャストは東海エリアを中心に人材派遣・職業紹介事業を展開し、これまで累計登録スタッフ8,600名以上(直近5年間)累計取引企業700社以上(立ち上げ以降)の人材マッチングを支援してきました。





ジンキャストAI教育2





■展開内容

(1) ChatGPTを活用した事務業務の効率化

文章作成やビジネスメール作成、資料作成など、事務業務においてChatGPTを活用する方法を学び、日常業務の効率化をサポートします。





(2) Excelや資料作成など実務に活かせるAI活用

Excel業務の改善や情報整理、資料作成のサポートなど、実際の業務シーンを想定したAI活用方法を学び、現場で役立つスキル習得を目指します。





(3) 派遣スタッフのキャリア形成支援

AIスキルの習得により、派遣スタッフの市場価値向上を目指すとともに、企業から求められる人材として長期的なキャリア形成を支援します。





ジンキャストプランナー1





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(4) AI音声を活用した電話対応トレーニング

AIはチャット形式だけでなく音声での会話にも対応しています。事務職を希望する求職者からは「電話対応が苦手」という相談も多く寄せられます。





そのような方に向けて、AIとの音声会話を活用した電話対応の練習方法も提供します。ジンキャストがAIへの指示方法を共有することで、自宅でAIと会話しながら電話応対の練習を行うことができ、時間を気にせず繰り返し学ぶことが可能になります。









■AI教育プログラムの内容

本プログラムでは、株式会社manebiが提供するEラーニングサービスを活用し、派遣スタッフがAI活用スキルを学べる環境を提供します。

入社が決定したスタッフには、初心者向けのAI講座「ChatGPT導入編」を無料で視聴できるようにします。





講座では以下の内容を学ぶことができます。

・従来のAIとの違いと主な機能

・ChatGPTを利用する際の注意点

・ビジネスでの活用イメージと質問の仕方

・ビジネスメールや報告書の作成

・提案書や各種文章の作成

・タスク整理や情報検索における活用方法





また、すでに派遣就業中のスタッフに対しては、年間8時間のEラーニング研修の中にAI学習を組み込み、継続的なスキル向上を支援します。





ジンキャストスタッフ





■今後の展開

株式会社ジンキャストでは、今回のAI教育プログラムを通じて派遣スタッフのスキル向上を支援するとともに、企業に対してもより付加価値の高い人材サービスの提供を目指します。

AI時代においても企業から必要とされる人材を育成し、企業のDX推進にも貢献できる人材サービス企業として成長してまいります。









■代表コメント

株式会社ジンキャスト 代表取締役 蟹江 誠一

「営業社員から、派遣スタッフがChatGPTを活用することでビジネスメールやExcel業務を改善し、派遣先企業での評価が向上したという事例を聞いたことが、今回の取り組みのきっかけとなりました。

社会人経験が浅い方から、デジタルツールに慣れていない50代の方まで、AIとの関わり方を学ぶことで自身の価値を高めることができると考えています。

当社としては、派遣社員として働き続けるだけではなく、スキルを身につけて直接雇用など次のステップへ進んでいく“ジンキャストを卒業する人材”を増やしていきたいと考えています。

AIの進化によって、単純なデータ入力などの業務は今後AIに代替される可能性があります。だからこそ、派遣先企業の方々とコミュニケーションを取り、信頼関係を築きながら業務を担える人材こそが、AI時代でも価値を持つ存在になると考えています。

少子高齢化が進む中、生涯を通じて働く社会が訪れる可能性もあります。その中で自分の力で未来を切り拓き、仕事にも私生活にもゆとりを持てる人生を歩んでいただけるよう、当社としても人材育成を支援してまいります。」





ジンキャストオフィス





■会社概要

商号 ： 株式会社ジンキャスト

代表者 ： 代表取締役 蟹江 誠一

所在地 ： 〒456-0018

愛知県名古屋市熱田区新尾頭3丁目2番1号 KVK金山ビル3階

設立 ： 2011年1月

事業内容： 人材派遣事業、職業紹介事業

URL ： https://jincast.co.jp