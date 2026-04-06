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テンプル大学ジャパンキャンパス、2026年秋学期よりAI学科を新設
・AI学科は、学生と産業界のニーズに応える先進的かつ質の高い教育へのTUJの取り組みを反映しているとウィルソン学長が述べました
・日本で英語のみにより提供されるこのプログラムは、世界的に高い評価を誇るテンプル大学による教育をアジアで手頃な学費で受けられる機会を提供します
・日本における外国大学の分校として最も歴史ある最大規模のTUJは、創立44年の中でも特に力強い成長期を迎えている
テンプル大学ジャパンキャンパス（東京都世田谷区／学長：マシュー・ウィルソン、以下TUJ）は、2026年秋学期より学部課程のAI学科（Bachelor of Science in Artificial Intelligence）を開設します。TUJにおけるAI学科の開設は、日本およびアジア太平洋地域における学生と産業界の双方のニーズの高まりに応えるものです。
TUJのマシュー・ウィルソン学長は、「人工知能は産業構造を変革し、グローバルに活躍するために求められるスキルも再定義しています。この新たな専攻学科プログラムは、学生および産業界のニーズの双方に応える、先進的かつ質の高い教育を提供するという私たちの取り組みを反映したものです。日本において英語で提供される世界有数の研究大学のプログラムとして、分野や国境を越えて活躍できる人材の育成を目指します」。
AI学科は、テンプル大学のアメリカ本校の科学技術学部（College of Science and Technology）のカリキュラムに基づき、プログラミング、機械学習、データサイエンス、AI応用に関する確かな基礎を提供します。さらに、倫理、人間とAIの相互作用、実践的なプロジェクトなどの重要分野も学び、技術的な深さと応用力の両面を重視した教育を通じて、AIを実社会で効果的に活用できる力を養います。
詳細：Artificial Intelligence（英語）
労働市場のニーズへの対応
今回のAI学科の開設は、学生、産業界、そしてグローバルな人材需要の高まりに応えるタイムリーな取り組みです。TUJでは、特に英語を使用するビジネス環境において、コンピューターサイエンスおよびAI分野の専門知識・スキルに対する需要が急速に高まっています。
学生は最先端でキャリアに直結する教育プログラムを求めており、日本国内外の企業も、人工知能、データサイエンス、計算的思考の基礎力を備えた人材の採用を積極的に進めています。デジタルおよびAI分野の人材強化が求められる中、本プログラムはITやイノベーション分野の課題解決と将来の人材育成に貢献します。
日本で学ぶ英語によるAIプログラム
本専攻学科は、日本においてすべて英語で提供され、世界的に評価の高いテンプル大学による教育を、アジアにいながら手頃な学費で受けられる機会を提供します。学生は、国際的かつ多言語環境で活躍するための力を養いながら、世界に通用する教育を受けることができます。
また、学生は米国ペンシルベニア州フィラデルフィアにある本校で学ぶ機会もあり、TUJの学費水準を活かして、本校での単位取得や学位取得を目指すことも可能 です。
学生数の増加と教育・施設の拡充
TUJは、日本における外国大学の分校として最も長い歴史と最大規模を誇り、創立44年の中でも特に顕著な成長期を迎えています。2025年秋学期には学位取得を目指す在学生数が初めて3,500名を突破し、入学選考の競争率と水準が高まる中でも成長を続けています。学部生数は過去5年間で約3倍に増加しました。
本学は、カリキュラムの拡充、経験豊富な教員の採用、施設の整備を通じて、教育の質の向上と学生の成功（Student Success=スチューデントサクセス）を支え続けています。
2024年のコンピューターサイエンス学科の拡充に続き、新たな学術プログラムも継続的に導入しています。2025年秋学期にはTUJで初となる学部課程のオナーズ・プログラム（Honors Program／優秀学生プログラム）を京都で開始したほか、英語指導法修了証書プログラムもスタートしました。これに先立ち、2023年には観光・ホスピタリティ・イベントマネジメント学科およびeスポーツ修了証書プログラムを開講しています。
さらに2026年8月には、神奈川県川崎市に取得した延床面積7,000平方メートル（約75,347平方フィート）、地上8階建ての新たな教育・研究施設「ヒルサイドセンター（Hillside Center）」が開設予定です。本施設は、増加する学生数と教育活動の拡大に対応する拠点となります。
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●テンプル大学ジャパンキャンパス サイト内記事：
・テンプル大学ジャパンキャンパス、2026年秋学期よりAI学科を新設
https://en-news.tuj.ac.jp/2026/04/03/bachelor-of-science-in-artificial-intelligence/
・Temple University Japan Advances Academic Offerings with Launch of Bachelor of Science in Artificial Intelligence for Fall 2026
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/03/bachelor-of-science-in-artificial-intelligence/
●最近の出来事・ニュース：
・TUJの年次「Distinguished Alumni Awards」で卒業生を表彰
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/03/27/distinguished-alumni-awards-2026/
・毎年恒例の春のキャリアフェア、550名以上の学生が参加し過去最多を記録
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/03/25/tuj-career-fair-march-2026/
・TUJ学生、国連幹部と在日アイスランド大使から国連の役割とアイスランドのジェンダー平等を学ぶ
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/03/23/tuj-international-relations-gender-equality/
▼本件に関する問い合わせ先
広報・マーケティングサポート部
住所：東京都世田谷区太子堂1-14-29
TEL：03-5441-9801
メール：tujpr@tuj.temple.edu
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
・日本で英語のみにより提供されるこのプログラムは、世界的に高い評価を誇るテンプル大学による教育をアジアで手頃な学費で受けられる機会を提供します
・日本における外国大学の分校として最も歴史ある最大規模のTUJは、創立44年の中でも特に力強い成長期を迎えている
TUJのマシュー・ウィルソン学長は、「人工知能は産業構造を変革し、グローバルに活躍するために求められるスキルも再定義しています。この新たな専攻学科プログラムは、学生および産業界のニーズの双方に応える、先進的かつ質の高い教育を提供するという私たちの取り組みを反映したものです。日本において英語で提供される世界有数の研究大学のプログラムとして、分野や国境を越えて活躍できる人材の育成を目指します」。
AI学科は、テンプル大学のアメリカ本校の科学技術学部（College of Science and Technology）のカリキュラムに基づき、プログラミング、機械学習、データサイエンス、AI応用に関する確かな基礎を提供します。さらに、倫理、人間とAIの相互作用、実践的なプロジェクトなどの重要分野も学び、技術的な深さと応用力の両面を重視した教育を通じて、AIを実社会で効果的に活用できる力を養います。
詳細：Artificial Intelligence（英語）
労働市場のニーズへの対応
今回のAI学科の開設は、学生、産業界、そしてグローバルな人材需要の高まりに応えるタイムリーな取り組みです。TUJでは、特に英語を使用するビジネス環境において、コンピューターサイエンスおよびAI分野の専門知識・スキルに対する需要が急速に高まっています。
学生は最先端でキャリアに直結する教育プログラムを求めており、日本国内外の企業も、人工知能、データサイエンス、計算的思考の基礎力を備えた人材の採用を積極的に進めています。デジタルおよびAI分野の人材強化が求められる中、本プログラムはITやイノベーション分野の課題解決と将来の人材育成に貢献します。
日本で学ぶ英語によるAIプログラム
本専攻学科は、日本においてすべて英語で提供され、世界的に評価の高いテンプル大学による教育を、アジアにいながら手頃な学費で受けられる機会を提供します。学生は、国際的かつ多言語環境で活躍するための力を養いながら、世界に通用する教育を受けることができます。
また、学生は米国ペンシルベニア州フィラデルフィアにある本校で学ぶ機会もあり、TUJの学費水準を活かして、本校での単位取得や学位取得を目指すことも可能 です。
学生数の増加と教育・施設の拡充
TUJは、日本における外国大学の分校として最も長い歴史と最大規模を誇り、創立44年の中でも特に顕著な成長期を迎えています。2025年秋学期には学位取得を目指す在学生数が初めて3,500名を突破し、入学選考の競争率と水準が高まる中でも成長を続けています。学部生数は過去5年間で約3倍に増加しました。
本学は、カリキュラムの拡充、経験豊富な教員の採用、施設の整備を通じて、教育の質の向上と学生の成功（Student Success=スチューデントサクセス）を支え続けています。
2024年のコンピューターサイエンス学科の拡充に続き、新たな学術プログラムも継続的に導入しています。2025年秋学期にはTUJで初となる学部課程のオナーズ・プログラム（Honors Program／優秀学生プログラム）を京都で開始したほか、英語指導法修了証書プログラムもスタートしました。これに先立ち、2023年には観光・ホスピタリティ・イベントマネジメント学科およびeスポーツ修了証書プログラムを開講しています。
さらに2026年8月には、神奈川県川崎市に取得した延床面積7,000平方メートル（約75,347平方フィート）、地上8階建ての新たな教育・研究施設「ヒルサイドセンター（Hillside Center）」が開設予定です。本施設は、増加する学生数と教育活動の拡大に対応する拠点となります。
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●テンプル大学ジャパンキャンパス サイト内記事：
・テンプル大学ジャパンキャンパス、2026年秋学期よりAI学科を新設
https://en-news.tuj.ac.jp/2026/04/03/bachelor-of-science-in-artificial-intelligence/
・Temple University Japan Advances Academic Offerings with Launch of Bachelor of Science in Artificial Intelligence for Fall 2026
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/03/bachelor-of-science-in-artificial-intelligence/
●最近の出来事・ニュース：
・TUJの年次「Distinguished Alumni Awards」で卒業生を表彰
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/03/27/distinguished-alumni-awards-2026/
・毎年恒例の春のキャリアフェア、550名以上の学生が参加し過去最多を記録
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/03/25/tuj-career-fair-march-2026/
・TUJ学生、国連幹部と在日アイスランド大使から国連の役割とアイスランドのジェンダー平等を学ぶ
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/03/23/tuj-international-relations-gender-equality/
▼本件に関する問い合わせ先
広報・マーケティングサポート部
住所：東京都世田谷区太子堂1-14-29
TEL：03-5441-9801
メール：tujpr@tuj.temple.edu
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/