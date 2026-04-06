半導体・電子部品65社の多角化実態を調査、構造的課題と次の一手を整理したレポートを無料公開

アーキタイプ株式会社

新規事業開発コンサルティングのアーキタイプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：菅野龍彦）は、半導体・電子部品業界の日本企業65社を対象に、多角化・新規事業の取り組み実態を公開情報（中期経営計画・IR資料・ニュースリリース等）に基づき調査したレポート『半導体・電子部品業界 多角化戦略 実態調査レポート 2026』（全27ページ）を無料で公開しました。本レポートは、65社の投資動向を10テーマに分類し、多角化の成否を分けた3つの分岐点と構造的課題を整理しています。





レポートダウンロード:

半導体・電子部品業界 多角化戦略 実態調査レポート(https://archetype.co.jp/knowledge/semicon-electroniccomponents)

調査の背景・目的

半導体・電子部品業界は、EV・再生可能エネルギー・産業用IoT・生成AIインフラなど成長市場への技術的な接続点を豊富に持つ業界です。一方で、多くの企業がPoCの段階で停滞し、事業化に至らないという課題を抱えています。

アーキタイプは累計90社超の新規事業開発支援を通じ、この停滞の原因が技術力やアイデアの不足ではなく、組織の構造--事業化の受け皿の不在、判断基準の未設計、経営と現場の認識のズレ--に起因するケースが多いことを確認してきました。本レポートは、65社の公開情報を横断的に分析し、この構造的課題を体系的に整理したものです。

レポートの概要

65社の投資テーマ分布半導体・電子部品業界 多角化戦略 実態調査レポート調査対象

半導体・電子部品業界の日本企業65社（公開情報に基づく）

レポート構成（全27ページ + 付録）

第1章: 産業構造の転換

汎用品から高付加価値品へのシフトが進む業界構造と、多角化が経営アジェンダに浮上している背景を整理。65社の投資動向を10テーマ（生成AIインフラ、パワー半導体、医療・バイオ、蓄電池・エネルギーマネジメント等）に分類しました。

第2章: テーマ別詳細分析

10テーマごとに先行企業の動きを具体的に整理。各テーマにおける技術転用の可能性と市場規模を明示しています。

第3章: 多角化の成否を分けた3つの分岐点

65社の中で多角化が進んでいる企業と停滞している企業の差を分析し、成否を分ける3つの分岐点を特定しました。

- 技術転用 vs 新規開発 - 自社技術の応用で参入するか、ゼロから開発するか- システム参入 vs 部品単体 - ソリューション提供に踏み出すか、部品供給に留まるか- 外部連携 vs 社内完結 - スタートアップ等と組むか、自前で進めるか分岐点１. 技術展用 vs 新技術開発第4章: 多角化を阻む構造的課題

技術優位を持ちながらも多角化が進まない企業に共通する構造的課題を特定しました。

- PoCの死の谷（実験で止まり、事業化に至らない）- 事業部の壁（既存事業部が新規事業を引き受けない）- 出口設計の欠如（事業化の受け皿が未定義）第5章: 次の一手を設計する3つの視点

構造的課題を踏まえ、経営として着手すべきアクションの方向性を3つの視点から提示しています。

付録: 65社リスト

調査対象65社の一覧と、各社の多角化への取り組み概要。

代表コメント

アーキタイプ株式会社 代表取締役 菅野龍彦:

「半導体・電子部品業界は、技術の優位性がそのまま新市場での競争力に直結する数少ない業界です。しかし多くの企業が、PoCまでは進むものの、そこから先の事業化で止まっています。本レポートでは、65社の公開情報を横断的に分析することで、この停滞が個社の問題ではなく、業界に共通する構造的な課題であることを明らかにしました。技術を事業に変えるために何が足りないのか--本レポートがその問いに対する一つの整理になれば幸いです。」

関連ツール： 無料セルフ診断

本レポートで整理した構造的課題が自社にどの程度当てはまるかを定量的に確認できる無料診断ツール「新規事業が動く 組織スコア診断」を公開しています。

- URL: https://diagnosis.archetype.co.jp- 所要時間: 12問・約3分- 特徴: 経営と現場のギャップを6軸で可視化。回答者の立場に応じて設問が動的に変化新規事業が動く 組織スコア診断アーキタイプ株式会社 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/168065/table/4_1_31c72904f519304402b88dbf8971b0b1.jpg?v=202604060551 ]本件に対するお問い合わせ

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