「探偵はもう、死んでいる。」Nintendo Switch(TM)向けに初の家庭用ゲーム化決定！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、株式会社KADOKAWA刊MF文庫Jの人気ライトノベル「探偵はもう、死んでいる。」のアニメ化5周年を記念し、同作初の家庭用ゲーム『探偵はもう、死んでいる。』をNintendo Switch(TM)向けに発売することをお知らせいたします。

「探偵はもう、死んでいる。」初の家庭用ゲーム化を記念しフォロー＆リポストキャンペーンを開催！

本作の発表を記念し、Amazonギフトカード5,000円分が5名様にあたるフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。キャンペーンの詳細は、タイトーゲーム公式Xよりご確認ください。

タイトーゲーム公式X：https://x.com/TAITO_Apps

「探偵はもう、死んでいる。」とは

「探偵はもう、死んでいる。」は、二語十（にごじゅう）作、うみぼうずイラストのライトノベルで、株式会社KADOKAWAのMF文庫Jより刊行されています。2026年7月にTVアニメ第2期が放送予定の人気ライトノベルシリーズです。

【関連サイト】

TVアニメ「探偵はもう、死んでいる。」公式サイト ：https://tanmoshi-anime.jp/

『タイトーゲーム』 公式X ：https://x.com/TAITO_Apps

タイトーWEBサイト ：https://www.taito.co.jp/

【商標】

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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