株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ新浦安(所在地：千葉県浦安市)では、株式会社NTT Sports X(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 英樹)が運営するラグビーチーム浦安D-Rocks(所在地：千葉県浦安市)と、地域社会の活性化を目的とした包括連携協定を締結いたしました。本協定は、アトレ新浦安の「地域接点」と浦安D-Rocksの「スポーツ資源」を掛け合わせ、地域社会の持続可能な活性化に貢献することを目的としています。アトレが取り組む「アトレのある街との地域共創や魅力発信」を、地元のラグビークラブと共に具現化してまいります。





アトレ新浦安 × 浦安D-Rocks





【概要】

本協定は、両者が持つ「商業施設としての地域接点」と「スポーツの力」を掛け合わせ、互いの活動の拠点である浦安市の社会課題解決や地域活性化に寄与することを目的に、アトレ新浦安は浦安D-Rocksと以下の取り組みを連携協力してまいります。





(1)地域連携活動に関すること

(2)商業施設 × スポーツによる地域活性化の推進

(3)相互のブランド価値向上と地域コミュニティの強化









【選手考案「浦安D-Rocksコラボ弁当」を販売中】

本協定に基づく具体的な取り組みの一つとして、館内ショップにてコラボメニューを展開しています。





■商品名 ：浦安D-Rocks 梅田海星選手考案「浦安D-Rocksコラボ弁当」

■販売場所：アトレ新浦安 1F「跳ね鯛＋三代目茂蔵」

■価格 ：1,296円(税込)

■内容 ：アスリートの視点で厳選した、肉と魚をバランスよく楽しめる

ボリューム満点のお弁当





浦安D-Rocksコラボ弁当





【施設概要】

施設名 ： アトレ新浦安

所在地 ： 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間： 10:00～21:00

※一部、営業時間の異なるショップがございます。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページをご確認ください。

構造 ： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 ： 地上2階

延床面積： 14,802平方メートル

店舗面積： 7,154平方メートル

店舗数 ： 59ショップ(2026年4月6日現在)

URL ： https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/





サスティナビリティ





【SC運営会社概要】

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立 ：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表取締役社長：高橋 弘行※

事業内容 ：駅ビルの管理および運営等

運営施設 ：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

※高は、正式には「はしごだか」