「MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ Presents 横浜FC パブリックビューイング 2026」チケット、MORE TIGETにて販売中！

株式会社grabss

2026明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第11節 ブラウブリッツ秋田戦の「パブリックビューイング」を、オフィシャルパートナーである「MARK IS みなとみらい」にて開催決定。チケットは、スポーツ特化型チケット販売サービス「MORE TIGET」にて販売中です。

(C)︎YOKOHAMA FC

2026年4月19日(日)に開催される、ブラウブリッツ秋田 vs 横浜FCのパブリックビューイングイベントのチケットが、スポーツ特化型チケット販売サービス「MORE TIGET」にて販売中です。

会場はMARK IS みなとみらい5Fのローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい。当日は、横浜FC C.R.Oの内田智也氏と田代真一氏、横浜FCスタジアムDJ・江原シュウ氏が登場し、「出張！ウッチーのHAMABLUE TALK」と題し、試合前の見どころや注目選手を解説します。

■「MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ Presents 横浜FC パブリックビューイング 2026」

●開催概要

開催日：2026年4月19日(日)

会場：MARK IS みなとみらい 5F ローソン・ユナイテッドシネマ

時間：14:00キックオフ

●会場アクセス

MARK IS みなとみらい 5F

ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい 2番スクリーン

神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目5番1号

みなとみらい線みなとみらい駅直結桜木町駅（JR・地下鉄）より徒歩約8分

●チケット情報

プレミアムシート：3,500円（1ドリンク付き）

一般席 大人：2,500円

一般席 高校生以下：1,500円

車いす席：2,500円

販売期間：販売中～4月18日(土)23:59まで

チケット販売ページ：https://more.tiget.net/events/10256

●主催

横浜FC、MARK IS みなとみらい

■「MORE TIGET (モアチゲット)」

MORE TIGETは、スポーツチームの試合運営・イベント運営に必須の機能をそろえた、スポーツイベント特化のチケット販売サービスです。指定席やシーズンパス、招待券、ファンクラブ限定チケットなど、あらゆるチケット形式に対応可能で、幅広いスポーツジャンルに適用できます。また、来場者データやアンケートの取得・可視化が可能で、新規ファン獲得やプロモーション施策の強化に役立つ分析を簡単に実現。さらに、専任スタッフが券売から販売支援、データ活用まで一貫してサポートし、チームのスポーツDXと成功を支援します。



【サービス概要】

名称 ： MORE TIGET (モアチゲット)

開始日 ： 2024年9月2日

URL ： https://more.tiget.net/

サービス紹介資料： https://bit.ly/moretiget



【主な導入実績】

＜サッカー／フットサル＞

横浜FC／アビスパ福岡／クリアソン新宿／アトレチコ鈴鹿／ニッパツ横浜FCシーガルズ／スフィーダ世田谷／YSCCフットサル／湘南ベルマーレフットサルクラブ／流通経済大学サッカー部／桐蔭横浜大学サッカー部



＜野球＞

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ／栃木ゴールデンブレーブス／埼玉武蔵ヒートベアーズ／茨城アストロプラネッツ／山梨ファイアーウィンズ／神奈川フューチャードリームス／美唄ブラックダイヤモンズ／KAMIKAWA・士別サムライブレイズ／石狩レッドフェニックス／別海パイロットスピリッツ



＜その他＞

PANCRACE（総合格闘技）／横浜GRITS（アイスホッケー）／カノアラウレアーズ福岡（バレー）

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp