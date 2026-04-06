「MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ Presents 横浜FC パブリックビューイング 2026」チケット、MORE TIGETにて販売中！
2026明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第11節 ブラウブリッツ秋田戦の「パブリックビューイング」を、オフィシャルパートナーである「MARK IS みなとみらい」にて開催決定。チケットは、スポーツ特化型チケット販売サービス「MORE TIGET」にて販売中です。
(C)︎YOKOHAMA FC
2026年4月19日(日)に開催される、ブラウブリッツ秋田 vs 横浜FCのパブリックビューイングイベントのチケットが、スポーツ特化型チケット販売サービス「MORE TIGET」にて販売中です。
会場はMARK IS みなとみらい5Fのローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい。当日は、横浜FC C.R.Oの内田智也氏と田代真一氏、横浜FCスタジアムDJ・江原シュウ氏が登場し、「出張！ウッチーのHAMABLUE TALK」と題し、試合前の見どころや注目選手を解説します。
■「MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ Presents 横浜FC パブリックビューイング 2026」
●開催概要
開催日：2026年4月19日(日)
会場：MARK IS みなとみらい 5F ローソン・ユナイテッドシネマ
時間：14:00キックオフ
●会場アクセス
MARK IS みなとみらい 5F
ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい 2番スクリーン
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目5番1号
みなとみらい線みなとみらい駅直結桜木町駅（JR・地下鉄）より徒歩約8分
●チケット情報
プレミアムシート：3,500円（1ドリンク付き）
一般席 大人：2,500円
一般席 高校生以下：1,500円
車いす席：2,500円
販売期間：販売中～4月18日(土)23:59まで
チケット販売ページ：https://more.tiget.net/events/10256
●主催
横浜FC、MARK IS みなとみらい
■「MORE TIGET (モアチゲット)」
MORE TIGETは、スポーツチームの試合運営・イベント運営に必須の機能をそろえた、スポーツイベント特化のチケット販売サービスです。指定席やシーズンパス、招待券、ファンクラブ限定チケットなど、あらゆるチケット形式に対応可能で、幅広いスポーツジャンルに適用できます。また、来場者データやアンケートの取得・可視化が可能で、新規ファン獲得やプロモーション施策の強化に役立つ分析を簡単に実現。さらに、専任スタッフが券売から販売支援、データ活用まで一貫してサポートし、チームのスポーツDXと成功を支援します。
【サービス概要】
名称 ： MORE TIGET (モアチゲット)
開始日 ： 2024年9月2日
URL ： https://more.tiget.net/
サービス紹介資料： https://bit.ly/moretiget
【主な導入実績】
＜サッカー／フットサル＞
横浜FC／アビスパ福岡／クリアソン新宿／アトレチコ鈴鹿／ニッパツ横浜FCシーガルズ／スフィーダ世田谷／YSCCフットサル／湘南ベルマーレフットサルクラブ／流通経済大学サッカー部／桐蔭横浜大学サッカー部
＜野球＞
オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ／栃木ゴールデンブレーブス／埼玉武蔵ヒートベアーズ／茨城アストロプラネッツ／山梨ファイアーウィンズ／神奈川フューチャードリームス／美唄ブラックダイヤモンズ／KAMIKAWA・士別サムライブレイズ／石狩レッドフェニックス／別海パイロットスピリッツ
＜その他＞
PANCRACE（総合格闘技）／横浜GRITS（アイスホッケー）／カノアラウレアーズ福岡（バレー）
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp