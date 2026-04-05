AIタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」、女性経営者応援キャンペーン

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、AIタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」において、女性経営者応援キャンペーンを実施いたします。

AIタスク管理ツール「スーツアップ」女性経営者応援キャンペーン

AIでかんたん、チームで毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールの経営支援クラウド「スーツアップ」β版では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://app.suitup.jp/auth/signup

１．女性経営者応援キャンペーン

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ofJ_4gMW244 ]

2026年4月5日から10日までの期間に、スーツアップの無料お試しにお申込みいただきました女性経営者が経営する会社でチームのタスク管理を導入する予定のうち3社限定で、当社代表者であり中小・中堅企業やスタートアップのバリューアップに実績のあるプロ経営者の小松自ら、チームのタスク管理の導入サポートを無料で行うキャンペーンを実施します。



当該サポートをご希望の会社様は、以下のお問い合わせフォームよりご応募ください。同フォームの「お問い合わせ内容」に「女性経営者応援キャンペーン」とご記載ください。

https://suitup.jp/contact-form/



当社のシミュレーションによれば、仮に社員数30名の会社で、上司と部下間で1日2回8分のタスクの進捗確認が発生した場合、1ヶ月（営業日20日計算）で119万円ものコストがかかります。中小企業にとって決して小さくないこのコスト負担額は、チームのタスク管理を導入し、チームのタスクの「見える化」をすることで大きく改善することができます。

しかしながら、株式会社ヌーラボ調べ（※ 2023年10月6日～10月10日までの間、従業員1,000人以下の企業・団体に勤める経営者・役員・会社員を対象にした「タスク管理の現状や課題」に関する調査）によれば、タスク管理の方法は、主に個人のタスク管理のための利用が想定される「メールやカレンダー機能」が31.2％、「手書きのメモや手帳、ノート」が30.6％、「ビジネスチャット」が14.3％である一方、チームのタスク管理のための利用が想定される「Excelやスプレッドシート」は25.2％、「タスク管理専用ツール」は11.7％しかない状況です。

そのため、当社では、まずはチームのタスク管理を導入することが、中小・中堅企業やスタートアップ（以下「中小企業等」といいます。）の労働生産性を高めることの第1歩だと考え、「女性経営者応援キャンペーン」を行うことにいたしました。

時代も令和を迎え、女性経営者の人数も増えてきています。当社では、彼女たちを経営的に応援することで、ますます輝いてもらいたいと考えています。女性経営者の皆様に「チームのタスク管理」を身につけていただくことで、日常業務から各プロジェクト対応までの進捗状況を見える化し、業務の効率化と安定的な運営体制の構築につなげていただきたいと考えています。

今後とも、当社では、中小企業等がAIでかんたんにチームのタスク管理を導入・運用できるように、継続してスーツアップに関するキャンペーンを開催してまいります。

＜小松裕介 略歴＞

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師。2019年6月より国土交通省PPPサポーター。2020年10月にYouTuber事務所の株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場企業の子会社化を実現。2022年12月にスーツ社を新設分割し同社を商号変更、新たに株式会社スーツ設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

２．スーツアップのサービス概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=02lutwYgLRE ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - AIでかんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、AIでかんたん、チームで毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。AIでチームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2026年6月30日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

運営サイト ：

AIタスク管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

AIプロジェクト管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

AIでのToDoリストなら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

記事サイト（ご参考）：

１．タスク管理ツールおすすめ10選！導入するメリット・選び方のポイントを解説(https://suitup.jp/blog/15851/)

２．【完全解説】Z世代マネジメントの基本から実践まで｜やるべき8つのこと・失敗パターン・1on1のコツを徹底解説(https://suitup.jp/blog/25790/)

３．【管理職必見】本音を言わない部下の5つのサインと心理を理解して信頼を築く段階的対処法(https://suitup.jp/blog/25681/)

株式会社スーツ

※ 「全社タスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)、「全社プロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのタスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129333/40/ja)、「チームのプロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129334/40/ja)、「タスクの見える化」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125233/40/ja)、「タスク雛型」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125234/40/ja)、「ワークマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028213/40/ja)、「タスクマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028214/40/ja)及び「タスク管理ツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2025-023280/40/ja)は当社の登録商標です。