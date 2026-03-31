全国に30店舗展開する大手探偵FC「第一探偵事務所」が大阪府堺市に『[第一探偵事務所 大阪堺支部](https://sakai-tantei.com/)』を新たに開設。4月1日より営業を開始します。

大手探偵グループ「第一探偵事務所」の特徴

第一探偵事務所は業界初となる『オーダーメイドプラン』を導入する総合探偵社。ご相談者様の「調査目的」や「ご希望」、「状況」を詳しくお伺いした上で、最適と考えられる独自の調査プランをご提案いたします。

「戦わずして勝つ」示談解決を支える証拠提出率100％を継続

第一探偵事務所は創業以来、依頼者の精神的・経済的負担を最小限に抑える「示談解決」を最優先事項として掲げております。2026年3月現在、当事務所が提供する調査報告書に基づく示談成立および解決に向けた合意率は「100％」を維持。一般的な「裁判で勝つための証拠」の枠を超え、相手方が言い逃れできない客観的事実を提示することで、「戦わずして勝つ」早期解決を実現しています。

メディアにも注目される解決実績

このように実効性の高い調査体制は、第三者機関からも注目されています。国内最大級の探偵比較ポータルサイト「[探偵PRO](https://tantei-pro.com) が発表した『浮気調査でおすすめの探偵・興信所ベスト3！』において選出されるなど、業界内でも高い信頼を獲得しています。

第一探偵事務所 大阪堺支部について

商号 ： [第一探偵事務所 大阪堺支部](https://sakai-tantei.com/)住所 ： 〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町4-599 中百舌鳥町4丁テナントビル2F届出番号： 大阪府公安委員会 第62260019号代表番号： 050-6863-3061事業内容： 探偵・興信所URL ： [https://sakai-tantei.com](https://sakai-tantei.com/)

全国の第一探偵グループ一覧

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□全国： [第一アソシエイツ株式会社]{https://daiichi-tantei.co.jp}□全国： [第一探偵事務所 本部]{https://daiichi-tantei.jp}□青森県： [第一探偵事務所 八戸支部]{https://aomori-tantei.com}□宮城県： [第一探偵事務所 仙台本部]{https://daiichi-tantei.com}□山形県： [第一探偵事務所 山形本部]{https://yamagata-tantei.com}□埼玉県： [第一探偵事務所 埼玉大宮本部]{https://tantei-saitama.com}□東京都： [第一探偵事務所 世田谷支部]{https://tantei-tokyo.com}□東京都： [第一探偵事務所 立川支部]{https://tantei-tokyo.net}□千葉県： [第一探偵事務所 千葉支部]{https://chiba-tantei.net}□千葉県： [第一探偵事務所 松戸支部]{https://matsudo-tantei.com}□神奈川県： [第一探偵事務所 神奈川支部]{https://kanagawa-tantei.net}□神奈川県： [第一探偵事務所 川崎支部]{https://kawasaki-tantei.com}□静岡県： [第一探偵事務所 浜松支部]{https://shizuoka-tantei.net}□静岡県： [第一探偵事務所 静岡支部]{https://daiichi-tantei-shizuoka.com}□愛知県： [第一探偵事務所 愛知支部]{https://daiichi-tantei-aichi.com}□愛知県： [第一探偵事務所 尾張一宮支部]{https://owari-tantei.com}□愛知県： [第一探偵事務所 春日井名古屋支部]{https://kasugai-tantei.com}□愛知県： [第一探偵事務所 豊田岡崎支部]{https://toyota-tantei.net}□岐阜県： [第一探偵事務所 岐阜支部]{https://daiichi-tantei-gifu.com}□岐阜県： [第一探偵事務所 岐阜多治見支部]{https://tajimi-tantei.com}□新潟県： [第一探偵事務所 新潟長岡支部]{https://nagaoka-tantei.com}□長野県： [第一探偵事務所 長野支部]{https://nagano-tantei.com}□三重県： [第一探偵事務所 三重支部]{https://mie-tantei.net}□三重県： [第一探偵事務所 三重四日市支部]{https://yokkaichi-tantei.net}□香川県： [第一探偵事務所 香川支部]{https://kagawa-tantei.net}□岡山県： [第一探偵事務所 岡山支部]{https://okayama-tantei.net}□鳥取県： [第一探偵事務所 鳥取支部]{https://tottori-tantei.com}□福岡県： [第一探偵事務所 福岡支部]{https://daiichi-tantei-fukuoka.com}□鹿児島県： [第一探偵事務所 鹿児島支部]{https://kagoshima-tantei.com}□宮城県： [総合探偵社シークリア]{https://seclear.net}□神奈川県： [総合探偵社シークリア神奈川支部]{https://seclear-kanagawa.com}□愛知県： [総合探偵社シークリア名古屋]{https://seclear-aichi.com}

探偵フランチャイズ（FC）募集

全国展開する第一探偵事務所ではフランチャイズ加盟店を募集しています。詳しくは直接お問い合わせください。

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