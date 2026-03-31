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【横浜市立大学】横浜市立大学とDeNAは社会課題の解決に向けた協働と医療DX推進に関する包括連携協定を締結しました
横浜発のイノベーション創出を目指し、産学連携による新たな医療モデルの構築へ
公立大学法人横浜市立大学（所在地：神奈川県横浜市、理事長：近野 真一、以下「横浜市立大学」）と株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村 信悟、以下「DeNA」）は、本日、社会課題の解決に向けた協働および医療現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進を目的とした包括連携に関する基本協定を締結しました。締結式は横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパスで執り行われました。
包括連携協定締結式
日時：2026年3月31日（火）15時30分〜
会場：横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパス
左より、横浜市立大学 宮粼智之研究・産学連携推進センター教授、遠藤格横浜市立大学附属病院長、近野真一理事長、DeNA 岡村信悟代表取締役社長兼CEO、菅原賢太メディカル事業本部 副本部長
■本協定の背景と目的
急速な少子高齢化や医療の高度化に伴い、医療現場の負担軽減や地域課題に対応するため、持続可能な社会システムの構築が求められています。これらの課題に対しては、データ利活用やデジタル技術を活用した分野横断の取り組みが不可欠です。また、横浜市立大学とDeNAは、令和4年8月にデータサイエンス分野に係る「産学連携に関する基本協定」を締結し、共同研究やヘルスケア関連イベントの開催などを通じて、継続的に連携を深めてきました。これらの取り組みを通じて両者の協働体制が強化され、より広範な分野での連携を求める機運が高まっていました。こうした背景を踏まえ、今回、従来のデータサイエンス分野に限定した協定をもとに連携を拡大し、新たに「包括連携に関する基本協定」を締結する運びとなりました。横浜市立大学は、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択され、世界レベルの研究成果創出とイノベーションの社会実装に取り組んでいます。一方、DeNAは2026年1月に神奈川県と包括連携協定を締結し、スポーツを核とした地域活性化や、県の「未病」施策と連動したヘルスケア事業を推進しています。横浜DeNAベイスターズを始めとしたプロスポーツチームの運営や、AI・デジタル技術を活用した地域医療の課題解決を通じ、官民連携で持続可能な社会の実現に挑戦し、インターネットサービスやAI技術を活用した社会課題解決に注力しており、ヘルスケア・メディカル分野においても「シックケア」から「ヘルスケア」まで幅広い実績を有しています。本協定では、両者の強みを活かし、さまざまな分野での協働を推進します。将来的な共同研究や社会実装の基盤を構築し、医療DXをはじめとする領域で新たな価値創出を目指します。
■ 主な連携事項
１．医療DXを含むデジタル技術を活用した社会課題への取り組み
２．データ利活用を軸とした教育・研究活動の促進
■今後の展望
両者は、本協定を起点として、具体的な共同研究や実証プロジェクトの検討を進め、成果の社会実装を視野に連携を深めてまいります。
■代表者コメント
公立大学法人横浜市立大学 近野真一理事長
横浜市立大学は、教育・研究・医療を通じて地域社会に貢献することを使命としております。このたび、DeNA様と包括連携協定を締結できましたことを、大変喜ばしく思っております。本学が培ってきた学術的知見や医療現場の経験と、DeNA様が有する高度なAI・デジタル技術が結びつくことで、地域社会が直面する多様な課題に対し、新たな価値や可能性を創出できるものと期待しております。本協定を通じて、教育・研究から医療分野に至るまで幅広い領域で協働を進めることで、横浜から未来を見据えたイノベーションを生み出し、地域に根ざした持続可能な社会の実現にともに取り組んでまいります。
株式会社ディー・エヌ・エー 岡村信悟代表取締役社長兼CEO
DeNAは、横浜という地域を大切なホームと位置付けています。ベイスターズやハマスタの取り組みでは、市民の皆様の生活を彩るDelightをお届けしてきましたが、かねてから、生活に欠かすことのできない医療分野において横浜の皆様のお役に立ちたいと思っていました。今般、将来の医療のためのDX推進を、横浜の医療を支えてこられた横浜市立大学の皆様と取り組むことができるのは、DeNAにとって大きな喜びです。必ず大きな成果につなげ、横浜の皆様に安心というDelightをお届けすることを誓います。
■公立大学法人横浜市立大学について
横浜市立大学は、5学部、6研究科、附属2病院を擁する総合大学であり、開国・開港の地・横浜にふさわしく、豊かな教養と高度な専門性を備えた世界で活躍できる人材を育成することを使命としている。国際都市・横浜における教育・研究・医療の拠点となることを目指し、社会の発展に寄与し市民の誇りとなる大学づくりを進めている。
URL: https://www.yokohama-cu.ac.jp/
■株式会社ディー・エヌ・エーについて
DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出し、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。現在、AIを中核とした中長期の成長に向けて、AIエキスパートチームを中心に生産性向上・既存事業の競争力強化のほか、新規事業の創出・グロースに取り組んでいます。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。
URL: https://dena.com/jp/
公立大学法人横浜市立大学（所在地：神奈川県横浜市、理事長：近野 真一、以下「横浜市立大学」）と株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村 信悟、以下「DeNA」）は、本日、社会課題の解決に向けた協働および医療現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進を目的とした包括連携に関する基本協定を締結しました。締結式は横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパスで執り行われました。
日時：2026年3月31日（火）15時30分〜
会場：横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパス
左より、横浜市立大学 宮粼智之研究・産学連携推進センター教授、遠藤格横浜市立大学附属病院長、近野真一理事長、DeNA 岡村信悟代表取締役社長兼CEO、菅原賢太メディカル事業本部 副本部長
■本協定の背景と目的
急速な少子高齢化や医療の高度化に伴い、医療現場の負担軽減や地域課題に対応するため、持続可能な社会システムの構築が求められています。これらの課題に対しては、データ利活用やデジタル技術を活用した分野横断の取り組みが不可欠です。また、横浜市立大学とDeNAは、令和4年8月にデータサイエンス分野に係る「産学連携に関する基本協定」を締結し、共同研究やヘルスケア関連イベントの開催などを通じて、継続的に連携を深めてきました。これらの取り組みを通じて両者の協働体制が強化され、より広範な分野での連携を求める機運が高まっていました。こうした背景を踏まえ、今回、従来のデータサイエンス分野に限定した協定をもとに連携を拡大し、新たに「包括連携に関する基本協定」を締結する運びとなりました。横浜市立大学は、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択され、世界レベルの研究成果創出とイノベーションの社会実装に取り組んでいます。一方、DeNAは2026年1月に神奈川県と包括連携協定を締結し、スポーツを核とした地域活性化や、県の「未病」施策と連動したヘルスケア事業を推進しています。横浜DeNAベイスターズを始めとしたプロスポーツチームの運営や、AI・デジタル技術を活用した地域医療の課題解決を通じ、官民連携で持続可能な社会の実現に挑戦し、インターネットサービスやAI技術を活用した社会課題解決に注力しており、ヘルスケア・メディカル分野においても「シックケア」から「ヘルスケア」まで幅広い実績を有しています。本協定では、両者の強みを活かし、さまざまな分野での協働を推進します。将来的な共同研究や社会実装の基盤を構築し、医療DXをはじめとする領域で新たな価値創出を目指します。
■ 主な連携事項
１．医療DXを含むデジタル技術を活用した社会課題への取り組み
２．データ利活用を軸とした教育・研究活動の促進
■今後の展望
両者は、本協定を起点として、具体的な共同研究や実証プロジェクトの検討を進め、成果の社会実装を視野に連携を深めてまいります。
■代表者コメント
公立大学法人横浜市立大学 近野真一理事長
横浜市立大学は、教育・研究・医療を通じて地域社会に貢献することを使命としております。このたび、DeNA様と包括連携協定を締結できましたことを、大変喜ばしく思っております。本学が培ってきた学術的知見や医療現場の経験と、DeNA様が有する高度なAI・デジタル技術が結びつくことで、地域社会が直面する多様な課題に対し、新たな価値や可能性を創出できるものと期待しております。本協定を通じて、教育・研究から医療分野に至るまで幅広い領域で協働を進めることで、横浜から未来を見据えたイノベーションを生み出し、地域に根ざした持続可能な社会の実現にともに取り組んでまいります。
株式会社ディー・エヌ・エー 岡村信悟代表取締役社長兼CEO
DeNAは、横浜という地域を大切なホームと位置付けています。ベイスターズやハマスタの取り組みでは、市民の皆様の生活を彩るDelightをお届けしてきましたが、かねてから、生活に欠かすことのできない医療分野において横浜の皆様のお役に立ちたいと思っていました。今般、将来の医療のためのDX推進を、横浜の医療を支えてこられた横浜市立大学の皆様と取り組むことができるのは、DeNAにとって大きな喜びです。必ず大きな成果につなげ、横浜の皆様に安心というDelightをお届けすることを誓います。
■公立大学法人横浜市立大学について
横浜市立大学は、5学部、6研究科、附属2病院を擁する総合大学であり、開国・開港の地・横浜にふさわしく、豊かな教養と高度な専門性を備えた世界で活躍できる人材を育成することを使命としている。国際都市・横浜における教育・研究・医療の拠点となることを目指し、社会の発展に寄与し市民の誇りとなる大学づくりを進めている。
URL: https://www.yokohama-cu.ac.jp/
■株式会社ディー・エヌ・エーについて
DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出し、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。現在、AIを中核とした中長期の成長に向けて、AIエキスパートチームを中心に生産性向上・既存事業の競争力強化のほか、新規事業の創出・グロースに取り組んでいます。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。
URL: https://dena.com/jp/