細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発 〜外来で実施可能な子宮内膜細胞診を通じて「医療AIの民主化」を目指す〜

細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発 〜外来で実施可能な子宮内膜細胞診を通じて「医療AIの民主化」を目指す〜