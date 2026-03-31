【玉川大学農学部】“動かない”進化の代償？ 〜死んだふりをする甲虫が示すパーキンソン病との共通点〜 佐々木謙教授による岡山大学・東京情報大学・東京農業大学との共同研究の成果

【玉川大学農学部】“動かない”進化の代償？ 〜死んだふりをする甲虫が示すパーキンソン病との共通点〜 佐々木謙教授による岡山大学・東京情報大学・東京農業大学との共同研究の成果