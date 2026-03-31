自動車、接着剤、潤滑油分野における需要拡大に牽引され、ポリイソブチレン市場は2033年までに75.7億米ドル規模に達する見通し

自動車、接着剤、潤滑油分野における需要拡大に牽引され、ポリイソブチレン市場は2033年までに75.7億米ドル規模に達する見通し