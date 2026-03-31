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ScanSnapとAI が切り拓く、「紙資産」活用アイデアのグランプリを決定
SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト第1期・第2期のグランプリを含む全受賞5件を発表
株式会社PFU（以下、PFU）は、ScanSnapとAIを組み合わせた新たな活用提案を競う「SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト」において、第2期（ライフハック部門・フリーランス部門）の受賞4件、および第1期・第2期の全応募作品を対象に選出したグランプリ1件を決定し、発表します。
第2期では、日々の生活や業務における具体的な課題を解決するアイデアが多数寄せられました。家庭内の書類や子どものプリントを整理して家事負担を軽減する提案や、フリーランス特有の事務処理をAIで効率化するアイデアなど、ScanSnapとAIを組み合わせた実践的な活用法が集まりました。各部門の専門審査員およびPFUによる審査の結果、日常生活の利便性向上やビジネスにおける生産性向上に貢献する5件を受賞作品として選出しました。
今回のコンテストを通じて、ユーザーが紙×AIに求めているのは「手間なく、正確に、使える状態にする」という体験であることがわかりました。整理・期限通知・正確なデジタル化など、紙の状態のままでは実現できなかったことをAIが担う。そうした活用への期待が、今回の応募アイデアから確認されました。
第2期受賞作品
■ライフハック部門
審査員（平岡 雄太 氏 ／YouTuber・ガジェットレビュアー ）
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_2.png
■フリーランス部門
審査員（平田 麻莉 氏／一般社団法人フリーランス協会 代表理事）
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_4.png
グランプリ 受賞作品
審査員（PFU ScanSnap事務局）
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_5.png
※本リリース内の掲載画像の一部はAI生成によるイメージです。実際の製品・施設・人物とは異なります。
また、利用シーンをわかりやすく表現するためのコンセプトビジュアルであり、販売・提供内容を保証するものではありません。
第2期の総評
第2期（2025年10月〜2026年1月）では、ライフハック部門とフリーランス部門を通じて、応募アイデアを「どんな課題が多かったか」、「どんなAI処理が求められたか」の2つの観点で分類・集計したところ、ライフハック部門では、「期限が記載された紙の情報を見落とさず管理したい」、フリーランス部門では、「業務書類の正確な読み取りが実務上の優先事項になっている」ことが分かりました。
ライフハック部門：生活の中に積み重なる「紙の課題」
最も多かった課題は「書類・保証書の管理/探索」（68件・21.9%）でした。保証書がどこにあるかわからない、説明書を読み返す手間がかかるといった、日常で繰り返し発生する管理の負担が背景にあります。次いで「思い出・感情の記録/保存」（57件・18.4%）が続き、写真・チケット・日記など、捨てられないが整理もできていない紙を意味のある形で残したいというニーズも確認されました。また、どんなAI処理が求められたかでは「1. 要約・整理（サマリー）」（41.3%）が最多で、「リマインド・アラート連携」（17.4%）が続きました。期限が記載された紙の情報を見落とさず管理したいというニーズは、生活者に特有の傾向です。
フリーランス部門：一人で業務を完結させる負担への対応
最も多かった課題は「請求/見積/契約の管理」（17件・21.0%）で、次いで「領収書の仕訳・経費管理」（13件・16.0%）が続きました。どんなAI処理が求められたかでは、ライフハック部門と同様「要約・整理（サマリー）」（40.7%）でしたが、次いで「OCR・文字起こし」（30.9%）が第2位に入り、ライフハック部門の同処理（18.4%）より12ポイント以上高い結果となりました。業務に直結する書類ほど読み取り精度への要求が高く、正確に処理できることが実務上の信頼に直結していることがわかります。
第1期・第2期の総括
本コンテストには第1期・第2期を合わせて470件のアイデアが寄せられました。部門ごとに課題や扱う紙の種類は異なりましたが、共通した実態が見えてきました。保管場所がわからない、期限を過ぎてから気づくなど、紙の管理に関する課題は、家庭でも職場でも広く共通していました。
こうした課題に対して、ユーザーはAIに何を求めたのか。全部門を通じて「AIへの期待」について、分類・集計したところ、第1位は「要約・整理・サマリー生成」で一致しましたが、2位・3位には部門ごとの違いが表れています。ホームシーンが多い子育て・ライフハック部門では、子育てや日常生活では期限のある紙が多く、「リマインド・アラート」へのニーズが高い傾向が見られました。主にビジネスシーンが多いビジネスハック・フリーランス部門では、手間なく正確にデータ化したいという「OCR・文字起こし」への期待が上位に入りました。扱う紙が変われば、AIに求める処理も変わる、という違いが、浮かび上がってきました。
ScanSnap × AI が果たすべき役割
今回の分析を通じて見えてきたのは、ユーザーが紙×AIに求めているのは「手間なく、正確に、使える状態にする」という体験だという点です。整理したい、通知してほしい、正確に読み取ってほしい--そのどれもが、アナログの紙の状態のままでは叶えられなかったことです。
デジタル化が進む今も、学校のプリント、契約書、請求書など、紙の情報は生活や仕事のあちこちに存在しています。ScanSnapでスキャンするだけで、その紙の情報をAIが整理し、通知し、正確にデジタル化する。アナログとデジタルをつなぐことで実現できる体験を、今回寄せられたアイデアは具体的な形で示していました。
PFUは今後も、アナログとデジタルの間にある情報活用の障壁を解消し、誰もが紙の情報を等しく活用できる環境の実現に向けた取り組みを続けてまいります。
■ ScanSnapの最新活用事例はこちらhttps://www.pfu.ricoh.com/scansnap/digiup/
調査概要
今回の総評についての分析は以下内容をもとに調査しております。
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_6.png
商標について
ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
個人情報の利用目的について
ご登録いただいた情報は、株式会社PFUにて個人情報として厳重に管理します。詳細は、個人情報保護ポリシー（https://www.pfu.ricoh.com/privacy/）をご確認ください。
ご登録いただいたお客様の情報は、本企画に関するお客様へのご連絡と、今後の弊社マーケティング等に利用させていただくことがあります。
※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ScanSnapニュース事務局
E-mail：scansnap-marketing@ml.ricoh.com
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail :pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
ScanSnap製品ページ
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
株式会社PFU（以下、PFU）は、ScanSnapとAIを組み合わせた新たな活用提案を競う「SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト」において、第2期（ライフハック部門・フリーランス部門）の受賞4件、および第1期・第2期の全応募作品を対象に選出したグランプリ1件を決定し、発表します。
今回のコンテストを通じて、ユーザーが紙×AIに求めているのは「手間なく、正確に、使える状態にする」という体験であることがわかりました。整理・期限通知・正確なデジタル化など、紙の状態のままでは実現できなかったことをAIが担う。そうした活用への期待が、今回の応募アイデアから確認されました。
第2期受賞作品
■ライフハック部門
審査員（平岡 雄太 氏 ／YouTuber・ガジェットレビュアー ）
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_2.png
■フリーランス部門
審査員（平田 麻莉 氏／一般社団法人フリーランス協会 代表理事）
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_4.png
グランプリ 受賞作品
審査員（PFU ScanSnap事務局）
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131851/131851_web_5.png
※本リリース内の掲載画像の一部はAI生成によるイメージです。実際の製品・施設・人物とは異なります。
また、利用シーンをわかりやすく表現するためのコンセプトビジュアルであり、販売・提供内容を保証するものではありません。
第2期の総評
第2期（2025年10月〜2026年1月）では、ライフハック部門とフリーランス部門を通じて、応募アイデアを「どんな課題が多かったか」、「どんなAI処理が求められたか」の2つの観点で分類・集計したところ、ライフハック部門では、「期限が記載された紙の情報を見落とさず管理したい」、フリーランス部門では、「業務書類の正確な読み取りが実務上の優先事項になっている」ことが分かりました。
ライフハック部門：生活の中に積み重なる「紙の課題」
最も多かった課題は「書類・保証書の管理/探索」（68件・21.9%）でした。保証書がどこにあるかわからない、説明書を読み返す手間がかかるといった、日常で繰り返し発生する管理の負担が背景にあります。次いで「思い出・感情の記録/保存」（57件・18.4%）が続き、写真・チケット・日記など、捨てられないが整理もできていない紙を意味のある形で残したいというニーズも確認されました。また、どんなAI処理が求められたかでは「1. 要約・整理（サマリー）」（41.3%）が最多で、「リマインド・アラート連携」（17.4%）が続きました。期限が記載された紙の情報を見落とさず管理したいというニーズは、生活者に特有の傾向です。
フリーランス部門：一人で業務を完結させる負担への対応
最も多かった課題は「請求/見積/契約の管理」（17件・21.0%）で、次いで「領収書の仕訳・経費管理」（13件・16.0%）が続きました。どんなAI処理が求められたかでは、ライフハック部門と同様「要約・整理（サマリー）」（40.7%）でしたが、次いで「OCR・文字起こし」（30.9%）が第2位に入り、ライフハック部門の同処理（18.4%）より12ポイント以上高い結果となりました。業務に直結する書類ほど読み取り精度への要求が高く、正確に処理できることが実務上の信頼に直結していることがわかります。
第1期・第2期の総括
本コンテストには第1期・第2期を合わせて470件のアイデアが寄せられました。部門ごとに課題や扱う紙の種類は異なりましたが、共通した実態が見えてきました。保管場所がわからない、期限を過ぎてから気づくなど、紙の管理に関する課題は、家庭でも職場でも広く共通していました。
こうした課題に対して、ユーザーはAIに何を求めたのか。全部門を通じて「AIへの期待」について、分類・集計したところ、第1位は「要約・整理・サマリー生成」で一致しましたが、2位・3位には部門ごとの違いが表れています。ホームシーンが多い子育て・ライフハック部門では、子育てや日常生活では期限のある紙が多く、「リマインド・アラート」へのニーズが高い傾向が見られました。主にビジネスシーンが多いビジネスハック・フリーランス部門では、手間なく正確にデータ化したいという「OCR・文字起こし」への期待が上位に入りました。扱う紙が変われば、AIに求める処理も変わる、という違いが、浮かび上がってきました。
ScanSnap × AI が果たすべき役割
今回の分析を通じて見えてきたのは、ユーザーが紙×AIに求めているのは「手間なく、正確に、使える状態にする」という体験だという点です。整理したい、通知してほしい、正確に読み取ってほしい--そのどれもが、アナログの紙の状態のままでは叶えられなかったことです。
デジタル化が進む今も、学校のプリント、契約書、請求書など、紙の情報は生活や仕事のあちこちに存在しています。ScanSnapでスキャンするだけで、その紙の情報をAIが整理し、通知し、正確にデジタル化する。アナログとデジタルをつなぐことで実現できる体験を、今回寄せられたアイデアは具体的な形で示していました。
PFUは今後も、アナログとデジタルの間にある情報活用の障壁を解消し、誰もが紙の情報を等しく活用できる環境の実現に向けた取り組みを続けてまいります。
■ ScanSnapの最新活用事例はこちらhttps://www.pfu.ricoh.com/scansnap/digiup/
調査概要
今回の総評についての分析は以下内容をもとに調査しております。
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商標について
ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
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E-mail：scansnap-marketing@ml.ricoh.com
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail :pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
ScanSnap製品ページ
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/