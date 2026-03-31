セルフケアで医療現場に前向きなちからを――。臨床看護師の経験を生かして医療従事者や患者さんに寄り添う第一三共ヘルスケアの社員を追う

第一三共ヘルスケア株式会社

製薬会社として、製品や情報の提供のみならず、学会や医療機関で医師や看護師、その先の患者さんに向けて、自社のスキンケアやオーラルケア製品、日常のセルフケア方法の紹介など、製品を通じたQOL向上への貢献を目指す活動を行っている第一三共ヘルスケア。

今回は、社外スタッフとして初期段階からこの活動に携わり、今は第一三共ヘルスケアの一員としてプロジェクトをけん引する、東島愛美にインタビュー。

この活動にかける想いや、今後の可能性について話を聞いた。











―患者さんのQOL向上にも貢献したいと思い活動を開始

当社製品を通じて患者さんのQOL（生活の質）向上に貢献できることはないか、という思いからスタートした医療機関へのアプローチ。第一三共ヘルスケアではOTC医薬品に加えスキンケアやオーラルケア製品なども扱っているが、その対象は主に一般生活者となるため医療機関や医師との接点は少なかった。そこで、新たに関係性を構築するために始めたのが学会活動だ。





東島：入院中の患者さんには、治療による外見の変化に戸惑う方が少なくありません。特に抗がん剤治療中や治療後は皮膚トラブルを抱えることが多く、スキンケアやUV対策が重要になるため、敏感肌向けスキンケアブランド「ミノン」が貢献できると考えました。まずは医療従事者に製品を知ってもらえれば、患者さんにご紹介いただくこともできるのではないかと思ったのが学会活動を始めたきっかけです。











【写真左から、「ミノン全身保湿ミルク」（販売名：DSミルクｚ）、「ミノン全身シャンプー しっとりタイプ」 (販売名：ミノン全身シャンプー) いずれも医薬部外品】









製品を病院に販売することはできないが、サンプルという形であれば患者さんにも届けることができると考えた。





東島：学会活動に関わるチームには臨床としての看護師経験があるスタッフも多く、専門的な知見に基づいた案内ができるのが強みです。現在は学会活動のほか、医療従事者向けの説明会、肌ケアをはじめとした患者さん向けセミナーなどを精力的に行っていて、活動の幅を広げています。





―臨床看護師時代の経験を生かして多くの人の気持ちに寄り添いたい

東島は、臨床看護師として大学病院で7年ほど勤務した経験がある。当時は知識不足や時間の制約もあり、治療に伴う外見や身体の変化に悩む患者さんの苦しさに寄り添いきれなかったと振り返る。





東島：臨床現場は非常に忙しく、肌ケアに特化した指導に十分な時間を割くことができませんでした。現場では、知識不足から指導に不安を感じている医療スタッフも多かったように思います。















第一三共ヘルスケアに転職したのは、医療従事者に、患者さんへ寄り添う取り組みを広げるためだった。患者さんは治療に専念するあまりに病気と向き合い過ぎてしまい、悩みを周囲に打ち明けられずにふさぎこむ傾向にあるという。しかし、「病気だからという理由で自分の時間や自分らしさを犠牲にする必要はない」と熱い想いが言葉とともにあふれる。





東島：治療中でも、自分自身と向き合う時間を大切にしてほしいんです。私たちの役割は、看護師をはじめとする医療関係者はもちろん、その先にいる患者さんの笑顔を増やしていくこと。そのためにも、治療を含めた「医療」と「生活」の隙間を埋める活動にも力を注ぎたいと考えています。





―社外メンバーとして感じた第一三共ヘルスケアの印象

大学病院に勤めたのち、2023年に、東島が次のステップとして選んだ職場は医療・ヘルスケア関連企業に対してさまざまなサービスを提供する企業で、第一三共ヘルスケアの学会活動に携わったのは、この会社に在籍していた時のことだった。





東島：当時の第一三共ヘルスケアは少数精鋭で、医療機関や学会、患者会など幅広いフィールドで積極的に活動していて、さまざまなことに挑戦しているという印象でした。医療貢献というと大げさかもしれませんが、社会的な意義のある重要な取り組みを行っていると感じていました。





製品力の高さとエビデンスの追求、使用感にこだわり使う人に寄り添う姿勢、社員の挑戦を応援する第一三共ヘルスケアの企業風土に魅力を感じていたという東島。しかし、社外からこの活動を見てきたからこそ、社員になって「変えたい」と思っていたこともある。





東島：第一三共ヘルスケアの社員として活動するようになってからは、どのような人に情報を届けたいかなど、ターゲットをより意識するようになりました。できれば今のチームを大きな組織に発展させ、医療従事者、患者さんとそのご家族まで幅広く支援できる体制を整えたいと考えています。また、情報があふれる現代だからこそ、製薬メーカーとして信頼できる情報発信とコンテンツ提供をして、製品の素晴らしさや「安心」を届けることも大切です。正しい情報発信やコンテンツ開発を強化することで、より多くの方の生活を支えることができますし、結果的に企業としての社会貢献とブランド価値向上にも結びつくと思っています。





―正しい情報発信をして患者さんの不安や思いに寄り添う

前職では学会での展示、医療機関でのスキンケア・オーラルケア啓発活動に広く関わり、医療現場に近い場所で活動してきた。しかし第一三共ヘルスケア入社後は、患者さんの目線に立った「肌ケアセミナー」や、患者会でのワークショップの企画・運営などが中心となっている。





東島：医療従事者向けの講座や患者さんに向けた冊子の作成、スキンケア・オーラルケア講座などの啓発活動、製品開発に関わるための座談会の開催など、活動の幅は大きく広がりました。また、今までは医療機関で扱っていなかったブランドに対しては、活用できる製品がないかという可能性も模索しています。















入社後、東島がもっとも注力したのが、患者さんに向けたセルフケアの正しい情報発信だ。臨床看護師時代からアピアランスケア（外見に関する医学的・整容的・心理的支援）に強い関心があったため、この領域に携わることができることに大きな喜びと責任を感じている。





東島：臨床看護師としての経験があるからこそ、患者さんの不安や思いに寄り添った支援ができていると実感しています。なかでも手応えを感じているのが、がん患者さんに向けた「肌ケアセミナー」です。開催回数を重ねながらブラッシュアップしていて、正しいスキンケア情報の提供、患者さん同士がつながりを持てる場づくり、気持ちを前向きにする時間の提供を行っています。





今後はがん領域にとどまらず、スキンケアやオーラルケアの悩みを抱えている方にも寄り添い、製品や情報を通じて支援を広げ、メーカーへの信頼にもつなげたいとのこと。





―「肌ケアセミナー」が前向きに生きるきっかけをつくる

東島が注力している活動のひとつである「肌ケアセミナー」は、主に働く女性のがん患者を対象に不定期で実施している講座だ。がん治療による肌トラブルや皮膚障害に対し、正しいスキンケアの方法やセルフケアを学び、QOLの向上と社会復帰を支援することが開催の目的となる。現在までに11回開催されており、毎回30名ほどが参加している。





東島：治療中の肌ケアは、患者さんの心身に大きな影響を与えるものです。そのため、セミナーでは「前向きに生きるきっかけづくり」をテーマに掲げています。参加してくださった方が、普段はなかなかできない“肌をいたわる時間”を持ち、少しでも癒やしになればうれしいです。セミナーを通して患者さんが笑顔になって帰られる姿や、マッサージ・カバーメイクの後に鏡を見て明るい表情になる瞬間を見ると、肌ケアは心のケアにもつながっていると実感します。





肌ケアセミナーでは、治療中に起こりやすい皮膚症状の解説や、マッサージ方法の実演、日々の生活で取り入れたい肌ケアの紹介を実施。看護師資格を持つ東島も登壇してスキンケアのポイントなどを解説している。















東島：参加された患者さんからは、「普段治療中で自分の肌のことを考える時間がなかったけれど、セミナーに参加して癒された」「前向きになれた」「不安が軽くなった」「いろんなことが知れてよかった」などの声をいただいています。私たちは複数の地域でセミナーを実施していますが、笑顔でお帰りになる姿や患者さん同士が交流している姿を見るととてもうれしいです。今後はより多くの患者さんの支えになるよう、セミナーの周知にも力を入れたいと思っています。





―患者さんのストレス軽減に役立てるアピアランスケアにも着手

今後はより広い視野でアピアランスケアにも目を向けたいと考えている東島。現在は厚労省の支援のもとで病院にアピアランスケア外来や相談窓口を設けるなど、モデル事業として注力されているカテゴリーだ。





東島：病気によって見た目が変わってしまうと、心に大きなストレスがかかるものです。医療の進歩により今後は治療しながら働く人が増えてくると思いますが、見た目の変化で出社が憂鬱になる方もいるでしょう。ですから、少しでも患者さんのストレスを軽減できる情報や製品を提供できれば、と考えています。





アピアランスケアはフェイスやボディを含めたトータルケアになるため、第一三共ヘルスケアにもまだまだ有効に使える製品がありそうだ。





東島：病気は口腔環境にも影響を与えることがあるので、オーラル領域にも可能性があると思っています。今後はスキンケアにとどまらず、全身の疾患にも関連するオーラルケアの情報発信も検討したいですね。私たちのチームは「患者さんの笑顔を増やしていくこと」がパーパスなので、患者さんがご自身に合わせて選択肢から選べるように活動を推進して、笑顔があふれる世の中にしていきたいと思っています。













＜関連情報＞

◆はだカレッジについて

第一三共ヘルスケアが運営するがん患者さんの皮膚ケア情報サイト「はだカレッジ」。

がん患者さんとそのご家族ならびに医療従事者の方々に役立つ情報を掲載しています。

URL: https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_hada-college/( https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_hada-college/ )





◆第一三共ヘルスケア株式会社について

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ※の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。





※ 第一三共グループは、イノベーティブ医薬品（新薬）・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています



