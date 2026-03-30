4月からリディアダンスアカデミー武蔵小杉校にてakariの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、神奈川県川崎市のダンススタジオにて新クラス（担当：akari）を4月3日（金）よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/musashikosugi-newclass2-akari/
［講師］
akari
［担当レッスン］
毎週金曜
16:00~17:15 K-POP初心者／キッズ
17:30～18:45 K-POP／キッズ＆一般
19:00～20:15 K-POP／キッズ＆一般
■プロフィール
幼少期よりバトンとバレエを始める。
高校1年でダンスに転身し、HIPHOP、JAZZ、GIRLS HIPHOPなど様々なジャンルを学ぶ。
現在はインストラクター、振り付けアシスタントとして活動中。
■レッスン内容
リトルクラス
リズムトレーニングを兼ねたジャンプから始め、ストレッチ、その日の振り付けに出てくるステップ等の説明、振り付け、という流れで進めていきます！
初めてダンスを習うお子様に、何か一つでも楽しんで帰って頂ければと考えています！
4/3（金）は無料体験会を実施
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/77/79?date_from=2026-03-28
休会中の方も無料でご体験いただけます。
該当クラスを選択いただくと、新規開講無料チケットの購入が可能です。購入後にご予約ください。
休会中の方は、公式LINEまでご連絡ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー武蔵小杉校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー武蔵小杉校
所在地：〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 東横小杉ビルディング1F
最寄駅：JR南武線/東急東横線「武蔵小杉駅」徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/musashi-kosugi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341583/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/musashikosugi-newclass2-akari/
［講師］
akari
［担当レッスン］
毎週金曜
16:00~17:15 K-POP初心者／キッズ
17:30～18:45 K-POP／キッズ＆一般
19:00～20:15 K-POP／キッズ＆一般
■プロフィール
幼少期よりバトンとバレエを始める。
高校1年でダンスに転身し、HIPHOP、JAZZ、GIRLS HIPHOPなど様々なジャンルを学ぶ。
現在はインストラクター、振り付けアシスタントとして活動中。
■レッスン内容
リトルクラス
リズムトレーニングを兼ねたジャンプから始め、ストレッチ、その日の振り付けに出てくるステップ等の説明、振り付け、という流れで進めていきます！
初めてダンスを習うお子様に、何か一つでも楽しんで帰って頂ければと考えています！
4/3（金）は無料体験会を実施
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/77/79?date_from=2026-03-28
休会中の方も無料でご体験いただけます。
該当クラスを選択いただくと、新規開講無料チケットの購入が可能です。購入後にご予約ください。
休会中の方は、公式LINEまでご連絡ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー武蔵小杉校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー武蔵小杉校
所在地：〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 東横小杉ビルディング1F
最寄駅：JR南武線/東急東横線「武蔵小杉駅」徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/musashi-kosugi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341583/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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