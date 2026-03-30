インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社(本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン)は、2026年4月1日(水)から4月9日(木)までの9日間、セール対象商品が、最大10％クーポン割引と10％ポイント還元を組み合わせて最大20％お得になるセール「20％メガポ」を開催いたします。





Qoo10 メガポ





20％メガポURL： https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=335783





今回の「20％メガポ」では、本セールを盛り上げるスペシャルサポーターとして、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、世界中で愛される『パワーパフ ガールズ』が登場する初コラボレーションが決定しました。





今回の新CMでは、スーパーヒロインのブロッサム、バブルス、バターカップの3人が、Qoo10の「メガポ」に登場。「より賢く選ぶ」「素直な気持ちを大切に」「今こそ多くを手に入れる」といった、3人それぞれの個性あふれる「かわいくて最強のお買い物スタイル」を演出し、メガポセールのお買い物の楽しさと、とびきりのワクワクをお届けします。





期間中は、新CM「かわいくて最強のお買い物」篇を、電車の車内モニターで映像コンテンツを放映する番組配信プラットフォーム「TRAIN TV」やWEB CM、SNS広告にて配信いたします。





「Qoo10メガポ」では、トレンドのビューティー、ファッションはもちろん、生活雑貨から家電まで、この季節にぴったりの商品が勢ぞろいしています。『パワーパフ ガールズ』と一緒に、自分らしくアイテムを見つけるショッピングをお楽しみください。









■「20％メガポ」概要

セール対象商品が、10％割引クーポンと10％ポイント還元で最大20％お得になる「20％メガポ」を開催します。

開催期間： 2026年4月1日(水)～4月9日(木)

URL ： https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=335783





割引クーポン：セール期間中に10％割引クーポンを2回プレゼントします。1枚で最大1万円の割引が可能で、100円以上の購入時に使用できます。

ポイント還元：セール対象商品を購入すると、商品金額の10％がポイントとして還元されます。1回の注文で最大10,000円分のポイントがもらえます。

※メガポクーポンやポイント還元に関する利用条件等の詳細は、キャンペーンページをご参照ください。









■CM概要

《Train TV》

タイトル ：「Qoo10メガポ かわいくて最強のお買い物」篇(15秒)

放映開始 ：2026年3月30日(月)～4月5日(日)

放映エリア ：首都圏JR主要10路線＋ゆりかもめ、東京メトロの他、名古屋、大阪、福岡





Qoo10 メガポ





《YouTube》

Qoo10公式YouTubeチャンネルではCM動画を先行公開します。

CM動画公開先30秒： https://youtu.be/pPa6QlNBnmk

公開日時 ： 2026年3月29日(日)～





《上記以外の放映媒体》

Web広告、CM特設サイト、公式YouTubeチャンネル、SNS広告、電車内サイネージ広告、列車内での中吊り広告









※参考※

Qoo10メガポ「かわいくて最強のお買い物」篇(30秒)ストーリーボード





Qoo10 メガポ





30秒全篇のストーリーボードにつきましては別途資料をご参照ください。









■『パワーパフ ガールズ』について

カートゥーン ネットワークで絶大な人気を誇るテレビアニメシリーズ。遺伝子工学を研究するユートニウム博士が、お砂糖、スパイス、ステキなものを混ぜてとびきり可愛い女の子を作るはずが、間違えて余計な薬品が入ってしまった結果、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘が誕生。アメリカの活気あふれる大都会「タウンズヴィル」を舞台に、3人娘がガールズパワー全開で街にはびこる悪者たちに戦いを挑む！





THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s26)









■ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。









■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL ： http://www.qoo10.jp/

本社所在地： 東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 13F

事業概要 ： インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営





eBayJapan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10(キューテン)」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー(売り手)は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー(買い手)は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。









※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。









■お客様からのお問い合わせ先

Qoo10 サポートセンター(受付：平日 9：30-17：30、土・日・祝日休み)

問い合わせ先： https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx