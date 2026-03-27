深田祭実行委員会（事務局：山梨県韮崎市観光協会）は、2026年4月19日（日）、日本の山岳界に大きな足跡を残した登山家・深田久弥氏の遺徳を偲ぶ「第45回深田祭（ふかださい）」を、氏の終焉の地である茅ヶ岳（かやがたけ）および深田記念公園にて開催いたします。

本イベントでは、山頂からの絶景を楽しむ「記念登山」をはじめ、地元山岳会によるトレッキング、親子で楽しめるアウトドア体験など、初心者からベテラン登山客まで楽しめる多彩なプログラムを実施いたします。









プログラム詳細

■記念登山

予約不要、茅ヶ岳山頂を自由に目指す記念登山。 標高1,704mの茅ヶ岳山頂からは、富士山、南アルプス、八ヶ岳など360度の大パノラマが広がります。

受付： 深田記念公園内 受付テント(現地登山道入口)、７:00

参加費：

当日受付にて1,500円

中学生以下1,000円(保険料を含む)

特典：

・第45回限定版記念バッチ(金色)

・あんぱん1個

※特典はなくなり次第終了となります

■ 地元山岳会同行トレッキング（要予約）

地元山岳会(白鳳会)のメンバーと一緒に、茅ヶ岳山頂を目指して歩く中級者向きのトレッキングです。

受付：深田記念公園内 受付テント(現地登山道入口)、8時～

参加費：

当日受付にて1,500円

中学生以下1,000円(保険料を含む)

特典：

・第45回限定版記念バッチ(金色)

・あんぱん1個

※特典はなくなり次第終了となります

■碑前祭

深田久弥氏の功績を称え、静かに遺徳を偲ぶ式典を執り行います。

参加者には、株式会社モンベルの景品をお配りします。(数に限りがございます)

時間： 13時30分～(開式予定)

会場： 深田久弥記念碑前

■親子で楽しむアウトドア体験（要予約）

たき火でのマシュマロ焼きや手作りホットドッグなど、気軽に自然と触れ合える体験プログラムを実施します。 お申込みは、4月10日(金曜日)まで、先着15名となります。

イベント時間：10時～12時30分(予定)

※受付時間：9時30分～

集合場所：深田記念公園内 韮崎市観光協会テント

参加費：

当日受付にて徴収

大人1,000円/小学生以下500円









その他、限定グッズ＆キッチンカー： モンベル製の茅ヶ岳オリジナルTシャツや「日本百名山」バンダナ等の物販コーナー、地元グルメを楽しめるキッチンカーが出店します。

申込方法

1.申し込みフォームから

https://forms.gle/jgUBue2ndCK55oRJ6

2.電話または窓口

深田祭実行委員会((一社)韮崎市観光協会内)

住所：韮崎市水神1-3-1(韮崎市役所2階)

電話番号：0551-22-1991

受付時間：平日8時30分～17時15分

開催概要

日時： 2026年4月19日（日） 7:00～14:00（雨天決行、荒天中止）

会場： 茅ヶ岳・深田記念公園（山梨県韮崎市 柳平）

参加費（一部有料）：

記念登山・同行トレッキング：1,500円（中学生以下1,000円） ※記念品付き

アクセス：

車：中央自動車道「韮崎IC」から約15分

バス：JR韮崎駅から無料シャトルバス運行予定（有料路線バスもあり）

主催： 深田祭実行委員会

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/7207.html

韮崎市の魅力を紹介｜茅ヶ岳









茅ヶ岳は、南の茅ヶ岳、北の金ヶ岳の二峰からなり、奥秩父山系の前衛の山で「山梨百名山」のひとつです。

標高約1704mの山頂からは、富士山や八ヶ岳、南アルプス、奥秩父の山々まで360度の大パノラマを楽しめます。

金ヶ岳と合わせた山容が八ヶ岳に似ていることから、『にせ八つ』との異名を持つことで知られています。

『日本百名山』をはじめとする数々の山岳著書など文壇で活躍し、日本の山岳界に多大な功績を残された登山家・深田久弥氏の終焉の地としても知られており、登山口の深田記念公園には、氏直筆の『百の頂に百の喜びあり』が刻まれた記念碑があります。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/sangaku_outdoor/sangaku_yamagoya/3997.html