“乗り心地”から“価値創出”へ：自動車用サスペンション部品市場、2032年865億ドル規模に拡大
自動車用サスペンション部品とは、路面からの衝撃を吸収・制御し、車体の安定性、操縦性、乗員の快適性を同時に確保するための機能部品群である。主にショックアブソーバー、スプリング、スタビライザー、コントロールアーム、ブッシュ類などから構成され、車両の基本性能を左右する中核システムとして位置付けられる。エンジン性能や電子制御が高度化する一方で、最終的な走行品質を決定づけるのはサスペンションの設計思想と部品精度であり、その重要性は一貫して高い。
近年は電動化や車両重量増加への対応、自動運転支援機能との協調制御、さらには乗り心地とスポーティ性能の両立といった高度な要求が重なり、サスペンション部品は単なる機械部品から、制御技術と融合したシステム部品へと進化している。材料技術、製造精度、設計ノウハウが複合的に問われる分野であり、自動車産業の成熟度を象徴する存在である。
電動化時代が押し上げる巨大市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界自動車用サスペンション部品市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/763436/automotive-suspension-part）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.5%で、2032年までにグローバル自動車用サスペンション部品市場規模は865.36億米ドルに達すると予測されている。
図. 自動車用サスペンション部品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345333/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345333/images/bodyimage2】
図. 世界の自動車用サスペンション部品市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自動車用サスペンション部品の世界的な主要製造業者には、Tenneco、ZF、KYB Corporation、Huayu Automotive Systems Company Limited、Thyssenkrupp、HL Mando、FAWER AUTOMOTIVE PARTS LIMITED COMPANY、Astemo、Ningbo Tuopu Group 、Mubeaなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約18.0%の市場シェアを持っていた。
グローバル寡占を形成する主要プレイヤー
本市場は明確な上位企業群によって構成されている。Tenneco、ZF、KYB Corporationがグローバル市場を牽引し、長年のOEM取引実績と幅広い製品ポートフォリオを背景に高いシェアを維持している。ZFはシャシーシステム全体を統合する戦略を進め、電動化・電子制御対応で存在感を強めている。KYBは量産対応力と品質信頼性で日系・グローバルOEM双方から高い評価を受けている。
中国勢ではHuayu Automotive Systems、FAWER、Ningbo Tuopu Groupなどが急速に台頭し、国内市場を基盤にコスト競争力と生産規模を武器として存在感を拡大している。欧州系ではThyssenkrupp、Mubea、Sogefiが高付加価値部品や軽量化技術で差別化を図る。市場は分散しているように見えるが、実際には上位企業が主要OEMとの長期関係を通じて市場を支配する準寡占構造へと収斂している。
サスペンションが映し出す自動車産業の未来
2026年以降、市場は年平均5.0％で成長し、2032年には86036百万米ドル規模に達すると見込まれる。この成長は台数増だけでなく、単価上昇と高付加価値化によって支えられる。アクティブサスペンションや電子制御ダンパー、軽量高強度材料の採用は、サスペンション部品を「走行性能の調整装置」から「車両価値を演出する差別化要素」へと変貌させている。
近年は電動化や車両重量増加への対応、自動運転支援機能との協調制御、さらには乗り心地とスポーティ性能の両立といった高度な要求が重なり、サスペンション部品は単なる機械部品から、制御技術と融合したシステム部品へと進化している。材料技術、製造精度、設計ノウハウが複合的に問われる分野であり、自動車産業の成熟度を象徴する存在である。
電動化時代が押し上げる巨大市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界自動車用サスペンション部品市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/763436/automotive-suspension-part）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.5%で、2032年までにグローバル自動車用サスペンション部品市場規模は865.36億米ドルに達すると予測されている。
図. 自動車用サスペンション部品世界総市場規模
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図. 世界の自動車用サスペンション部品市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自動車用サスペンション部品の世界的な主要製造業者には、Tenneco、ZF、KYB Corporation、Huayu Automotive Systems Company Limited、Thyssenkrupp、HL Mando、FAWER AUTOMOTIVE PARTS LIMITED COMPANY、Astemo、Ningbo Tuopu Group 、Mubeaなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約18.0%の市場シェアを持っていた。
グローバル寡占を形成する主要プレイヤー
本市場は明確な上位企業群によって構成されている。Tenneco、ZF、KYB Corporationがグローバル市場を牽引し、長年のOEM取引実績と幅広い製品ポートフォリオを背景に高いシェアを維持している。ZFはシャシーシステム全体を統合する戦略を進め、電動化・電子制御対応で存在感を強めている。KYBは量産対応力と品質信頼性で日系・グローバルOEM双方から高い評価を受けている。
中国勢ではHuayu Automotive Systems、FAWER、Ningbo Tuopu Groupなどが急速に台頭し、国内市場を基盤にコスト競争力と生産規模を武器として存在感を拡大している。欧州系ではThyssenkrupp、Mubea、Sogefiが高付加価値部品や軽量化技術で差別化を図る。市場は分散しているように見えるが、実際には上位企業が主要OEMとの長期関係を通じて市場を支配する準寡占構造へと収斂している。
サスペンションが映し出す自動車産業の未来
2026年以降、市場は年平均5.0％で成長し、2032年には86036百万米ドル規模に達すると見込まれる。この成長は台数増だけでなく、単価上昇と高付加価値化によって支えられる。アクティブサスペンションや電子制御ダンパー、軽量高強度材料の採用は、サスペンション部品を「走行性能の調整装置」から「車両価値を演出する差別化要素」へと変貌させている。