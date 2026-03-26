茨城県取手市では「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版を発行しました。都心へ常磐線で33分、座ってゆったり通勤でき、水とみどりが心地よい、東京に近いちょうどいい「ほどよく絶妙」なまち、取手の魅力がつまった一冊です。

市内の公共施設にて無料配布しています。また今後は、市内外のイベントや首都圏内にあるアンテナショップなどで、順次配布し、観光誘客や定住化促進に繋げていきます。





「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版表紙





■「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版の概要





【発行部数】

・3万部









【内容】

・2026年1月現在の改訂版(前回は2021年に発行)

・フルカラー28ページ

・新規ページとして「とりでの魅力」を12個に分けて紹介

・市内のレジャーやグルメスポット情報を多数紹介

・市内を周遊するモデルコース「厳選3コース」を紹介

・取手歴史オススメSPOT

・イベントガイド など









【配布】

・取手市役所

本庁舎(産業振興課)、藤代総合窓口課、取手駅前窓口、戸頭窓口にて一般配布。その他の公共施設等に閲覧用も配置。

・市内外のイベントや首都圏内にあるアンテナショップ等で順次配布。





※電子書籍版をイバラキイーブックスから閲覧することもできます。









【イバラキイーブックスURL】

https://www.ibaraki-ebooks.jp/?bookinfo=%e3%82%8b%e3%82%8b%e3%81%b6%e7%89%b9%e5%88%a5%e7%b7%a8%e9%9b%86-%e5%8f%96%e6%89%8b-2